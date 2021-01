Routemaster Capital erwirbt Beteiligung an der Reise-App maps.me, die 140 Millionen globale Nutzer mit DeFi-Diensten unterstützt

Toronto, Ontario – 27. Januar 2021 – Routemaster Capital Inc., ein kanadisches Unternehmen mit Spezialisierung auf das dezentrale Finanzwesen (Routemaster) (NEO: DEFI, GR: RMJR), freut sich bekannt zu geben, dass es eine Beteiligung an Maps.me erworben hat. Maps.me ist eine der ersten Implementierungen von dezentralen Finanztechnologien für eine große internationale Nutzerbasis von Konsumenten.

Mit der jüngsten Übernahme von DeFi Holdings Inc. legt Routemaster seinen Schwerpunkt darauf, Anlegern am Börsenmarkt Zugang zum wachstumsstarken dezentralen Finanzsektor zu verschaffen. Dieses neue Finanzdienstleistungsmodell bietet die Möglichkeit, Transaktionen zwischen verschiedenen Parteien über die Distributed-Ledger-Technologie oder die Blockchain abzuwickeln anstatt zentralisiert über ein herkömmliches Finanzinstitut.

Maps.me unterstützt als weltweit führende Offline-Kartierungsapplikation eine Vielzahl von Nutzern dabei, sich auch ohne die häufig teure Nutzung von mobilen Daten in der ganzen Welt zurechtzufinden. In die neue Maps.me 2.0-Version sind zusätzliche Finanzdienstleistungen eingebettet: eine Wallet mit mehreren Währungen, Devisen für das Reisen, Peer-to-Peer-Zahlungsdienste sowie Investmentprodukte für ein passives Einkommen mit Renditen von bis zu 8 % – und das alles zu niedrigen Gebühren und ohne versteckte Kosten.

Maps.me kombiniert ein intelligentes Reisetool mit dem größten Gateway im Markt und macht so die Nutzung von DeFi-Anwendungen möglich, sagt Alex Grebnev, Mitbegründer von Maps.me. Es freut uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit Routemaster und unseren weiteren Partnern das Leben von Millionen von Menschen in aller Welt bereichern.

Maps.me hat für die Bereitstellung dieser neuen Maps.me 2.0-Funktionen vor kurzem eine Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar durchgeführt, an der sich vor allem die Firmen Alameda Research, CMS Holdings und Genesis Capital beteiligt haben.

Wir sind begeistert vom Potenzial einer so großen Nutzerbasis, die auf neue DeFi-Protokolle zugreifen kann und so zu einer immer breiteren Anwendung beiträgt. Dies ist mit Sicherheit nur die erste einer ganzen Reihe von Implementierungen dieser Art, meint Olivier Roussy Newton, Mitbegründer von DeFi Holdings und ein Berater von Routemaster.

Maps.me ist die weltweit führende Offline-Kartierungsapplikation. In den letzten neun Jahren haben 140 Millionen Nutzer auf Maps.me vertraut; alleine im vergangenen Jahr wurde Maps.me von mehr als 60 Millionen Menschen zum Navigieren in 195 Länder genutzt. Dieser vertrauenswürdige Reisebegleiter unterstützt den Anwender mit Wegbeschreibungen und Routenführungsdiensten, fungiert als Reiseführer und bietet eine detaillierte Kartierung.

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

