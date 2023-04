Robin Kardinal steigt bei hurra.com zum COO auf

Die Digitalagentur hurra.com promoted den bisherigen Agency Group Head Robin Kardinal zum Chief Operating Officer.In der neu geschaffenen Position berichtet er direkt dem CEO René Schweier.

Stuttgart, 27.4.2023 – In seiner neuen Rolle wird Kardinal für die Kundenentwicklung, den Geschäftsausbau und die Neukundengenerierung verantwortlich sein. Darüber hinaus wird er sich darauf konzentrieren, das Agenturgeschäft weiter auszubauen, um hurra.com nachhaltig zukunftsfähig und kundenorientiert aufzustellen.

Kardinal bringt als langjähriger Mitarbeiter bei hurra.com umfangreiche Erfahrungen in der Digitalbranche mit. Zuvor hat er als Agency Group Head maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens und seiner Kunden beigetragen.

„Robins Erfahrung in der Entwicklung von Kundenbeziehungen und die Fähigkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen, sind für den weiteren Ausbau von hurra.com von unschätzbarem Wert“, begründet Agenturinhaber René Schweier die Beförderung. „In der langjährigen, vertrauensvollen Zusammenarbeit hat Robin Kardinal zudem innovative Ideen und hervorragende Fähigkeiten in der Teamstrukturierung und Mitarbeiterführung in unserer stetig wachsenden Agentur mit derzeit über 150 Mitarbeitern unter Beweis gestellt. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass wir so in der Führungsebene ideal für die Zukunft aufgestellt sind, um nachhaltig kunden- und mitarbeiterorientiert zu arbeiten.“

hurra.com ist eine der größten inhabergeführten, international agierenden Digital Performance Marketing Agenturen in Deutschland. Das Serviceangebot umfasst SEA, SEO, Online Display und Social Media Advertising bis hin zu Bewegtbild und TV-Media Optimierung.

hurra.com legt Wert auf eine ganzheitliche Beratung und die optimal aufeinander abgestimmte Umsetzung verschiedener Online-Marketing-Maßnahmen und sorgt so für nachhaltige, erfolgreiche Performance im Online-Marketing.

Die Geschäftsführung von hurra.com liegt in den Händen der beiden Gründer René Schweier und Markus Schindler sowie dem COO Robin Kardinal.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

hurra.com

Herr Markus Schindler

Lautenschlagerstraße 23a

70173 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 459994-0

fax ..: +49 711 459994-0

web ..: https://hurra.com

email : hurra@saskiamueller.com

hurra.com ist eine der größten inhabergeführten, international agierenden Digital Performance Marketing Agenturen in Deutschland mit derzeit rund 150 Mitarbeitern. Das Serviceangebot umfasst SEA, SEO, Online Display und Social Media Advertising bis hin zu Bewegtbild und TV-Media Optimierung.

hurra.com legt Wert auf eine ganzheitliche Beratung und die optimal aufeinander abgestimmte Umsetzung verschiedener Online-Marketing-Maßnahmen und sorgt so für nachhaltige, erfolgreiche Performance im Online-Marketing.

Die Geschäftsführung von hurra.com liegt in den Händen der beiden Gründer René Schweier und Markus Schindler sowie dem COO Robin Kardinal.

Pressekontakt:

Saskia Müller & Kollegen

Frau Saskia Müller

Behringstraße 111A

80999 München

fon ..: 01783421567

email : hurra@saskiamueller.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uwe Jensen – Einfach Du – das Jubiläumsalbum ist da USPTO genehmigt Markeneintragung von Defence Therapeutics®