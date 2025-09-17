RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Einladung zur Vortragsveranstaltung „RLS – Die unbekannte Krankheit“ am 20.09.2025 ab 13:45 Uhr im Rahmen des „_Tag des Schlafes_“ Freyung.

Freyung, den 17. September 2025. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. lädt zu einer Vortragsveranstaltung am 20.09.2025 ab 13:45 Uhr im Rahmen des „_Tag des Schlafes_“ Freyung ein. Veranstaltungsort ist das Kursaal Freyung, Rathausplatz 2. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das vollständige Programm des Gesundheitstags Schlaf finden Sie auf der Veranstaltungswebsite des RLS e.V.

Die Referentin Dr. phil. Katharina Glanz, Geschäftsführerin der RLS-Vereinigung München möchte die Gelegenheit nutzen, im Rahmen ihres Vortrages „RLS – Die unbekannte Krankheit“ die Erkrankung einem breiten Publikum vorzustellen.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine.

Die genauen Ursachen des RLS sind noch nicht geklärt. Es handelt sich um eine Erkrankung, bei der verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehören nach heutigem Wissenstand ein gestörter Eisenstoffwechsel sowie ein Mangel am Botenstoff Dopamin im Gehirn.

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffene, deren Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal aufzuklären und deren Kenntnis über Krankheit und Therapie zu erhöhen. Dies erfolgt durch umfangreiches gedrucktes und Online-Informationsmaterial, aber insbesondere auch durch die lokale Präsenz in Form von Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene Rat suchen und sich austauschen können.

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

