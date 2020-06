Rollstuhl und Meer in Köln

Vermietung und Verkauf von medizinischen Hilfsmitteln in Köln und Umgebung.

Wir halten sie mobil wenn es auf Reise geht ,oder wenn schnell ein Hilfsmittel benötigt wird!

Wir halten Sie mobil!

Seit nunmehr zwei Jahren betreiben wir mit Leidenschaft unsere Firma Rollstuhl und Meer in Köln.

Wir halten unsere Kunden an 365 Tagen im Jahr mobil und helfen wo wir können! Unser Spezialgebiet sind leichte Hilfsmittel die gut ,schnell und leicht zu händeln sind. Wir kooperieren mit der Stadt Köln ,dem Köln Tourismus sowie etlichen Hotels und sonstigen Institutionen, die für Ihre Gäste oder Besucher ein Hilfsmittel benötigen! Wir bieten Rollatoren-Kurse an ,um den sicheren Umgang mit dem Hilfsmittel zu erlangen.Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Produkten ,die den hilfsbedürftigen Menschen das Leben erleichtern ! Unsere Kunden nutzen auch gerne unseren Scooterservice-das heisst ,wir liefern zur Unterkunft einen vernünftigen und verkehrssicheren Scooter! Damit kann man dann die Umgebung erkunden und ca. 60 KM weit fahren! Dieser Service wird gerne genutzt und stösst auf positive Resonanz! Wir hoffen ,in der Zukunft weiter Erfolg zu haben ,um weiter zu expandieren . Der demographische Wandel zeigt,dass die Menschen älter werden und mobil bleiben wollen! Da helfen wir gerne ! Wir alle hoffen ja ,dass die Coronakrise bald beendet ist und ein Impfstoff auf den Markt kommt. Urlaube oder Städtereisen sind dann bald wieder möglich.

Wir hoffen auf jeden Fall, dass sich das öffentliche Leben wieder normalisiert und unsere Produkte wieder auf die Strasse kommen !

Rollstuhl und Meer-wir halten Euch mobil!

