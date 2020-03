Rockstone Research: Erneuerbare Energie-Aktien könnten sich als erstes erholen, sagt JPMorgan

ZAIR: Der Turbolader für die Energiewende

Alles funktioniert – und wird auch weiterhin funktionieren – solange wir Strom haben. Das ist es, was die Lichter anhält, den Sauerstoff fließen lässt, die Informationen am Laufen hält. Alles ist das Netz, das Netz, das Netz. (Peggy Noonan, The Wall Street Journal, 19. März 2020)

Ohne Veränderung gibt es weder Innovation, Kreativität noch Anreize zur Verbesserung. Wer Veränderungen einleitet, ist besser dafür gerüstet, auf unausweichliche Veränderungen zu reagieren. (William Pollard)

Disruptive Technologie, bei der es wirklich eine grosse Technologie-Diskontinuität gibt… neigt dazu, von neuen Unternehmen zu kommen. (Elon Musk)

Vor wenigen Minuten begann Zinc8 Energy Solutions Inc. (CSE: ZAIR; WKN: A2PNN3; ISIN: CA98959U1084) unter seinem neuen Unternehmensnamen an der Börse zu handeln. Alle offenen Börsenaufträge wurden nach Marktschluss letzten Freitag gelöscht und die CSE-Börse erinnerte die Händler, ihre Aufträge erneut einzugeben.

Neues Symbol (Kanada): ZAIR

Neue CUSIP: 98959U108

Neue ISIN: CA98959U1084

Auch neu: Letzte Woche veröffentlichte Shane Lasley, Redakteur bei Metal Tech News, den Artikel Zinc8 lands NY energy storage installation: Second Empire State locale for zinc-air energy storage system.

Als Update auf den jüngsten Rockstone Report Tod eines kranken Bullenmarktes und Geburt einer sauberen Energie-Infrastruktur des Widerstandes (18. März) wird im Folgenden über die Auswirkungen sowohl des Ölpreiscrashs als auch der COVID-19-Pandemie auf die Industrie der erneuerbaren Energien berichtet

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

Webversion:

www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5609-Tod-eines-kranken-Bullenmarktes-und-Geburt-einer-sauberen-Energie-Infrastruktur-des-Widerstandes

PDF:

www.rockstone-research.com/images/PDF/Zinc8Energy7de.pdf

Unternehmensdetails

Zinc8 Energy Solutions Inc.

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3

Telefon: +1 604 558 1406 (Durchwahl 5)

Email: investors@zinc8energy.com

www.zinc8energy.com

ISIN: CA98959U1084

Aktien im Markt: 75.711.374

Kanada Symbol (CSE): ZAIR

Aktueller Kurs: $0,30 CAD (20.03.2020)

Marktkapitalisierung: $23 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2PNN3

Aktueller Kurs: 0,20 EUR (20.03.2020)

Marktkapitalisierung: 15 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt.

