  • Rohstoffmesse Hamburg – 8 Keynote-Speaker + 35 Rohstofffirmen!

    Sehr geehrte Investoren von Rohstoffaktien!

    Das lange Warten hat ein Ende: In zwei Wochen kommt die Rohstoffmesse erstmalig nach Hamburg. Hier treffen Privatanleger, institutionelle Investoren und ausstellende Rohstoffunternehmen aus allen Teilen der Welt aufeinander.

    Insgesamt 35 teilnhemende Rohstoffproduzenten und Rohstoffexplorer präsentieren hier einem großen Fachpublikum ihre neuesten Entwicklungen.

    Die Veranstaltung findet am 10./11. April 2026 in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen statt.
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    Dieser renommierte Event ist eine exzellente Plattform, um sich mit Branchenexperten zu vernetzen. Anleger können hier beispielsweise direkt mit den CEOs der teilnehmenden Unternehmen in Kontakt treten.

    Darüber hinaus versorgen Sie 8 Keynote-Speaker mit wichtigen Informationen rund um die Rohstoffbranche:

    – Folker Hellmeyer (Netfonds AG)
    – Florian Grummes (Midas Touch Consulting)
    – Björn Paffrath (Swiss Resource Capital)
    – Jan Willhöft (Axino Capital)
    – Prof. Dr. Torsten Dennin (Asset Management Switzerland)
    – John Forwood (Lowell Resources Funds)
    – Markus Kett (Cyrock AI)
    – Rod Husband (Mining Expert)

    Abgerundet wird das Angebot durch die Messe-Teilnahme einiger Börseninformationsdienste wie zum Beispiel Swiss Resources Capital, AGORANA oder dem OptionEarner.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83523/RohstoffmesseHamburg-Werbung2703.002.png

    Investitionen in Rohstoffaktien bieten eine Vielzahl von Vorteilen, von der Diversifikation und dem Inflationsschutz bis hin zum Potential für hohe Renditen und langfristige Stabilität.
    Angesichts der globalen wirtschaftlichen Trends und der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese Anlagemöglichkeiten zu erkunden.

    Besuchen Sie deshalb die Rohstoffmesse 2026, damit Ihnen die neuesten Trends am Rohstoffmarkt und die besten Anlagemöglichkeiten nicht verborgen bleiben!

    Folgende Unternehmen werden Sie bei der Rohstoffmesse Hamburg 2026 antreffen:

    Silver Tiger Metals, Goldsky Resources, Starcore International, White Gold, North Peak Resources, Orvana Minerals, Golden Cariboo Resources, 55 North Mining, Cassiar Gold, STLLR Gold, AuMEGA Metals, Tesoro Gold, Mineros, Harfang Exploration, Apex Critical Metals, Generation Mining, Bravo Mining, Guanajuato Silver, Newcore Gold, Cambria Gold Mines, Upside Gold, Canuc Resources, Kuya Silver, Abcourt Mines, Deep Sea Minerals, Moon River Moly, St. George Mines, Q-Gold, Lake Victoria Gold, Livium, Epic Gold, Algo Grande Copper, AMEX Exploration, XXIX Metals Corp, Cyrock AI und Royalties Inc.

    Sie können sich bereits JETZT für diesen Event registrieren und sich Ihre gratis Eintrittskarten sichern. Nutzen Sie dazu das Registrierungsformular unter:

    www.rohstoffmesse-hamburg.de

    Verantwortlich für den Inhalt:

    Michael Türk Finanzinformationsdienstleistungen
    Lärchenweg 3
    93354 Siegenburg
    Internet: www.rohstoffmesse-hamburg.de
    Email: info@rohstoffmesse-hamburg.de

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    Aktienexperte Börsenbrief
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