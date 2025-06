Rohstoffe aus Brasilien

Brasilien besitzt eine lange Bergbaugeschichte und gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt.

Im März 2025 stieg die Bergbauproduktion in Brasilien um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Etwa ab 1693 kam es zum ersten bekannten Goldrausch, und zwar in Brasilien. Es stellte sich heraus, dass Brasilien über sehr große Goldvorkommen verfügte, viele davon im Amazonasgebiet. Die Gründung von Kolonien blühte. Und so fanden fast während des gesamten 18. Jahrhunderts rund zehn bis 15 Tonnen Gold pro Jahr den Weg nach Europa. Die großen Goldrauschphasen in Nordamerika begannen erst 1799 in North Carolina. In Brasilien ging die Goldproduktion später zurück, aber die Finanzkrise 2008 zog einen neuen Goldrausch nach sich, der heute noch andauert. Und der Rohstoffabbau ist aktuell ein bedeutender Baustein für die brasilianische Wirtschaft und bietet Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten.

Ein weiterer wichtiger Rohstoff, den es in Brasilien, oft in hervorragender Qualität gibt, ist Kupfer. Angesichts des Kupferbedarfs, den die Transformation zu einer grüneren Gesellschaft verschlingt, scheint ein Kupferdefizit vorprogrammiert zu sein. Zu den größten Kupferproduzenten gehören heute Codelco, Freeport McMoRan und BHP. Ländermäßig gehören Chile, Peru, China und der Kongo zu den Schwergewichten. Viele neue Technologien werden ihr volles Potenzial erst in einigen Jahren und Jahrzehnten ausschöpfen und so zum Kupferverbrauch beitragen. Die Kommunikation- und Informationstechnologie, der Bereich der erneuerbaren Energien, die Elektrotechnik und viele industrielle Anwendungen kommen nun mal nicht ohne das Metall aus.

Kupfer, Gold sowie Zink und Silber vereinen sich in Brasilien beispielsweise im Cabaçal-Projekt von Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ . Die Bohrergebnisse bei diesem Tagebauprojekt sind hervorragend und könnten so das Unternehmen zu einem lukrativen Investment machen.

Kupfer und Gold gibt es auch bei GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – in Nord- und Südamerika, dabei auch in Brasilien. Daneben besitzt die Gesellschaft Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

