Rock Tech Lithium-Aktien werden in Deutschland an der Xetra gehandelt

· Stärkung der Präsenz auf den globalen Kapitalmärkten durch die Kombination aus der Notierung in Kanada und dem geplanten Handel an der NASDAQ

· Rock Tech erweitert seine Basis institutioneller Anleger und verbessert die Liquidität

Toronto, ON, June 12, 2025 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the „Company“ or „Rock Tech“) freut sich, die Aufnahme des Handels mit Rock-Tech-Aktien auf Xetra, dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse AG in Deutschland (WKN: A1XF0V, ISIN: CA77273P02017, Tickersymbol: RCK) bekannt zu geben. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wird als designierter Sponsor ab sofort den Handel mit den Aktien von Rock Tech übernehmen und damit zu einer erhöhten Liquidität und einem höheren Umsatz beitragen.

Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech, erklärte: Der Handel auf Xetra ist ein wichtiger Schritt, um unsere Präsenz auf den globalen Kapitalmärkten zu stärken und unsere Reichweite bei institutionellen Anlegern zu vergrößern. Zusammen mit unserer Notierung in Kanada und der geplanten Notierung an der NASDAQ stärkt dieser Schritt unser Profil auf beiden Seiten des Atlantiks und unterstützt unsere Strategie, die Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern auszubauen. Durch den Beitritt zur anerkanntesten und effizientesten Plattform für deutsche und europäische Investoren, über die sie Zugang zu unseren Aktien erhalten, erwarten wir, unsere institutionelle Investorenbasis zu erweitern, die Liquidität zu verbessern und eine transparentere Preisbildung zum Nutzen aller Aktionäre zu fördern.

Zwar waren die Aktien von Rock Tech für deutsche Privatanleger bereits über Handelsplätze wie Tradegate und Frankfurt erhältlich, doch erkennt Rock Tech Xetra als die primäre elektronische Handelsplattform der Deutschen Börse und als Referenzmarkt an, der von den meisten deutschen institutionellen Anlegern genutzt wird. Folglich erweitert eine Notierung an Xetra die potenzielle Anlegerbasis von Rock Tech, indem sie Rock Tech einem breiteren Spektrum institutioneller Anleger zugänglich macht, die in der Regel auf den Handel an regulierten und hochliquiden Börsen beschränkt sind.

Es handelt sich hierbei nicht um eine neue Primärnotierung, und der Status von Rock Tech als kanadischer Emittent ändert sich dadurch nicht. Rock Tech unterliegt weiterhin den kanadischen Wertpapiervorschriften und Berichtspflichten.

Im Namen des Managements,

Mirco Wojnarowicz

CEO, Rock Tech Lithium Inc.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer,

info@rocktechlithium.com

+49 2102 894 1122

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

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Rock Tech Lithium Inc.

Investor Relations

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@rocktechlithium.com

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