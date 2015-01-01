Robuste Glasbeschläge und elegante Ganzglasduschen: Ihr Badezimmer-Upgrade in München

Wir sind Ihr Spezialist für die Planung, Lieferung und Montage von hochwertigen, maßgefertigten Ganzglasduschen. Wir legen besonderen Wert auf individuelle Beratung und präzise Ausführung.

Eleganz und Perfektion im Bad: Wir setzen auf individuelle Maßanfertigung für Ihre Dusche

Das Badezimmer hat sich vom reinen Funktionsraum zur persönlichen Wellness-Oase entwickelt. Als Ihr Spezialist für individuelle Duschlösungen in München reagieren wir auf die steigende Nachfrage mit einem kompromisslosen Fokus auf Maßanfertigung und höchste Materialqualität.

Bei uns erhalten Sie keine Lösungen von der Stange. Wir haben uns darauf spezialisiert, Duschen zu realisieren, die exakt an Ihre räumlichen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Designwünsche angepasst sind. Das gilt besonders für anspruchsvolle Projekte wie Barrierefreiheit, Klassische Duschkabinen, Duschen in Dachschrägen, Nischenlösungen oder begehbare Walk-In-Duschen.

Ein entscheidender Qualitätsfaktor, den wir in den Fokus stellen, sind die Details: Unsere Glasbeschläge und Dichtungsprofile. Wir legen größten Wert auf robuste, langlebige und optisch ansprechende Komponenten, die den täglichen Belastungen im Nassbereich dauerhaft standhalten.

Unser Leistungsversprechen: Von der Beratung bis zur Montage

Unser Leistungsspektrum ist darauf ausgelegt, Ihnen ein sorgenfreies Projekt zu garantieren, daher bieten Wir Ihnen folgendes:

Umfassende Beratung und Planung: Wir vereinbaren einen individuellen Termin – gerne in unserer Ausstellung oder direkt bei Ihnen vor Ort – um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu konzipieren.

Vielfalt in der Ausführung: Wir realisieren Schiebetüren, Pendeltüren, Faltlösungen, Walk-In-Duschen und sogar Dampfduschen – alles in perfekter Maßanfertigung Dusche.

Hochwertige Komponenten: Wir verwenden ausschließlich langlebige Glasbeschläge (in kundeneigenen Wunsch jegliche RAL Farbe , Weiß, Schwarz, Chrom, Edelstahl gebürstet und vieles mehr) und perfekt zugeschnittene Dichtprofile, die selbstverständlich die DIN-Normen für minimalen Wasseraustritt erfüllen.

Durch unsere konsequente Maßanfertigung schaffen wir ein harmonisches Gesamtbild im Badezimmer, das nicht nur funktional, sondern auch eine nachhaltige Wertsteigerung für Ihre Immobilie darstellt. Wir richten uns an qualitätsbewusste Privatkunden in der Region München, die eine dauerhaft elegante und perfektionierte Duschlösung suchen.

Verwandeln Sie Ihr Bad noch heute in ein Design-Highlight. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin und starten Sie das Projekt Ihrer maßgefertigten Ganzglasdusche!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ganzglasduschen Fras-Biermann München

Frau Petra Fras-Biermann

Friedrich-Hebbel-Straße 4

81369 München

Deutschland

fon ..: 0176/22371384

web ..: https://www.ganzglasduschen-muenchen.de

email : info@ganzglasduschen-muenchen.de

Ganzglasduschen Fras-Biermann München ist Ihr Spezialist für die Maßanfertigung von Glasduschen im Großraum München. Wir bieten die Planung, Beratung und Realisierung von hochwertigen Ganzglasduschen in allen Varianten (Walk-In, Eckeinstiegsduschen, Dampfduschen und vieles mehr) an. Unser Fokus liegt auf präziser Ausführung und der Verwendung langlebiger Glasbeschläge für eine perfekte Ästhetik.

Pressekontakt:

Intrag Internet Regional GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

