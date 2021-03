Roll up Display Greenline 3 – nachhaltige Roll up Kassette mit umweltfreundlichem Druck auf PVC freiem Banner

Greenline 3 – Roll up Display. PVC Freies Banner. Nachhaltige Kassette, Umweltfreundlicher Druck.

Greenline 3 – nachhaltige silberne Premium Roll up Display mit PVC freiem recyclingfähigem Bannermaterial bestückt oder mit aus PET Flaschen recyceltem Displaystoff.

Bedruckt wird das PVC-freie recyclingfähige Banner mit geruchslosem umweltfreundlichem Latex druck ohne Gerüche oder Lösemittel. Der Recycelte Displaystoff wird im Sublimationsdruck mit wasserbassierenden Farben bedruckt. Beides ECO Greenguard zertifiziert. PVC freier Druck

Die Nachhaltigkeit der Roll-up Kassette des greenline 3 Messesystems zeichnet sich durch einen schnellen Wechsel der Grafik aus. Oben und unten sind Klemmleisten, die Roll up Kassette lässt sich wieder und wieder mit neuen Motiven nachhaltig verwenden. Mehr unter Greenline 3 Roll up Display

Das elegante und robuste Aluminium Roll up Display greenline 3 mit verchromten Außenkappen sorgt für einen standfesten Auftritt. Die hochwertige Aluminiumkassette schützt die Grafik beim Transport vor Schäden. Die Roll UP Kassette hat keine Füße. Der sehr schnelle und werkzeuglose Auf- und Abbau macht es zum idealen Werbeträger auf Messen und Veranstaltungen. Das Roll up Display wird mit einer gefütterten Nylon-Transporttasche mit verstärktem Kern zum einfachen Transport geliefert. Die Roll Up Banner sind oben und unten mit einer Klemmleiste eingespannt. Dank des verwindungsarmen PVC-freiem Bannermaterials bleiben die Seiten des Banners glatt. Das Display kommt komplett mit Druck aus Ihren Dateien. Die Grafik ist stufenlos höhenverstellbar von 165 bis 215 cm. Erhältlich in fünf Breiten: 60, 85, 100, 120 und 150 cm.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

printfactory GmbH

Herr Thorsten Dreesmann

Rohrstr. 2

58093 Hagen

Deutschland

fon ..: Tel.: 02331-340800

fax ..: Fax: 02331-3408026

web ..: https://www.printfactory.de/

email : info@printfactory.de

Pressekontakt:

printfactory GmbH

Herr Thorsten Dreesmann

Rohrstr. 2

58093 Hagen

fon ..: Tel.: 02331-340800

web ..: https://www.printfactory.de/

email : info@printfactory.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EcoStruxure Data Center: Lösungen für hybride IT-Infrastrukturen von Schneider Electric