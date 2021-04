Royal Private Coach Munich und Berlin

Der Beginn gesunder Trainingsgewohnheiten erfordert eine Richtung und einen Plan, an den Sie glauben können.

Für viele von uns braucht es die Verantwortlichkeit und Motivation eines ermutigenden Anleiters. Wir sind seit Jahren im Geschäft der Fitnessberatung und haben genau gelernt, was es braucht, um Menschen dabei zu helfen, die Ergebnisse zu erzielen, die für sie am wichtigsten sind. Die Profis, die Sie in unseren Privatstudios treffen, sind dazu da, auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen. Jeder Personal Trainer ist in unserer Fitness-Methode ausgebildet und zertifiziert und hat sich verpflichtet, allen unseren Kunden sichere und effektive Workouts zu bieten. Unsere Coaches sind dafür da, Ihnen ihr Wissen zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass Sie sich wohl, sicher und umsorgt fühlen. Die fünf entscheidenden Eigenschaften einer Personal Trainer sind Einfühlungsvermögen, Enthusiasmus, Professionalität, methodische Beherrschung und die Leitung von Kundensitzungen.

Teamarbeit ist auch für uns notwendig, um unseren Standard der Kundenbetreuung aufrechtzuerhalten. Unsere Personal Trainer sind austauschbar, da sie alle sorgfältig ausgebildet sind, um Ihre individuellen Workouts durchzuführen. Dies gibt Ihnen maximale zeitliche Flexibilität, da Sie nicht durch die Einhaltung des Zeitplans eines Personal Trainers eingeschränkt sind.

Wir sind begeistert von der Kraft unserer Protokolle und noch begeisterter davon, Ihnen zu helfen, Ihr Leben durch intelligentes und effizientes Training zu verändern.

Unsere Personal Trainer sind ihr eigenes bestes Aushängeschild für Engagement, Training und Ergebnisse. Abgesehen von ihrem Wissen über Fitness und Ernährung ist es ihre Fähigkeit, ihre Kunden zu motivieren und zu inspirieren, die sie erfolgreich macht.

Die Zusammenarbeit mit einem Personal Trainer ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Trainingsmotivation zu steigern und Ihre Trainingsergebnisse zu beschleunigen. Unser freundliches, erfahrenes Personal-Training-Team wird Sie unterstützen, Ihnen helfen, Ziele zu setzen und Ihnen ständiges Feedback und Motivation geben, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

Unsere Personal Trainer

Die Trainingsanforderungen sind von Trainer zu Trainer unterschiedlich, je nach Persönlichkeit und unterschiedlichen Fachgebieten. Deshalb erhalten Sie immer ein kostenloses Beratungsgespräch mit Ihrem Trainer, um sicherzustellen, dass er perfekt zu Ihnen passt!

Zertifizierte Personal Trainer

Das Zertifizierte Personal Trainer System besteht aus freundlichen, sachkundigen Fachleuten, die in unseren einzigartigen, datengestützten Personal Training Methoden ausgebildet sind. Unsere Trainer sind auf Motivation und Verantwortlichkeit für Menschen aller Athletic Fitness, Shaping, Ausdauerverbesserung, Functional Training, Ernährungsberatung, Yoga, Pilates, Beweglichkeit, Fitness- und Trainingsstufen spezialisiert.

Wir trainieren unsere Kunden in ganz München und haben zusätzlich ein Personal Trainer Solln, Grünwald und Harlaching. Zusätzlich machen wir Heimbesuche in allen anderen Stadtgebieten.

Unser freundliches und erfahrenes Personal-Training-Team wird Ihnen die ständige Unterstützung geben, die Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen. Personal Training unterscheidet sich von einem Trainer zum anderen entsprechend ihrer Persönlichkeiten und verschiedenen Fachgebieten, deshalb erhalten Sie immer eine kostenlose Beratung mit Ihrem Trainer, um sicherzustellen, dass sie die perfekte Passform sind. Sie können einen unserer Trainer persönlich im München nach einem persönlichen Trainingsprogramm fragen. Rufen Sie uns noch heute an oder Sie können auch eine E-Mail an info@royalprivatecoach.com senden oder Website https://royalprivatecoach.de/ um weitere Informationen zu erhalten.

