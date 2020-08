Robuste Bodenkennzeichnungen für temporäre oder dauerhafte Haftung

Für wenig bis hohe Verkehrsaufkommen gibt es verschiedene zuverlässige und robuste Materialien für die Bodenkennzeichnung. Diese eignen sich hervorragend für den temporären oder dauerhaften Einsatz.

MAKRO IDENT stellt die zuverlässigen Bodenmarkierungen für die temporäre, wie auch dauerhafte Kennzeichnung vor. Für die Boden- und Bereichskennzeichnung gibt es verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Klebe- und Materialeigenschaften für die unterschiedlichen Einsatzgebiete.

Für die temporäre oder dauerhafte Kennzeichnung von Bereichen, Arbeitszellen, Lean/5S-Arbeitsplätze, für das Markieren von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, Ausgängen oder Fußgängerzonen, wie auch für Sichtarbeitsplätze mit wenig, mittleren und hohen Verkehrsaufkommen oder einem starken Betrieb von Gabelstaplern und Industriefahrzeugen findet man bei MAKRO IDENT passende Materialien in unterschiedlichen Breiten und Farben.

Das „Economy-Band B-726“ ist die kostengünstigste Kennzeichnungslösung für eine kurze bis mittlere Anwendungsdauer. Dieses Band kann temporär oder auch dauerhaft eingesetzt werden und ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich. Dieses Vinylband ist für den Einsatz von wenig Verkehrsaufkommen von darüberfahrenden Fahrzeugen gedacht. Mit diesem Material werden bestimmte Bereiche markiert oder sich dauernd verändernde Arbeitszellen. Das Economy-Band wird aber auch für Bereichsmarkierungen wie auch Lean- bzw. 5S-Bereiche verwendet.

GuideStripe B-3 ist ebenfalls ein Vinyl-Klebeband, dass in 11 verschiedenen Farben erhältlich ist. Es wird für temporäre Bodenstreifen verwendet, die derzeit (Corona) überall in Fußgängerzonen oder Haltezonen in Lebensmittelläden, Bekleidungsgeschäften, Apotheken, Drogerien und vielen anderen Läden mit Laufkundschaft, verwendet werden. Diese Bänder werden zum Abstand halten in vielen Umgebungen eingesetzt und können auch zum Kennzeichnen von visuellen Fußwegen und Fahrstraßen verwendet werden.

Die Materialien der Bodenkennzeichnungs-Serie ToughStripe bestehen aus einem sehr strapazierfähigen, aber wieder entfernbarem Polyester. Die Materialien B-514 werden für den dauerhaften oder temporären Einsatz verwendet. Die verfügbaren Bänder, Fußabdrücke, Pfeile, Striche, Punkte, Buchstaben und Zahlen wurden speziell für den Industriebereich entwickelt.

Die ToughStripe Materialien sind speziell dafür entwickelt worden, dass auch Gabelstapler oder Hubwagen oftmals drüberfahren können, ohne dass die Materialien sich vom Boden lösen. Diese Bänder sind für eine längere Anwendungsdauer gedacht, mit der Möglichkeit von mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten.

Das Material B-514 für die Standard ToughStripe-Serie besteht aus einem 0,2 mm dünnen und robusten und strapazierfähigem Polyester. Der Klebstoff wurde so gewählt, dass das Material sehr gut auf glatten Böden haftet, aber trotzdem gut wieder ablösbar ist, so dass keine Rückstände am Boden haften bleiben.

Das Aufbringen ist sehr einfach. Mittels des optional erhältlichen Bodenmarkierungsgerätes ToughStripe FloorMarker wird die Kennzeichnung von Sichtarbeitsplätzen in 5S-Umgebungen, Gehwegen, Gängen und Bereichen für Fußgänger und Gabelstapler bzw. Industriefahrzeuge zum Kinderspiel. Das Bodenmarkierungsgerät ToughStripe FloorMarker ist mit allen ToughStripe-Materialien einsetzbar.

Voraussetzung für die Anbringung ist ein trockener und sauberer Boden. Das Band hält, nach dem Aufkleben, auch aggressiven Chemikalien stand. ToughStripe B-514 entspricht zudem der ANSI A1264.2-2006 Norm, wie auch der Arbeitssicherheits-Richtlinie OSHA 1910.22.

Vom Material B-514 gibt es nicht nur Bänder in verschiedenen Breiten, sondern auch Formen wie L-Form, T-Form, Plus-Form, Pfeile, Punkte, Striche, Fußabdrücke, Buchstaben und Zahlen in den 6 gängigsten Farben. Auch 2-farbige Bänder in mehreren Farben sind erhältlich.

Wenn Bereiche mit sehr hohem Verkehrsaufkommen gekennzeichnet werden müssen, dafür gibt es das ToughStripe MAX Bodenmarkierungsband. Es ist aus einem sehr strapazierfähigem Vinyl (B-543) und einem entsprechend sehr gut haftendem Klebstoff. Dieses Band ist ein HighQuality Band, was sich auch im Preis bemerkbar macht. Es ist in sieben Farben erhältlich. Wie alle Bänder sit auch dieses in 3 Breiten erhältlich.

Für die Bereichsmarkierung und Markierung auf Beton, an Türbogen, Aufzügen, Pylonen, Säulen usw. hat MAKRO IDENT ein spezielles sehr gut haftendes PVC-Warnband. Dieses gibt es ausschließlich 2-farbig in Gelb-Schwarz und Rot-Weiß in 3 verschiedenen Breiten.

Wer ein extrem widerstandsfähiges Material benötigt, der wird mit dem sehr langlebigen, dauerhaft klebenden Bodenmarkierungsband mit Schutzschicht B-950 ganz sicher nicht enttäuscht werden. Das Vinylband ist stark haftend. Es klebt auf nahezu allen sauberen und trockenen Oberflächen. Es widersteht auch extremen Umfeldbedingungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Band gibt es nur auf 16,5 Meter Rollen, ausschließlich 2-farbig in 4 Größen.

Auch reflektierende Bänder gibt es im Sortiment von MAKRO IDENT zu finden. Die reflektierenden Bänder sind gestreift oder vollfarbig erhältlich und aus einem robustem Acrylmaterial (B-957) hergestellt. Diese Bänder sind für die zusätzliche Kennzeichnung gedacht. Damit erzielt man eine zusätzliche Sicherheit bei z.B. Stromausfall oder in der Nacht oder bei schwacher Beleuchtung. Diese Markierungen dienen nur für Teilbereiche und sind deshalb auch nur in 4,5 Meter Stücken erhältlich.

Weitere Informationen über die verschiedenen Bodenmarkierungsbänder, Formen, Sprühfarben, Bodenmarkierungsgeräte etc. sind zu finden unter folgendem Link: www.makroident.de/schilder-markierer/markieren_toughstripe.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

