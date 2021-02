Rockstone Research: SilverSqueeze: Der größte Short-Squeeze der Geschichte?

Dramatische Silberengpässe kündigen sich weltweit an

Was über die letzten Tage und vor allem über das Wochenende geschehen ist, gab es bisher noch nie in der Geschichte. Anleger weltweit kaufen praktisch das gesamte verfügbare Silber, das sie bekommen können.

Was diesen Silber-Kaufrausch so besonders macht: Es handelt sich nicht nur um Anleger, die seit vielen Jahren Silber kaufen und nun ihre Bestände aufstocken, sondern vor allem um junge Menschen (Millennials), die noch nie zuvor von Silber als Anlage gehört haben, geschweige denn schon einmal Silber gekauft hatten.

Unter dem Hashtag #SilverSqueeze laufen die sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder LinkedIn so heiß, dass immer mehr Menschen auf Silber aufmerksam werden und tatsächlich auch extrem große Mengen physisches Silber kaufen. Das nimmt allerdings dramatische Züge an und Lieferengpässe sind schon jetzt weltweit zu verzeichnen. Ein starker Silber-Preisanstieg könnte unmittelbar bevorstehen…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL:

Deutsch:

www.rockstone-research.com/index.php/de/maerkte-rohstoffe/5794-SilverSqueeze-Der-groesste-Short-Squeeze-der-Geschichte

Englisch:

silverseek.com/article/silversqueeze-greatest-short-squeeze-history

