Rock & Art Show mit Ole Ohlendorff

„Let´s talk about Life and Music“

Ben Boles (Moderation) & Chris Thornton Jr. (Music)

@

Rock Heads – Dead and Alive

Die Rock-Art Ausstellung des Künstlers Ole Ohlendorff

Die Stadt Winsen (Luhe) präsentiert vom 26. August bis 1. September 2024 im Marstall die international bekannte Künstlerlegende Ole Ohlendorff mit einem besonderen Ausstellungs-Event und ehrt damit den 1958 in Winsen (Luhe) geborenen Künstler und Kulturpreisträger des Landkreises Harburg hiermit für sein malerisches Lebenswerk. ROCK HEADS – DEAD & ALIVE. Hierbei handelt es sich um eine Galerie der Gegenwart, welche aus der Vergangenheit kommt und sich an die Zukunft richtet und ist die wohl umfangreichste Gemäldesammlung von Musiker Porträts weltweit.

Vom 26. August bis zum 1. September 2024 verwandelt sich nun der Winsener Marstall am Schlossplatz quasi in eine „Rock & Roll Hall Of Fame“!

Nach dem frühzeitigen Ausverkauf der ersten Rahmenveranstaltung mit der Live-Lesung von und mit Peter Urban lädt Ole Ohlendorff nun zur nächsten Veranstaltung ein. Unter dem Motto „Let´s talk about Life and Music“ wird der Künstler selbst die Bühne seiner Heimatstadt betreten und über das Künstlerleben und die verschiedenen Entstehungsgeschichten seiner Werke sprechen. Den meisten ist ja nicht bewusst, mit welchen Anekdoten diese Gemälde überhaupt verbunden sind. Hier öffnen sich viele Türen zum besseren Eintauchen in Ole Ohlendorff´s Künstlerseele. Erst aus diesem Zusammenhang lässt sich nachvollziehen, wie der Künstler zu seinen einzelnen Gemälden gekommen ist oder sie zu ihm.

Ole Ohlendorff´s Netzwerk ist weit gefächert. Darum fiel es ihm nicht schwer, einen großartigen Host für diesen Abend zu gewinnen. Ben Boles wird als Moderator durch diese Show führen.

Als Moderator, Sänger und vor allem Entertainer hat er die beste Zeit auf der Bühne, wenn das Publikum seine beste Zeit vor der Bühne hat. Dabei hilft ihm sicher seine rheinische Frohnatur, aber auch die Erfahrung aus über 30 Jahren Entertainment. Dies beweist der Erfinder und Macher der erfolgreichen Feierabend-Kultur Abende und bei all seinen weiteren Veranstaltungen in und um Lüneburg.

Egal wie klein oder groß die Bühne oder das Auditorium ist, er gibt immer alles, bis auch der letzte Gast in den Bann gezogen ist. Dass er darüber hinaus auch ein ganzes Repertoire an eigenen Songs mit im Gepäck hat oder sich als Moderator perfekt auf jede Veranstaltung „eingrooven“ kann, macht ihn zu einem echten „Schweizer Taschenmesser“ des Entertainments.

Aber wo ist bei dieser Rock&Art Show die Rockmusik? Genau… hier kommt der Lüneburger Chris Thornton Jr. ins Spiel. Ein wahres musikalisches Multitalent und Ole Ohlendorff´s Rock`n´Roll Soulbrother. Chris Thornton Jr. wird mit seiner Gitarre, einigen speziellen Effekten und seiner unglaublichen Stimme, die Gemälde zu neuem Leben erwecken. Gepaart mit den Anekdoten und Geschichten von Ole Ohlendorff wird dann eine große emotionale und musikalische Reise daraus, in die das Publikum auch gerne mal mit einbezogen wird.

Chris Thornton Jr. ist in der Lüneburger Musikszene bekannt wie ein bunter Hund und bei Mitmusikern sowie Publikum gleichermaßen beliebt. Seine musikalische Reise hat ihn zu Bands wie Lake, Rudolf Rock und die Schocker, T.M. Stevens, Kingsize Taylor und Subway geführt. Mit seinem musikalischen Talent und seiner charismatischen Bühnenpräsenz bringt Chris stets eine besondere Energie in jede Performance.

Wie aber fing alles an? Welche Umwege nahm Ole Ohlendorff in Kauf? Was geschah in den frühen 70er Jahren? Der Spagat des Lebens! Bulle – Rocker – Maler! Kunst als Lebenselixier! Wende und Einheit 1990… und eine persönliche Neuausrichtung! 1996 Geburtsstunde der Dead Rock Heads! 2024 – Hier und heute! Alles Fragen und Aussagen, die in dieser Show u.a. ihren Ansatz finden.

Des Weiteren wird es zu dieser Veranstaltung eine Bildversteigerung zu Gunsten der Udo Lindenberg Stiftung geben. Versteigert wird ein Fine-Art-Print von Ole Ohlendorff mit dem Porträt von Hannes „Feuer“ Bauer (Panikorchester – RLA39). Die Versteigerung startet am 15.08.2024 auf ebay über den Kanal von „paniksister“ und läuft bis zum 25.08.2024. Am 29.08.24 wird es dann die Bildübergabe bei der Rock&Art Show geben. Zu der Bildübergabe wird Hannes Bauer persönlich vor Ort sein und es dem neuen Besitzer:in zusammen mit Ole Ohlendorff und Babsy Brand übergeben. Wer das Bild schlussendlich ersteigern und zur Übergabe vor Ort sein wird, erhält natürlich freien Eintritt inkl. Begleitung!

Bei „paniksister“ handelt es sich um Babsy Brand. Sie hat 2014 damit begonnen verschiedene soziale Projekte durch Spendensammlungen zu unterstützen. Daraus entwickelte sie dann die Gruppe der „Dosenpaten“, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Spenden für die Udo Lindenberg Stiftung zu sammeln. Mittlerweile konnten durch die Dosenpaten schon über 65.000EUR für verschiedene Projekte an die Udo Lindenberg Stiftung gespendet werden.

Da Udo Lindenberg bereits in früheren Jahren den Song „Angelika“ (aus Winsen an der Luhe) gesungen hat, könnte diese Aktion nicht passender sein.

Udo Lindenberg gründete seine kulturpolitische Stiftung am 10. Dezember 2006 in der Hermann Hesse Geburtsstadt Calw in geistiger Verbundenheit mit dem Schriftsteller. Die Stiftung will den Steppenwölfen unter den MusikerInnen und SongtexterInnen eine neue Plattform geben. Alle zwei Jahre gibt es deshalb den „Panikpreis“. Außerdem unterstützt die Udo Lindenberg Stiftung nationale und internationale kulturpolitische Aktivitäten und will durch humanitäre und soziale Projekte den Schwächeren auf der Welt zur Seite stehen.

Dieses Ausstellungs-Event wird unterstützt von folgenden Partner:innen:

Stadt Winsen (Luhe)

Lüneburgischer Landschaftsverband

Stadtwerke Winsen (Luhe)

Sparkasse Harburg-Buxtehude

KOCH-Anhängerwerke

Soetebiers Dorfbäckerei

City-Marketing Winsen

Schröder Immobilien

Winsener Anzeiger & Landeszeitung Lüneburg

Ausstellungs- und Veranstaltungsort:

Marstall

Schloßplatz 11

21423 Winsen (Luhe)

Zeitraum:

26. August – 1. September 2024

Öffnungszeiten (Ausstellung):

Mo, Mi, Fr, Sa, So 10 bis 18 Uhr

Di, Do 10 bis 16:00 Uhr

Abendveranstaltung:

Donnerstag, den 29. August 2024 – Rock & Art Show mit Ole Ohlendorff und Gästen „Let’s talk about Life and Music“

Einlass: 19:00 Uhr – Show: 20:00 Uhr

Veranstalter:

Stadt Winsen (Luhe)

Änderungen im Ablauf vorbehalten!

Tickets (Vorverkauf – VVK):

20,00 EUR (inkl. MwSt zzgl. Gebühren) unter www.combiful.com

oder bei Eventim

Tickets (VVK vor Ort ab Juli 2024 ohne vorige Reservierung):

Tourist Info im Marstall

montags bis freitags von 10:00-17:00 Uhr und samstags von 09:00-14.00 Uhr

Telefon: 04171 657281

Tickets (Abendkasse – AK):

30,00 EUR (inkl. MwSt)

Ole Ohlendorff online:

Website:

www.ohlendorff-art.de

Facebook:

www.facebook.com/Ohlendorff.Art

