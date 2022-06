Rohstoffaktien punkten

Für Rohstoffaktien sieht es nicht so schlecht aus, vor allem wenn man frühere Abschwünge betrachtet.

Aktuell scheint es mit der Stimmung nicht zum Besten bestellt zu sein. Unsicherheit und Angst haben in allen Anlageklassen zu einer enormen Volatilität geführt. Neben geopolitischen Spannungen und womöglich jahrzehntelange hohe Inflationsraten trüben die Stimmung an den Märkten. Sorgen über eine Stagflation und eine Rezession in der zweiten Jahreshälfte machen sich breit. Es herrscht Skepsis, ob die Zentralbanken dem ganzen Ungemach entgegenwirken können. Aber aus dem Bergbausektor kommen zwei gute Nachrichten. Erstens hat die Bergbaubranche nach früheren Marktkorrekturen in den folgenden zwölf Monaten eine deutliche Outperformance erzielt. Und zweitens ist aufgrund der Energiewende die Nachfrage für bestimmte Rohstoffe mittel- bis langfristig vielleicht sogar das beste seit vielen Jahrzehnten.

Viele Aktienindizes sind bärisch derzeit, aber Bergbauaktien erhielten zumindest eine gewisse Unterstützung durch die verabscheuungswürdigen menschenverachtenden russischen Maßnahmen in der Ukraine, nicht zu vergessen die Inflation. Die Aussichten für Rohstoffe, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Dekarbonisierung gebraucht werden, bleiben für die nächsten Jahre sehr gut. Auch wenn es eine kurze Pause auf dem Weg zur Netto-Null-Welt geben sollte. Man denke nur an die hierzulande diskutierten Möglichkeiten durch das Hochfahren von Kohlebergwerken einem Gasmangel entgegenzuwirken. Die Welt wird sich wieder normalisieren. Und wenn es nun eine Pause gibt, dann werden die Anstrengungen danach vielleicht umso aggressiver ausfallen. Ob die Talsohle bei den Aktienmärkten schon erreicht ist, ist ungewiss, doch sollten gerade Bergbauaktien auf der Beobachtungsliste bleiben, dabei nicht zu vergessen, solche die den Zukunftsrohstoff Kupfer in ihren Projekten besitzen. Kupfer, zudem Gold besitzen beispielsweise Aurania Resources oder Aztec Minerals in ihren Projekten.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=jl7rVzsoyiY – arbeitet in den Anden in Ecuador an seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt (Gold und Kupfer).

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=RZ_5tRlQDGI -, bestens finanziert, besitzt das Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonora, Mexiko und das epithermale Gold-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Projekt Tombstone in Arizona

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

