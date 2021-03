ROOTS – Ein Mann auf der Suche nach seinen Wurzeln

„ROOTS“ von Peter Frantz ist die Geschichte eines niederländischen Beamten, der sich auf eine spannende Reise begibt, um eine Reihe von Rätseln zu lösen. Dabei deckt er ein Netz aus Lügen auf.

Die wohlgeordnete Welt des hochrangigen niederländischen Beamten Thomas van Rijckevorsel gerät zunehmend aus den Fugen. Und das, obwohl ihm ein großzügiges Erbe in Aussicht gestellt wird. Dafür muss er allerdings an verschiedene Orte in Europa und Nordamerika reisen und insgesamt zehn Hinweisen folgen. Auf seiner Reise trifft er David und Bernadette, deren Liebe keine Erfüllung finden darf, so dass sie ihrem Leben jeweils ohne den anderen einen Sinn geben müssen.

Im packenden Roman von Peter Frantz schaffen rätselhafte Fährten immer wieder einen Spannungsbogen. Wird es Thomas gelingen, die ihm gestellten Aufgaben zu lösen und das nahezu undurchdringliche Gespinst aus Lug und Trug zu zerreißen? Gemeinsam mit den drei Protagonisten erleben die Leser des Buches intensive Emotionen, die von Liebe und Freude über Enttäuschung, Einsamkeit und Verzweiflung reichen.

Der Autorenname Peter Frantz ist das Pseudonym des niederländischen Autors Frans Pieters, der seit seiner Pensionierung seiner Leidenschaft, dem Schreiben, nachgeht. Er hat bereits einige Bücher auf Niederländisch veröffentlicht.

„ROOTS – Ein Mann auf der Suche nach seinen Wurzeln“ von Peter Frantz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20837-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

