Rohstoffabhängigkeiten beim Lithium

Dass Abhängigkeiten vor allem in Krisenzeiten ein Dilemma sind, hat sich gezeigt. Australien will einen neuen Weg gehen.

Lieferketten werden nun in Australien geplant, die ohne China auskommen sollen. Die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen aus China ist für den Westen eine gefährliche Sache, so sieht es Australien. Dabei setzt das Land auf die Weiterverarbeitung von wichtigen Rohstoffen im eigenen Land. China als dominierender Faktor im weltweiten Wettbewerb um die Rohstoffe für die Elektromobilität und die erneuerbaren Energien soll möglichst wegfallen. Es geht dabei besonders um Lithium und Seltene Erden und Australien will sich dabei als Lieferant positionieren. Störungen in den Lieferketten haben nun mal wirtschaftlich negative Folgen. Lithium wird für die Batterien der Elektrofahrzeuge genauso gebraucht wie für Windkraftanlagen und Solaranlagen.

In den USA soll das vor kurzem verabschiedete Inflation Reduction Act für mehr Attraktivität für Investitionen bezüglich der Batterie-Wertschöpfungskette sorgen. Europa kümmert sich stark um Nachhaltigkeitssteigerungen. In der Batterieproduktion sind Digitalisierung und Automatisierung die großen Trends. Auch eine Studie vom deutschen Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben, stellt fest, dass es jetzt 30 kritische Rohstoffe gibt. Im Jahr 2011 waren es noch 14. Aufgrund der hohen Nachfrage nach energieeffizienten und hochtechnologischen Innovationen ist eine Entspannung nicht in Sicht. Für kaum diversifizierte Lieferketten bestehe ein erhöhtes Versorgungsrisiko. Und gerade auch beim Lithium bestehe eine große Abhängigkeit. Nicht in China angesiedelte Lithiumvorkommen sind daher bedeutungsvoll.

Dazu zählen beispielsweise die Lithium-Projekte von ION Energy – https://www.youtube.com/watch?v=Fh72Uv_w9WI – in den Lithium-Salaren der Mongolei. Das bergbaufreundliche Land bietet große Chancen im Lithiumbereich.

In Nevada befindet sich Cypress Development – https://www.youtube.com/watch?v=r2fqNB6XsB4 – mit seinem Clayton Valley-Lithiumprojekt. Die Produktion von 99,94-prozentigem Lithiumkarbonat hat begonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auszeichnung für Dr.Wolff PHYSIO-TRAINING 1.Platz