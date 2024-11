RUA GOLD durchschneidet sichtbares Gold und bestätigt Beständigkeit von hochgradiger Goldmineralisierung in Bohrloch bei Murray Creek in Reefton

4. November 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms beim Projekt Reefton auf der Südinsel Neuseelands bereitzustellen.

Murray Creek

RUA GOLD gibt den Abschluss des zweiten Bohrlochs, DD_VIC_042, bekannt, mit dem die abwärtsgerichtete Erweiterung des Erzgangs Victoria erprobt wurde. Dieses Bohrloch durchschnitt den angepeilten Golderzgang in einer Tiefe von 388 m mit einer stark verkieselten und pyritischen Zone auf 0,6 m, einschließlich sichtbaren Goldes von 34,1 g/t auf 0,2 m.

Bohrlochnr. Ostwert Nordwert Von Bis Intervall Au (g/t)

DD_VIC_042 1509876 5336164 388,65 388,85 0,2 m 34,1

RUA GOLD hat mit einer Reihe keilförmiger Tochterbohrlöcher von DD VIC 042 aus begonnen, um die Beschreibung des nicht abgebauten Erzgangs neigungsabwärts und entlang des Streichens weiterzuentwickeln.

Historische Aufzeichnungen und Handproben von Gestein in der Nähe alter Grubenbaue belegen das Vorkommen hochgradigen sichtbaren Goldes in den früher abgebauten Erzgängen. DD VIC 042 bestätigt sowohl das Vorkommen von hochgradigem sichtbarem Gold als auch die Beständigkeit des nicht abgebauten Erzgangs 80 m neigungsabwärts der aktuellen Grubenbaue.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: Dieses vielversprechende Ergebnis des zweiten Bohrlochs unseres kurzfristigen Abbauprogramms bestätigt erneut, dass sich dieser Erzgang in der Tiefe fortsetzt und weiterhin offen ist. Eine sorgfältige 3D-Modellierung und die Anpeilung von Erweiterungen und potenziellen Duplikaten bekannter Golderzgänge bieten Strategien mit geringerem Risiko, um Ressourcen wirtschaftlich zu definieren. Wir stehen erst ganz am Anfang unseres Bohrprogramms und mit jedem Bohrloch wird es besser. Es sind äußerst aufregende Zeiten für das Team von RUA GOLD und ein Beweis für die Leidenschaft des Teams vor Ort in Neuseeland.

Das Unternehmen begann im Juli mit seinem minennahen Bohrprogramm auf den Zielen bei Murray Creek. Ein zweites Bohrgerät wurde im September eingesetzt, um das Gangsystem Capleston zu überprüfen. Diese historischen Minen produzierten zusammen ca. 700.000 Unzen Gold bei einem Goldgehalt von 25,2 g/t innerhalb eines Radius von ca. 20 Kilometern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77343/RUAGold_041124_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 (a): Intervall zwischen 388,65 und 388,85 m Quarz + sichtbares Gold; (b) Bohrgerät 66, aus Rohr entnommener Kern

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77343/RUAGold_041124_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Querschnitt durch den Erzgang Victoria, Murray Creek

Capleston

Das Unternehmen peilt einen unerschlossenen und oberflächennahen Erzgang am südlichen Ende des 2 km langen historischen Projekts Capleston an. Oberflächennahe Ziele eignen sich für eine frühe Erschließung und befinden sich am nächsten zu Transportmöglichkeiten und Infrastruktur, was kostengünstige Betriebsvorteile bietet. Darüber hinaus wurde in einem älteren Bohrloch der südliche Erzgang in einer Tiefe von 33 m Tiefe durchschnitten, wobei 1 m einen Gehalt von 24 g/t Au aufwies, gefolgt von 1 m mit 2,5 g/t Au.1 Im Rahmen der Kartierungen wurden historische Endmaterialproben mit bis zu 32,0 g/t Au in der Nähe1 sowie eine starke Bodenanomalie, die den Erzgang umgibt (bis zu 410 ppm Au), aufgezeichnet.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, durchschnitt das erste Diamantbohrloch, DD_REF_043, eine 12-m-Zone mit Quarz-Pyrit-Arsenopyrit im Hangenden – mit einem 1 m langen Quarzerzgang mit einem Gehalt von 3,86 g/t Au zwischen 31 und 32 m.

Ein zweites Bohrloch, DD_REF_044, das am südlichen Ende des Erzgangsystems Capleston gebohrt wurde, bestätigte die Beständigkeit des Erzgangsystems in Richtung Norden, wobei ein 2 m langer Mineralisierungsabschnitt verzeichnet wurde. Ein drittes Bohrloch wurde begonnen, um den Erzgang im Süden anzupeilen und die seitliche Beständigkeit zu bestätigen, bevor Tests in der Tiefe durchgeführt werden. Diese Bohrungen werden zurzeit aufgezeichnet und anschließend zur Analyse verschickt, wobei die Ergebnisse voraussichtlich im nächsten Explorationsupdate in den nächsten zwei bis vier Wochen veröffentlicht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77343/RUAGold_041124_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Capleston, Abschnitt DD_REF_043, Bohrabschnitt und Kern hervorgehoben

Über RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands. RUA GOLD wird nach dem Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Reefton Resources Pty Limited Siehe die Pressemitteilung vom 15. Juli 2024.

über ca. 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk verfügen, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan liegt nur 3 km von OceanaGold Corporations größtem Goldminenprojekt WKP entfernt.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der vorliegenden technischen Offenlegung zugrunde liegen, überprüft.

QAQC-Bohrungen

Die meisten Bohrlöcher wurden vollständig beprobt, wobei in der Regel 1-m-Probenintervalle eingehalten wurden, es sei denn, geologische Kontakte (z. B. Dolerit-Intrusionen) erforderten etwas anderes. Der NQ-Kern wurde als ganzer Kern analysiert und musste daher nur entlang der Probenintervalle geschnitten werden. PQ- und HQ-Kerne wurden als halbe Kerne beprobt.

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Westport geschickt. Der Kern wurde auf 75 % (2 mm) zerkleinert, und ein 1-kg-Split des Materials wurde pulverisiert (auf 85 % (75 µm)). Während der Zerkleinerungsschritte wurden keine Split-Duplikate gesammelt. Aus der Schale mit dem pulverisierten Material wurden zwei Proben entnommen: eine für die Laboranalyse (~150 g) und die andere für die pXRF-Analyse (~100 g). Der Ausschuss der Probe wird in Reefton gelagert.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf dem Projekt Reefton und deren Ergebnisse; und die Übernahme von Reefton Resources Pty Limited durch das Unternehmen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, und für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren sollte auch auf das CSE-Formular 2A – Listing Statement des Unternehmens verwiesen werden, das unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rua Gold Inc.

Robert Eckford

1500 – 1055 West Georgia St

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : reckford@ruagold.com

Pressekontakt:

Rua Gold Inc.

Robert Eckford

1500 – 1055 West Georgia St

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : reckford@ruagold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GT Resources erbohrt 2,0 % Nickel über 33,5 Meter auf dem Nickel-Kupfer-Projekt Canalask Magna Mining entdeckt neue Kupferzone auf dem Projekt Shakespeare