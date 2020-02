Rockstone Research: Besichtigung des Entwicklungs- und Produktionsbetriebs von Zinc8 Energy Solutions: Der Beginn der Batterie-Ära im Energieversorgungsbereich

Nach der Bekanntmachung und den anschliessenden positiven Medienberichten über den Kooperationsvertrag zwischen Zinc8 Energy Solutions Inc. (MGX Renewables Inc.; Namensänderung im Gange; WKN: A2PNN3; ISIN: CA59325P1080) und der New York Power Authority (NYPA) zur Kommerzialisierung eines Energiespeichersystems mit 100 kW / 1 MWh im US-Bundesstaat New York war ich umso gespannter, den Unternehmensstandort in Vancouver zu besuchen und mit den Menschen hinter diesem aufstrebenden Batteriehersteller zu sprechen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49986/IRW4.001.jpeg

Ich war beeindruckt von der Grösse des gut ausgestatteten zweistöckigen Gebäudes und der vor Selbstbewusstsein strotzenden „Energie“ der 20 dort arbeitenden Menschen, zu einem führenden Batteriehersteller aufzusteigen, vor allem dank der Zusage der NYPA, insgesamt $2,55 Mio. USD für die Entwicklung, Produktion und Installation eines Energiespeichersystems in kommerziellem Maßstab bereitzustellen.

In Kombination mit dem gestrigen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von $3 Mio. CAD ist das Unternehmen nun mehr denn je in einer starken Position, um so schnell wie möglich zur Kommerzialisierung voranzuschreiten.

Da die Energiespeicherung im Versorgungs- und Netzbereich (utility- / grid-scale) der grosse Trend dieses Jahrzehnts sein soll, bin ich überzeugt, dass Zinc8 genau zur richtigen Zeit mit einem händeringend gesuchten Produkt und einem gut vernetzten Managementteam in den Markt eintritt und zu einem führenden Batteriehersteller aufsteigt.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Webversion: www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5569-Besichtigung-des-Entwicklungs–und-Produktionsbetriebs-von-Zinc8-Energy-Solutions

PDF: www.rockstone-research.com/images/PDF/Zinc8Energy4de.pdf

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49986/IRW4.002.png

Zinc8 Energy Solutions Inc. (agierend als) /

MGX Renewables Inc. (Namensänderung im Gange)

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3

Telefon: +1 604 558 1406 (Durchwahl 5)

Email: investors@zinc8energy.com

www.zinc8energy.com

ISIN: CA59325P1080

Aktien im Markt: 75.711.37

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49986/IRW4.003.png

Chart

Kanada Symbol (CSE): MGXR

Aktueller Kurs: $0,30 CAD (10.02.2020)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49986/IRW4.004.png

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2PNN3

Aktueller Kurs: 0,208 EUR (10.02.2020)

Marktkapitalisierung: 16 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt.

