  • Rockstone News – Homerun Resources: Der Weg zur Bankfähigkeit – wo industrielle Vision auf institutionelle Finanzierung trifft

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    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

    Eine Reise durch Engineering, De-Risking und Umsetzung

    Große Industrieprojekte entstehen nicht über Nacht und werden auch nicht durch eine einzige Unternehmensmeldung vorangebracht. Sie entwickeln sich in einem strukturierten Prozess, in dem Engineering, kommerzielle Entwicklung, Finanzierung und systematisches De-Risking einander schrittweise verstärken. Mit jedem erreichten Meilenstein werden Unsicherheiten reduziert und das Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit des Projekts gestärkt.

    Institutionelle Projektfinanzierung kommt in der Regel erst dann ins Spiel, wenn ein Projekt einen technischen Reifegrad erreicht hat, der es Kreditgebern ermöglicht, eine unabhängige Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und, bei positivem Ergebnis, das für den Bau erforderliche langfristige Kapital bereitzustellen.

    Banken finanzieren selten Ideen. Sie finanzieren Projekte, die einen Entwicklungsstand erreicht haben, der einer unabhängigen technischen, kommerziellen und finanziellen Prüfung standhält.

    Vor diesem Hintergrund könnte die heutige Ankündigung von Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) über die Unterzeichnung eines Letter of Intent (LOI) mit einer führenden europäischen Projektfinanzierungsbank für eine Finanzierung von bis zu 170 Mio. EUR einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens vom Engineering zur institutionellen Projektfinanzierung darstellen.

    Der Zeitpunkt erscheint stimmig, da das Unternehmen erst kürzlich seine Bankable Feasibility Study (BFS; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie) abgeschlossen hat, welche die technische und wirtschaftliche Grundlage für Gespräche mit langfristig orientierten Projektfinanzierungsinstituten geschaffen hat.

    Die heutige Pressemitteilung sollte jedoch nicht als gesicherte Finanzierung verstanden werden. Homerun weist zutreffend darauf hin, dass eine mögliche Finanzierung weiterhin einer umfassenden technischen, kommerziellen, rechtlichen und finanziellen Due Diligence sowie der Syndizierung und den abschließenden Kreditgenehmigungen unterliegt. Dies sind übliche Bestandteile institutioneller Projektfinanzierungen und spiegeln den anspruchsvollen Prüfungsprozess wider, den große Industrieprojekte durchlaufen, bevor verbindliche Finanzierungszusagen erteilt werden

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    Unternehmensdetails
    Homerun Resources Inc.
    #2110 – 650 West Georgia Street
    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

    Telefon: +1 844 727 5631
    Email: info@homerunresources.com
    www.homerunresources.com

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P
    Aktien im Markt: 77.333.285
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    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
    Aktueller Kurs: 0,54 CAD (27.07.2026)
    Marktkapitalisierung: 42 Mio. CAD
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    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
    Aktueller Kurs: 0,34 EUR (27.07.2026)
    Marktkapitalisierung: 26 Mio. EUR

    Stephan Bogner

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
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