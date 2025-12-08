  • Rockstone News – Wenn Quarzsand strategisch wird: Von Natur aus ultrarein, durch Design transformativ

    Jeder Sprung beginnt mit einer Handvoll
    Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

    Heute verkündete Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) die Ergebnisse eines unabhängigen Testarbeitsprogramms der in Deutschland ansässigen Dorfner Anzaplan GmbH – und das Ergebnis markiert einen echten Wendepunkt für das Unternehmen. Was einst als bemerkenswert sauberer Quarzsand galt, wurde nun als etwas weitaus Bedeutenderes bestätigt: Ein strategischer Technologierohstoff mit einer Reinheit, Aufbereitungsfähigkeit und Verarbeitungsgeschmeidigkeit, die so selten ist, dass nur die außergewöhnlichsten Lagerstätten des Planeten überhaupt beginnen, damit vergleichbar zu sein.

    Die heutige News mag wie ein routinemäßiger Reinheitstest erscheinen, doch die Implikationen reichen weitaus tiefer.

    Es ist eine unabhängige Bestätigung dafür, dass Santa Maria Eterna (SME) in einer völlig anderen Liga spielt – sowohl in seiner natürlichen (rohen) Ausgangsqualität als auch in seiner Fähigkeit, ultra-hohe Reinheiten zu erreichen, ohne auf den üblichen Cocktail aggressiver Säuren angewiesen zu sein.

    Diese Kombination ist in der Quarzsand- bzw. Silica-Industrie außergewöhnlich selten, und genau sie eröffnet nicht nur Wege in den boomenden Solarglasmarkt, sondern bis ganz hinauf zur Spitze der Materialnachfrage: High-Purity Quartz (HPQ) in Halbleiterqualität. Und genau dort wird die Geschichte wirklich faszinierend.

    Lassen Sie uns untersuchen, warum diese Ergebnisse herausragen, wie SME sich global mit den bekanntesten Silica-Projekten vergleichen lässt und warum diese Nachricht einen der strategisch wichtigsten Schritte in Homeruns bisheriger Reise darstellen könnte – und damit zeigt, wie außergewöhnlich dieses Projekt ist

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:
    www.rockstone-news.de/homerun-resources-quarzsand-strategisch-ultrarein-transformativ/

    Unternehmensdetails

    Homerun Resources Inc.
    #2110 – 650 West Georgia Street
    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
    Telefon: +1 844 727 5631
    Email: info@homerunresources.com
    www.homerunresources.com

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

    Aktien im Markt: 64.061.179
    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
    Aktueller Kurs: 1,08 CAD (08.12.2025)
    Marktkapitalisierung: 69 Mio. CAD
    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
    Aktueller Kurs: 0,63 EUR (09.12.2025)
    Marktkapitalisierung: 40 Mio. EUR

    Über den Autor

    Stephan Bogner bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

    Kontakt
    Rockstone News & Research
    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)
    Müligässli 1, 8598 Bottighofen
    Schweiz
    Telefon: +41-71-5896911
    Email: info@rockstone-news.de

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Entwicklungen können wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rechtliche Hinweise & Offenlegung von Interessen: Dieser Bericht stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine lizenzierten Finanzberater. Investitionsentscheidungen sollten stets mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Publikation dient Werbe- und Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig geprüft. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

