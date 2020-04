Rockstone Research: Das Imperium schlägt zurück: New York beschleunigt die Energiewende

Die Antwort auf COVID-19 vom «Empire State» New York: Neues Gesetz zur Entwicklungsbeschleunigung erneuerbarer Energien, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln

Auf Twitter teilte Alicia Barton, Präsident & CEO von NYSERDA (New York State Energy Research & Development Authority), gestern einen Artikel von CleanTechnica und kommentierte, dass erneuerbare Energien „ein zentraler Fokus“ seien, um die Wirtschaft des Staates New York stärker und sauberer zu machen.

Unter der Leitung von Gouverneur Andrew Cuomo beschleunigt der US-Bundesstaat die Entwicklung erneuerbarer Energien als Teil seiner Anstrengungen, um die Wirtschaft als Antwort auf COVID-19 wieder anzukurbeln, hiess es in dem Artikel.

Das neu verabschiedete Gesetz (Accelerated Renewable Energy Growth & Community Benefit Act) wird Investitionen aus dem Privatsektor fördern und den Genehmigungsprozess von erneuerbaren Projekten verkürzen, was eine noch frühere Kommerzialisierung der Langzeit-Energiespeichersystemen von Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR; WKN: A2P15E; ISIN: CA98959U1084) in New York bedeuten kann – sowohl das Speichersystem für NYSERDA und Digital Energy Corp. als auch für NYPA (New York Power Authority), die beide Male eine 100 kW / 1,5 MWh Zink-Luft-Batterie mit einer Langzeit-Speicherdauer von 15 Stunden in Auftrag gegeben haben.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

www.rockstone-research.com/index.php/de/maerkte-rohstoffe/5623-New-York-beschleunigt-die-Entwicklung-erneuerbarer-Energien-um-die-Wirtschaft-wieder-anzukurbeln

Unternehmensdetails

Zinc8 Energy Solutions Inc.

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3

Telefon: +1 604 558 1406 (Durchwahl 5)

Email: investors@zinc8energy.com (Patrick)

www.zinc8energy.com

ISIN: CA98959U1084

Aktien im Markt: 75.711.374

Chart

Kanada Symbol (CSE): ZAIR

Aktueller Kurs: $0,30 CAD (06.04.2020)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2P15E

Aktueller Kurs: 0,19 EUR (07.04.2020)

Marktkapitalisierung: 14 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt.

