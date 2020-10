Rockstone Research: TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50

TSXV Research analysiert und bewertet das Pilar-Goldprojekt im Vergleich mit anderen Erfolgsgeschichten

Der erste kanadische Top-Analyst, Ghalib Gilani, ist auf Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) aufmerksam geworden!

Die stark angesehene TSXV Research aus Ontario veröffentlichte heute einen Analystenreport, der als PDF (englisch) auf der Webseite von Rockstone Research eingesehen werden kann. Es folgt eine Kurzfassung des 18-seitigen Analystenreports, indem ein Kursziel von mindestens $1,53/Aktie (ca. 0,98 Euro) detailliert und in konservativer Manier begründet wird:

VOLLSTÄNDIGER REPORT:

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5740-TSXV-Analyst-sieht-Tocvan-Aktie-bei-mindestens-1,50

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.447.537

Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,415 CAD (21.10.2020)

Marktkapitalisierung: $10 Mio. CAD

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,262 EUR (21.10.2020)

Marktkapitalisierung: 6 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

TSXV Research Disclaimer: TSXVResearch.com („TSXVVR“) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elite Strategic Inc („Elite“). TSXVVR ist kein Beratungsdienst und bietet keine Kauf-, Verkaufs- oder sonstigen Ratings für die von uns besprochenen Wertpapiere an. Die Aktien, die wir für die Kommentierung auswählen, stammen aus unserer eigenen Forschung. Alle auf TSXVResearch.com und/oder in diesem Dokument verfügbaren Informationen sollten als kommerzielle Werbung und nicht als Befürwortung, Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren betrachtet werden. Elite Strategic Inc. und seine Abteilung TSXVResearch.com sind nicht bei einer Finanz- oder Wertpapieraufsichtsbehörde in Ontario oder Kanada registriert und erheben weder Anspruch auf Anlageberatung oder Empfehlungen für Besucher dieser Website oder Leser von Inhalten auf oder von dieser Website. Elite und/oder ihre Tochtergesellschaften und/oder ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter können von Zeit zu Zeit Wertpapiere und/oder Waren und/oder Warenterminkontrakte und/oder Warenterminkontrakte in bestimmten, auf dieser Website erwähnten Basisunternehmen, die auch Kunden der Tochtergesellschaften von Elite sein können, erwerben, halten oder verkaufen. In solchen Fällen werden Elite und/oder ihre verbundenen Unternehmen und/oder ihre jeweiligen Führungskräfte, Direktoren oder Mitarbeiter alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Aktivitäten zu vermeiden, die zu Interessenkonflikten führen würden, und Elite und/oder ihre verbundenen Unternehmen werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um die Offenlegung von Interessenkonflikten und Vorschriften einzuhalten, um den Konflikt zu minimieren. Alle Informationen in diesem Dokument und/oder auf der Website – TSXVResearch.com – werden in gutem Glauben und nur zu allgemeinen Informationszwecken veröffentlicht. TSXVVR übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit dieser Informationen. Jegliche Maßnahmen, die Sie aufgrund der Informationen ergreifen, die Sie in diesem Dokument und/oder auf der Website (TSXVResearch.com) finden, erfolgen ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. TSXVVR ist nicht haftbar für Verluste und/oder Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website. Unser Disclaimer wurde mit Hilfe des Disclaimer-Generators und des Disclaimer-Generators erstellt. Von unserer Website aus können Sie andere Websites besuchen, indem Sie Hyperlinks zu solchen externen Sites folgen. Obwohl wir uns bemühen, nur qualitativ hochwertige Links zu nützlichen und ethischen Websites anzubieten, haben wir keine Kontrolle über den Inhalt und die Art dieser Websites. Diese Links zu anderen Websites stellen keine Empfehlung für den gesamten Inhalt dieser Websites dar. Website-Eigentümer und Inhalte können sich ohne Vorankündigung ändern und können auftreten, bevor wir die Möglichkeit haben, einen Link zu entfernen, der möglicherweise „schlecht“ geworden ist. Bitte beachten Sie auch, dass, wenn Sie unsere Website verlassen, andere Websites andere Datenschutzrichtlinien und -bedingungen haben können, die sich unserer Kontrolle entziehen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Datenschutzrichtlinien dieser Sites sowie deren „Nutzungsbedingungen“ überprüfen, bevor Sie geschäftlich tätig werden oder Informationen hochladen. Einverständniserklärung: Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich hiermit mit unserem Haftungsausschluss einverstanden und stimmen seinen Bedingungen zu. Aktualisierung: Sollten wir dieses Dokument aktualisieren, ergänzen oder Änderungen an diesem Dokument vornehmen, werden diese Änderungen auf der Webseite von TSXV Research veröffentlicht. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von RSVResearch..

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass ein eindeutiger Interessenkonflikt vorherrscht.

