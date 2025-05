RLS auf dem 14. bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“

Bundesweiter Aktionstag gegen den Schmerz am 3.6.25 mit Hotline 0800 – 18 18 120 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr. Renommierte Schmerzpatienten aus ganz Deutschland stehen für Fragen zur Verfügung.

Am 3. Juni 2025, dem 14. Bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ möchte die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. zusammen mit ihren Partnern, teilnehmenden Kliniken und Patientenverbänden wie der Deutsche Restless Legs-Vereinigung e.V. einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Situation von Schmerzpatienten und deren Angehörigen in Deutschland leisten.

An diesem Tag können sich Schmerzpatienten und ihre Angehörigen gezielt über Behandlungsmöglichkeiten informieren und beraten lassen. Schmerztherapeutische Einrichtungen in ganz Deutschland geben Ihnen Einblicke in die verschiedenen Methoden der Schmerzbehandlung. Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. und ihre Partner stellen Ihnen aktuelles Patienteninformations- und Servicematerial zur Verfügung.

Hotline für Schmerzpatienten: Unter der kostenfreien Rufnummer 0800 – 18 18 120 stehen am 3. Juni zwischen 9:00 und 18:00 Uhr renommierte Schmerzexperten aus ganz Deutschland für Fragen zur Verfügung.

Schmerzen werden neben den Missempfindungen in den Gliedmaßen, Schlafstörungen und Bewegungsdrang von RLS-Patienten an vierter Stelle der am meisten beeinträchtigenden Symptome genannt. Die Behandlung von Schmerzen hat bei RLS-Betroffenen daher einen hohen Stellenwert. Es sollte bei Menschen mit chronischem Schmerz in den Beinen immer auch an ein RLS als mögliche Ursache gedacht werden.

Um mehr Informationen, Beratung und Aufklärung zum Thema Schmerz und RLS zu geben, hat die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. mit der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. den Patientenflyer „Restless Legs Syndrom verstehen“ zum Thema RLS und Schmerz entwickelt. Er steht allen Interessierten kostenlos im Downloadbereich auf der Website der RLS-Vereinigung zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sterling Metals durchteuft in seinem ersten Bohrloch in der erhaltenen Porphyr-Kupferlagerstätte auf dem neu umbenannten Kupferprojekt Soo 359,3 m mit 0,36% CuÄq in mehreren Bornitzonen nahe der Oberfläche