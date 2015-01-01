Rohstoffe und Zölle

Moderne Technologien sind auf Rohstoffe wie Seltene Erden oder Batterierohstoffe angewiesen.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in eine neue Runde. Gerade hat der US-Präsident China mit Zöllen in Höhe von 100 Prozent gedroht. Laut Peking gibt es den Export von Seltenen Erden nur nach Genehmigung. Für militärische Zwecke entfielen Ausfuhren ganz. Dabei ist China weltweit der Hauptproduzent von Seltenen Erden. Und diese werden im Rüstungssektor sowie in der Hightechbranche verbaut, etwa in Halbleitern oder Smartphones. Nicht nur bei Seltenen Erden, sondern auch bei anderen Rohstoffen könnte es zu Lieferproblemen aufgrund Zollstreitigkeiten kommen. Neben den Seltenen Erden gibt es kritische Rohstoffe.

Dazu gehört beispielsweise Antimon, ein kritischer Rohstoff, der seltener als so mancher Vertreter der Seltenen Erden ist. In der Rüstungsindustrie, die heute eine neue Bedeutung erlangt hat, wird Antimon als Bestandteil in Munition oder auch bei Flammschutzmitteln verwendet. Der Rohstoff erhöht die Durchschlagskraft der Munition. Elektrische Zündsysteme profitieren ebenfalls durch die Zugabe von Antimon. Auch bezüglich Antimon hat China die Exporte genau im Auge und setzt auf Exportkontrollen, was sich auch auf die Preise ausgewirkt hat. Von 2020 bis 2023 deckten die USA ihren Antimon-Bedarf zu etwa 23 Prozent aus China.

Doch es gibt zwei Bergbaugesellschaften, die den gefragten Rohstoff in ihren Projekten besitzen, neben Gold. Dass Gold durch seine enormen Preissteigerungen das Gold im Boden deutlich wertvoller gemacht hat, ist klar. Schön, wenn noch ein begehrter Rohstoff wie Antimon dazukommt.

Southern Cross Gold Consolidated – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – besitzt in Australien das Sunday Creek-Projekt. Es enthält Gold sowie Antimon. Hervorragende Bohrergebnisse liegen bereits vor.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung.

