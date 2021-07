Rock for Animal Rights Open Air Festival in Sandstedt/ Offenwarden am 13. und 14. August 2021

Auch in diesem Jahr mussten Corona-bedingt viele Festivals und Veranstaltungen abgesagt werden. Umso mehr können sich Freunde von Hardrock und Metal auf einen ganz besonderen Event freuen, denn das Fe

Pressemeldung

Rock for Animal Rights Open Air Festival in Sandstedt/ Offenwarden am 13. und 14. August 2021

Auch in diesem Jahr mussten Corona-bedingt viele Festivals und Veranstaltungen abgesagt werden. Umso mehr können sich Freunde von Hardrock und Metal auf einen ganz besonderen Event freuen, denn das Festival „Rock for Animal Rights“ findet statt!

Einmal im Jahr wird es richtig laut, um die Stimmen für die Tiere zu erheben. Denn dann findet das Tierrechts-Festival „Rock for Animal Rights“ in Sandstedt/Offenwarden statt. Eine limitierte Besucherzahl und ein erstklassiges Hygiene-Konzept haben dies möglich gemacht.

Circa 20 Bands treten an den zwei Tagen auf. Mit Ausnahme der Headliner verzichten alle auf ihre Gage, um den Verein Tierrechtsbund Aktiv e.V. und damit den Einsatz für die Tierrechte zu unterstützen. Auch sämtliche Auf- und Abbauarbeiten sowie die Durchführung des Festivals erfolgen mit ehrenamtlichen Helfern, so dass ein größtmöglicher Erlös dem Verein zu Gute kommt.

Tierschutz-Organisationen haben auf dem Festival die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Die Besucher können sich so ungezwungen über verschiedene Tierschutzthemen informieren und gleichzeitig die Festival-Atmosphäre genießen. Informieren, nicht missionieren – das Motto gilt auch für das kulinarische Angebot. Alle angebotenen Speisen sind vegan. So können sich die Besucher davon überzeugen, wie gut und lecker tierleidfreies Essen sein kann.

Das Line UP wird die Musikfans begeistern. So werden RAGE, THUNDERMOTHER, TANZWUT, OHRENFEINDT, MEGABOSCH und viele andere auftreten. Da das Open Air Festival aufgrund der aktuellen Situation auf 1.000 Besucher beschränkt ist, wird es in diesem Jahr einen zusätzlichen Livestream über beide Tage geben.

Das gesamte Line UP und weitere Infos gibt es unter: www.rock-for-animal-rights.de Ansprechpartner für Rückfragen: Andreas Zemke, Tel: 0173 – 7281882

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tierrechtsbund Aktiv e.V.

Herr Andreas Zemke

Duisburger Str. 3

28199 Bremen

Deutschland

fon ..: 0172 916 90 29

web ..: http://www.tierrechtsbund-aktiv.de/

email : info@tierrechtsbund-aktiv.de

Pressekontakt:

Tierrechtsbund Aktiv e.V.

Herr Andreas Zemke

Duisburger Str. 3

28199 Bremen

fon ..: 0172 916 90 29

web ..: http://www.tierrechtsbund-aktiv.de/new

email : tierrechte@tierrechtsbund-aktiv.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Scheitert die Energiewende? – Fakten und technische Argumente