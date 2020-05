RNC erwirbt hochgradiges Tagebau-Goldprojekt Spargos Reward in Westaustralien; vorgeschlagene Namensänderung in Karora Resources für HV um sich an seine Strategie als wachsender Goldproduzent anzupassen

Toronto, Ontario, 11. Mai 2020 – Royal Nickel Corporation dba. RNC Minerals („RNC“ oder das „Unternehmen“) (TSX:RNX – www.commodity-tv.com/play/rnc-minerals-new-strategy-as-a-gold-company-with-straight-forward-plans/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Kaufvertrag für den Erwerb des Reward-Goldprojekts Spargos abgeschlossen hat, das eine historische Mineralressourcenschätzung JORC1 (2012) von 112.000 Unzen (785.800 Tonnen mit 4,4 g/t) als angezeigte Ressource und 19.000 Unzen (151.000 Tonnen mit 4,0 g/t) als abgeleitete Ressource2 enthält (siehe Tabelle 1 unten).

Hinweis: Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit im Namen der RNC geleistet, um die in Tabelle 1 unten aufgeführte historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und die RNC behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, sagte: „Die potenzielle Ergänzung eines kurzfristigen hochgradigen Tagebau-Goldprojekts wie Spargos Reward, das sich in der Nähe unserer Aufbereitungsanlage in Higginsville befindet, stellt eine sehr überzeugende Chance dar. Unserer Ansicht nach hat Spargos Reward das Potenzial, schnell in unsere wachsende Produktionspipeline aufgenommen zu werden und einen beträchtlichen Cashflow mit geringem Risiko für RNC und seine Aktionäre zu generieren. Wichtig ist, dass die Verkaufs- und Kaufvertragsstruktur RNC ein exklusives Zeitfenster bietet, in dem in den nächsten drei Monaten eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchgeführt werden kann, bevor eine Entscheidung über den Abschluss der Transaktion getroffen wird“.

Herr Huet fügte hinzu: „Seit Monaten haben wir aggressiv daran gearbeitet, unsere Kosten in Westaustralien zu senken. Tatsächlich haben wir bereits enorme Fortschritte bei der Umstrukturierung mehrerer Altlasten erzielt, die wir beim Erwerb unserer westaustralischen Liegenschaften übernommen haben. Die Hinzufügung des Spargos Reward Projektes hätte das Potential, diesen Fortschritt zu fördern, indem es unsere Kostenstruktur pro Unze in allen unseren Betrieben verbessert. Wie immer können unsere Aktionäre erwarten, dass wir uns weiterhin aggressiv auf die Senkung der Kosten konzentrieren werden, mit einem AISC-Ziel von 1.000 US-Dollar pro verkaufter Unze bis Ende 2020.

Die historisch hohen Gehalte auf Spargos Reward übertreffen die unserer beiden bestehenden Goldbetriebe Beta Hunt und HGO und könnten eine Quelle mit höheren Gewinnspannen für die Versorgung unserer Aufbereitungsanlage in Higginsville darstellen. Dies sollte es uns auch ermöglichen, bei unserem Abbau in Beta Hunt und Higginsville selektiver zu sein. Spargos Reward liegt in der gleichen Entfernung wie Beta Hunt von unserer Mühle. Wir gehen davon aus, dass der Due-Diligence-Prozess bestätigen wird, dass es sich hierbei um Unzen mit höheren Margen für unsere Aktionäre handelt.

Insgesamt sind wir der Ansicht, dass dieses Projekt – vorbehaltlich der Due-Diligence-Prüfung und der Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und Dritte – das Potenzial hat, eine sehr positive Ergänzung unseres westaustralischen Portfolios zu sein und unsere operative Flexibilität zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, die Übernahme in den kommenden Monaten abzuschließen“.

1. Gemäß dem JORC-Kodex 2012 (Joint Ore Reserves Committee).

Die Informationen sind dem Bericht mit dem Titel „Resource Estimate Update for Spargos Reward Project Eastern Goldfields Western Australia“ vom 26. Februar 2020 entnommen und können auf der Website von Corona Resources LTD (www.coronaresources.com.au) eingesehen werden. RNC bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber dem ursprünglichen Bericht nicht wesentlich verändert wurden. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit im Namen von RNC geleistet, um die hier und in Tabelle 1 aufgeführte historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und RNC behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Es gibt keine Gewissheit, dass sie sich als genau erweisen werden oder dass eine Reihe von Ergebnissen erzielt werden können.

2. Die historische Mineralressource wird mit variablen Cutoff-Gehalten geschätzt: >1,0 g/t Au für den Tagebau (oberhalb der 300m RL) und >2,0 g/t Au für den Untertagebau (unterhalb der 300m RL). Die Cutoff-Gehalte spiegeln die unterschiedlichen Abbaukosten für jede Abbaumethode wider.

Das Spargos Reward Projekt umfasst eine Fläche von 33 Quadratkilometern in den Eastern Goldfields in Westaustralien, nur 65 Straßenkilometer nördlich der Verabreitungsanlage Higginsville der RNC. Die historische Ressource des Projekts, zu der nach Ansicht von RNC auch ein (vom bestehenden Eigentümer) geplanter hochgradiger (+3 g/t Au) Tagebau gehört, liegt vollständig innerhalb eines Bergbau-Tenements, das sich über eine ausreichende Fläche erstreckt, um die für den Abbau von mineralisiertem Material erforderliche Infrastruktur unterzubringen. 3 Da es sich um ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt handelt, gibt es bereits eine beträchtliche Anzahl von Gebieten, die für weitere Exploration und Erschließung ausgewiesen sind und das Potenzial haben, den Tagebau und Untertagebau rasch voranzutreiben.

3. Siehe Pressemitteilung von Corona Resources Ltd. – „Corona schließt positive Scoping-Studie auf dem Spargos Reward-Goldprojekt ab“ vom 14. November 2018 (unter www.coronaresorces.com.au). RNC hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um diese Informationen unabhängig zu verifizieren, und es gibt keine Gewissheit, dass dies erreicht wird oder dass eine Reihe von Ergebnissen erzielt werden kann.

Innerhalb des Projekts gibt es eine Reihe historischer Abbaustätten, von denen die bemerkenswerteste die historische Goldmine Spargos Reward ist, die in den 1930er und 1940er Jahren1 105.397 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 8,56 g/t Au produzierte und seitdem nur in begrenztem Umfang Gold förderte. Seit Mitte der 1980er Jahre haben die Explorationsarbeiten die Mineralisierung beträchtlich erweitert, wobei die Bohrungen nun durchgehend hochgradige Mineralisierungen auf einem 250 Meter langen und 500 Meter tiefen Gebiet durchschnitten und in der Tiefe offen blieben.

Vertragsbedingungen

Gemäß den Bedingungen des Verkaufs- und Kaufvertrages wird RNC eine nicht rückzahlbare Zahlung von 25.000 AUD leisten, die bei Unterzeichnung für einen exklusiven Zeitraum von drei Monaten zur Durchführung der Due Diligence zu leisten ist.

Der Abschluss der Übernahme hängt von der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen ab, einschließlich einer zufriedenstellenden Due Diligence, dem Erhalt aller notwendigen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung Dritter.

Bei Abschluss müsste die RNC 4 Millionen A$ zahlen, die nach Wahl der RNC in bar, in RNC-Aktien oder in einer Kombination aus Bargeld und Aktien beglichen werden. RNC würde einer Mindestausgabeverpflichtung von 2,5 Millionen AUD für Exploration und Erschließung des Spargos Reward-Projekts während eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss unterliegen. Der Verkäufer hätte Anspruch auf zusätzliche (i) 1,5 Millionen A$ in RNC-Aktien bei Beginn der Goldproduktion auf dem Projekt und (ii) 1,0 Millionen A$ in RNC-Aktien, wenn eine neue zusätzliche angezeigte Goldressource von mindestens 165.000 Unzen auf dem Projekt abgegrenzt wird.

Namensänderung

RNC freut sich auch, eine vorgeschlagene Namensänderung in Karora Resources Inc. bekannt zu geben. („Karora“) bekannt zu geben, über die die Aktionäre auf ihrer virtuellen Jahreshaupt- und Sonderversammlung am 11. Juni 2020 abstimmen werden. Das Board of Directors und das Management von RNC sind der Ansicht, dass die Zeit reif für eine Umbenennung des Unternehmens ist, um seinen Geschäftsschwerpunkt als wachsender, profitabler Goldproduzent in Westaustralien – der vom Fraser Institute für Investitionen im Jahr 2019 weltweit höchstrangigsten Bergbaulandschaft – besser widerzuspiegeln. Während das Unternehmen seine goldproduzierenden Betriebe in Westaustralien weiter vorantreibt, konzentriert es sich über seine 28%ige Beteiligung am Nickelprojekt Dumont in Quebec auch weiterhin auf die Schaffung eines hohen Shareholder Value.

Übereinstimmungserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurde von Stephen Devlin, FAusIMM , Vice-President, Exploration & Growth, Salt Lake Mining Pty Ltd, einer 100%igen Tochtergesellschaft von RNC, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über RNC Minerals

RNC konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations („HGO“) in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. T p.a. die mit der Kapazität der Untertagemine Beta Hunt und des Tagebaus Higginsville von RNC gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO ist ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC mit 28% an einem Nickel-Joint-Venture beteiligt, dem das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec gehört. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über einen starken Vorstand und ein Management-Team, die sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. Die Aktien von RNC werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol RNKLF gehandelt.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zur Liquidität und Kapitalausstattung von RNC, zur Produktion und zu den AISC-Richtlinien für 2020, zum Potenzial der Mine Beta Hunt, zum Goldbetrieb Higginsville, zum Nickelprojekt Dumont sowie zum potenziellen Erwerb des Goldprojekts Spargos Reward und dessen Produktionspotenzial. Vorausblickende Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von RNC erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in den vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem Zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das erforderlich ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; Umwelthaftung (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte, arbeits- und betriebsbedingte Unterbrechungen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs und anderer Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Nichterteilung von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, finden Sie in den von RNC bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des neuesten Jahresinformationsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl RNC versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und RNC lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Vorsichtserklärung bezüglich des Bergbaubetriebs in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung in den Higginsville-Goldbetrieben wurde von früheren Betreibern der Mine vor dem Abschluss des Erwerbs der Higginsville-Goldbetriebe durch RNC getroffen, und RNC beschloss, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von RNC, die Produktion fortzusetzen, und nach dem Wissen von RNC basierte die vorherige Produktionsentscheidung nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und daher kann es eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, die erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der voraussichtlichen Produktionskosten hätte erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens verbunden ist.

