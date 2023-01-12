Rock Tech Lithium erwartet 23 Prozent geringere Betriebskosten für den Konverter in Guben

– Das aktualisierte OpEx-Modell von Rock Tech sieht eine Senkung der Betriebskosten für den Konverter in Guben um 23 Prozent vor – die Produktionskosten für Lithiumhydroxid sinken von ca. 5.033 EUR auf 3.878 EUR pro Tonne.

– Auf Basis des aktualisierten Modells stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit in volatilen Märkten.

Toronto, 17. September 2025 – Rock Tech Lithium Inc. gibt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung seines Lithiumkonverters in Guben bekannt. Nach einer umfassenden Aktualisierung des Modells für die operativen Ausgaben (OpEx) rechnet das Unternehmen mit einer Reduktion der modellierten Produktionskosten für Lithiumhydroxid um rund 23 Prozent – von etwa 5.033 EUR pro Tonne auf 3.878 EUR pro Tonne (auf Basis eines jährlichen Produktionsziels von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid). Dies entspricht einer jährlichen Verringerung der Projekt-OpEx um ca. 27,7 Mio. EUR – von 120,8 Mio. EUR auf 93,1 Mio. EUR.

Die modellierte Reduktion spiegelt aktualisierte Kostenannahmen in mehreren zentralen Bereichen wider.

– Transport und Logistik: Die Kosten für Transport und Logistik sollen um 11,7 Mio. EUR (47 Prozent) von 25,0 Mio. EUR auf 13,3 Mio. EUR sinken. Grundlage ist ein überarbeitetes Logistikkonzept und insbesondere ein aktualisierter Spodumen-Liefervertrag mit angepassten internationalen Handelsklauseln (Incoterms). Dadurch reduzieren sich Versandverpflichtungen und erwartete Logistikkosten um 10,4 Mio. EUR. Dieser Block steht für 42,2 Prozent der gesamten projizierten OpEx-Reduktion.

– Reagenzienbeschaffung: Überarbeitete Lieferantenangebote senken die Kosten für Reagenzien um 2,8 Mio. EUR – von 25,9 Mio. EUR auf 23,1 Mio. EUR – und tragen rund 10,1 Prozent zu den Gesamteinsparungen bei.

– Fixkosten: Präzisierte Annahmen zu jährlichen Gebühren, Büroaufwendungen, Versicherungen und IT-Kosten führen zu einer Senkung um 4,2 Mio. EUR – von 10,0 Mio. EUR auf 5,8 Mio. EUR – entsprechend rund 15,2 Prozent der gesamten OpEx-Einsparungen.

– Wiederverwendung von Laugungsrückständen: Auf Basis einer Absichtserklärung (MoU) mit der Schwenk Zement GmbH & Co. KG rechnet das Unternehmen mit einem positiven Kosteneffekt von bis zu 6,3 Mio. EUR, indem Laugungsrückstände wiederverwendet statt entsorgt werden. Diese Initiative trägt mit rund 22,7 Prozent zur gesamten OpEx-Reduktion bei. Die Parteien beabsichtigen, zu gegebener Zeit verbindliche Abnahmeverträge für die Laugungsrückstände abzuschließen.

– Zusätzliche Einsparungen: Darüber hinaus erwartet das Unternehmen zusätzliche Kostensenkungen aus Wartungseinsparungen und verfeinerten Personalansätzen in Höhe von weiteren 2,7 Mio. EUR.

Steigende Energiekosten werden durch einen nachhaltigen, langfristigen Energieliefervertrag abgefedert, der derzeit mit der Enertrag SE verhandelt wird. Es kann keine Gewissheit bestehen, dass die laufenden Verhandlungen mit der Enertrag SE zu einer endgültigen Vereinbarung führen oder dass eine solche Vereinbarung, falls sie zustande kommt, zu für das Unternehmen vorteilhaften Konditionen abgeschlossen wird oder die erwarteten Vorteile erzielt.

Diese Kostenverbesserung positioniert Rock Tech als international wettbewerbsfähigen Akteur im Markt für Lithiumraffination.

Diese deutliche Kostenreduktion ist ein wichtiger Schritt nach vorn, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. In einem volatilen Markt ist ein schlankes und wettbewerbsfähiges Projekt nicht nur vorteilhaft, sondern essenziell. Für unsere Eigen- und Fremdkapitalpartner sind die OpEx einer der kritischsten Maßstäbe für die Projekttragfähigkeit. Mit einer 23-prozentigen Senkung unserer modellierten Kosten steigern wir nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern stärken auch die Finanzierungsgrundlage für Guben erheblich.

Parallel führt das Unternehmen eine Überprüfung der Investitionsausgaben (CapEx) durch. Ein aktualisiertes Finanzmodell und eine vollständige Profitabilitätsanalyse werden nach Abschluss der Prüfung in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Rock Tech bleibt entschlossen, einen der ersten europäischen Lithiumhydroxid-Konverter aufzubauen und damit die Transformation zur nachhaltigen Mobilität durch eine verlässliche, lokale Versorgung mit kritischen Batteriematerialien zu unterstützen.

Über den Konverter in Guben

Der Lithiumkonverter in Guben (Brandenburg, Deutschland) ist ein Vorzeigeprojekt der deutsch-kanadischen Rock Tech Lithium Inc. Die Anlage soll Europas erste kommerzielle Raffinerie für Lithiumhydroxid werden und jährlich 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid produzieren (entspricht rund 30 GWh Batteriekapazität) – genug, um, basierend auf einem durchschnittlichen Verbrauch von 0,8 kg pro kWh und 60 kWh pro E-Fahrzeug, etwa 500.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr zu versorgen www.lithium-battery-manufacturer.com/how-much-lithium-is-needed-for-a-1-kwh-battery/

.

Strategisch in der Nähe großer Automobil- und Batteriestandorte gelegen, stärkt der Konverter in Guben die europäische Batteriewertschöpfungskette, indem er Spodumenkonzentrat verarbeitet, das über den führenden Handelspartner C&D Logistics (Qingdao) Co., Ltd. gesichert wird. Zur Gewährleistung einer hohen Produktreinheit bei minimalen Umweltauswirkungen werden fortschrittliche Kristallisationstechnologien der GEA Group AG eingesetzt. Als EPCM-Partner für Planung und Bau wurde das international führende Ingenieurunternehmen Worley Ltd. ausgewählt.

Als strategisches Projekt gemäß dem Critical Raw Materials Act (CRMA) Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Unternehmensmitteilung vom 26. März 2025.

der EU anerkannt, unterstreicht der Konverter in Guben Europas Engagement, essenzielle Materialien für die Energiewende zu sichern. Das Projekt wird voraussichtlich etwa 200 Arbeitsplätze schaffen und stellt einen wichtigen Schritt zur Regionalisierung und Dekarbonisierung der Lithiumlieferkette in Europa dar.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen p.a., anerkannt als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act) und Ontario (Kanada, bis zu 36.000 Tonnen p.a.) bilden als zentrales Puzzlestück die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Rohstoffe werden aus dem eigenen Minenprojekt in Georgia Lake (Kanada) und weiteren ESG-konformen Quellen bezogen. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität, zum Strukturwandel in industriell geprägten Regionen und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards. Für seine Innovationsstärke bei der effizienten Lithiumrückgewinnung mittels selektiver Prozesse ist das Unternehmen gefördert durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Für weitere Informationen:

Charlotte Holzum, Pressekontakt; charlotte.holzum@navos.eu

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute „forward-looking information“ under applicable securities laws and are referred to herein as „forward-looking statements“. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as „expects“, „anticipates“, „plans“, „predicts“, „believes“, „estimates“, „intends“, „targets“, „projects“, „forecasts“, „may“, „will“, „should“, „would“, „could“ or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this news release contains forward-looking information pertaining to: the anticipated reduction in operating costs for the Guben Converter and the underlying assumptions supporting the updated OpEx model, including projected savings from transport and logistics, reagent procurement, fixed costs, leach residue reuse, and additional operational efficiencies; the implementation of a revised logistics concept and updated spodumene supply contract; the reuse of leach residues under a memorandum of understanding with Schwenk Zement GmbH & Co KG; the negotiation and execution of a long-term sustainable energy supply agreement with Enertrag SE; the finalization of binding offtake agreements for leach residues; the expected annual production capacity of 24,000 tonnes of lithium hydroxide; the timing and outcome of the Companys review of capital expenditures and updated financial model; the Companys ability to secure project financing; the anticipated construction timeline, commissioning, and operational start-up of the Guben Converter; and the Companys broader business strategy, including its role in Europes battery supply chain and contribution to the energy transition. Forward-looking information is based on certain assumptions, estimates, expectations and opinions of the Company and, in certain cases, third party experts, that are believed by management of Rock Tech to be reasonable at the time they were made. Forward-looking information is derived utilizing numerous assumptions regarding, among other things: the accuracy of the updated OpEx model and that projected cost reductions will be realized as anticipated; the availability and terms of long-term energy supply agreements and reagent procurement contracts; the successful execution of logistics improvements and leach residue reuse initiatives; the timely completion of CapEx review and financial modeling; the Companys ability to secure sufficient financing on acceptable terms; the availability of skilled labor, equipment, and materials at projected costs; the stability of commodity prices, exchange rates, and general economic conditions; the absence of material disruptions to supply chains, construction schedules, or permitting processes; the accuracy and reliability of technical data, forecasts, and engineering studies. The foregoing list is not exhaustive of all assumptions which may have been used in developing the forward-looking information. While Rock Tech considers these assumptions to be reasonable based on information currently available, they may prove to be incorrect and should not be read as a guarantee of future performance or results. Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements, including but not limited to: the risk that projected OpEx reductions are not achieved or are offset by unforeseen cost increases; delays or failures in securing energy supply agreements, reagent contracts, or offtake arrangements; construction delays, cost overruns, or technical challenges in commissioning the Guben Converter; changes in market conditions, including lithium prices, demand for EV batteries, and availability of financing; regulatory risks, including delays in permitting or changes in applicable laws and regulations; operational risks, including supply chain disruptions, labor shortages, and equipment failures; geopolitical risks, inflationary pressures, and macroeconomic volatility; reliance on third-party contractors and suppliers for critical project components. Except as may be required by law, Rock Tech undertakes no obligation and expressly disclaims any responsibility, obligation or undertaking to update or to revise any forward-looking information, whether as a result of new information, future events or otherwise, to reflect any change in Rock Tech’s expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such information is based. The forward-looking information contained herein is presented for the purposes of assisting readers in understanding Rock Tech’s plans, objectives and goals and is not appropriate for any other purposes.

NEITHER THE TSX VENTURE EXCHANGE NOR ITS REGULATION SERVICES PROVIDER (AS THAT TERM IS DEFINED IN POLICIES OF THE TSX VENTURE EXCHANGE) ACCEPTS RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

Kanada

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Pressekontakt:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett

900 – 1021 West Hastings Street

V6E 0C3 Vancouver, BC

email : bbarnett@rocktechlithium.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit Humanoid Global gibt Abschluss der Transaktion zum Erwerb einer strategischen Beteiligung an Agility Robotics bekannt