Royal Helium startet drei Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf Climax

SASKATOON, SASKATCHEWAN – (6. Januar 2020) Royal Helium Ltd. (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) gibt erfreut bekannt, dass es mit dem ersten, drei Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramm auf dem Heliumprojekt Climax begonnen hat. Beginnend mit dem Heliumbohrloch Climax-1, an dem seit heute Morgen gebohrt wird, zielen die Bohrlöcher auf einen strukturellen Kreuz(-4-way)-Einschluss ab, der durch seismische 2D-Untersuchungen und die triaxiale magnetische Untersuchung, die im Juli 2020 über dem zentralen Bereich des Konzessionsgebiets Climax des Unternehmens durchgeführt wurde, identifiziert und abgegrenzt wurde.

Das Bohrloch Climax-1 soll innerhalb von 30 Tagen gebohrt, ausgekleidet, abgeschlossen und getestet werden. Es zielt auf die Formation Deadwood Sands ab, von der bekannt ist, dass sie sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt Helium produziert. Helium aus dieser Formation ist dafür bekannt, in Nitrogen mit wenig bis gar keinen Kohlenwasserstoffen oder anderen Nebenproduktion vorzukommen. Die produktive Zone liegt unter einer dicken Carbonat- und Schiefertondecke und man geht davon aus, dass man in einer ungefähren vertikalen Tiefe von 2.250 bis 2.560m auf sie trifft. Climax-1 ist ein vertikales Bohrloch, das bis zu einer Gesamttiefe von 2.684m geplant ist.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, sagte: Wir freuen uns, unsere ersten drei Helium-Explorationslöcher so schnell nach Abschluss der überzeichneten Finanzierung von 6,15 Mio. $ bohren zu können. Außerdem freuen wir uns, dass Savanna Drilling Corp. uns bei den Bohrarbeiten unterstützt. Savanna hat in den vergangenen vier Jahren erfolgreich 25 Helium-Bohrlöcher in Saskatchewan niedergebracht.

Herr Davidson sagte weiterhin: Das Konzessionsgebiet Climax besteht aus 227 Abschnitten (589 Quadratkilometern) mit zahlreichen strukturellen Einschlüssen und Bohrzielen, die in der gleichen Formation identifiziert wurden. Climax ist das erste von mehreren Konzessionsgebieten im Süden von Saskatchewan, die von Royal kontrolliert werden. Mit bislang 12 Explorationszielen arbeiten wir aktiv daran, unser Portfolio 2021 deutlich zu steigern.

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO

Royal Helium Ltd.

1 (306) 653-2692

1 (306) 281-9104

davidson@royalheliumltd.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung – ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die von der Unternehmensführung erwartet werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Prognosen der Unternehmensführung bzw. andere Faktoren ändern. Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Royal Helium Ltd

Andrew Davidson

Suite 602 – 224 4th Avenue S

S7K 5M5 Saskatoon

Kanada

email : davidson@royalheliumltd.com

Pressekontakt:

Royal Helium Ltd

Andrew Davidson

Suite 602 – 224 4th Avenue S

S7K 5M5 Saskatoon

email : davidson@royalheliumltd.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Eloro Resources schließt CAD 6,3 Mio. Bought-Deal-Kapitalerhöhung ab Victoria Gold: Eagle Gold Mine Q4 2020 Produktionsergebnisse