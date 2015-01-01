Rückkehr zur Papiertragetasche verändert Beschaffungsstrategien im österreichischen Einzelhandel

Papiertragetaschen gewinnen im Einzelhandel wieder an Bedeutung. Beschaffungsprozesse und Lieferantenauswahl passen sich entsprechend an.

Im österreichischen Einzelhandel zeichnet sich seit geraumer Zeit eine Entwicklung ab, die den Umgang mit Verpackungsmaterialien grundlegend beeinflusst: Papiertragetaschen rücken bei vielen Händlern wieder stärker in den Fokus der Beschaffung. Diese Verschiebung wirkt sich unmittelbar auf Bestellstrukturen, Lagerhaltung und Lieferantenbeziehungen aus, da Unternehmen zunehmend nach verlässlichen Bezugsquellen für papierbasierte Verpackungslösungen suchen.

Hintergrund dieser Entwicklung sind unter anderem regulatorische Vorgaben zu Einwegkunststoffen sowie veränderte Erwartungen von Konsumentinnen und Konsumenten an Verpackungsmaterialien im Handel. Viele Betriebe im Lebensmitteleinzelhandel, in Bäckereien, Konditoreien und im Gastronomiebereich stellen ihre Beschaffungsstrategien entsprechend um und prüfen bestehende Lieferantenbeziehungen neu. Dabei spielt nicht nur die Verfügbarkeit der Materialien eine Rolle, sondern auch Aspekte wie Stabilität, Tragfähigkeit und die Möglichkeit individueller Gestaltung der Taschen für unterschiedliche Verkaufssituationen.

Die FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen beobachtet diese Entwicklung im Rahmen ihres langjährigen Tätigkeitsfelds als Anbieter von Verpackungsmitteln für Handel, Gastronomie und Lebensmittelgewerbe. Im Sortiment des Unternehmens finden sich neben Beuteln aus Kunststoff und Papier auch Tragetaschen für den Einzelhandel, die sich an unterschiedliche Anforderungen von Betrieben anpassen lassen. Damit reagiert das Unternehmen auf die veränderte Nachfrage, ohne dass es sich dabei um eine grundsätzlich neue Produktkategorie handelt.

Für Einzelhändler bedeutet die Umstellung auf Papiertragetaschen in der Praxis häufig eine Neubewertung logistischer Abläufe. Papierbasierte Verpackungen unterscheiden sich in Lagerung, Transportvolumen und Handhabung von Kunststoffalternativen, was Anpassungen in der Disposition erforderlich machen kann. Zugleich stellt sich für viele Betriebe die Frage, wie sich Papiertragetaschen mit weiteren Verpackungslösungen wie Papierfaltenbeuteln, Kreuzbodenbeuteln oder Kartonverpackungen sinnvoll kombinieren lassen, um ein einheitliches Erscheinungsbild und praktikable Prozesse sicherzustellen.

Auch die Frage der Individualisierung gewinnt an Bedeutung, da Handelsunternehmen ihre Verpackungen zunehmend mit eigenem Erscheinungsbild versehen möchten, ohne dabei von den grundsätzlichen Materialeigenschaften abzuweichen. Diese Anforderungen fließen in die Gestaltung entsprechender Sortimente ein, die neben standardisierten Formaten auch angepasste Lösungen für unterschiedliche Betriebsgrößen und Einsatzbereiche bereithalten.

Die Entwicklung rund um die Papiertragetasche wird von Marktbeobachtern als Teil eines längerfristigen Trends im Umgang mit Verpackungsmaterialien im österreichischen Einzelhandel eingeordnet. Für Unternehmen wie die FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen ergibt sich daraus die Aufgabe, bestehende Sortimente kontinuierlich an veränderte Anforderungen des Handels anzupassen und Beschaffungsprozesse für gewerbliche Kunden nachvollziehbar zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Herr Michael Felzmann

Jaxstraße 7

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0

fax ..: +43 / 0732 / 651271 – 33

web ..: https://www.felzmann.at/

email : office@felzmann.at

Die Firma FELZMANN wurde im Jahr 1953 in Linz gegründet. FELZMANN ist Ihr Experte Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen.

Wir sind Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für die Herstellung von Verpackungen nach Maß. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung und kreieren mit Ihnen die gewünschten Kartonagen und Tragetaschen. Fachgerecht werden wir Sie über unser umfangreiches Produktsortiment, wie beispielsweise Pizzakartons, Tortenkartons, jede Art von Papieren, verschiedenste Tragetaschen, Beutel wie Flachbeutel oder Warmhaltebeutel aus unserem Standardprogramm und Verpackungen und Verpackungs-Hilfsstoffen jeder Art informieren.

Pressekontakt:

FELZMANN GmbH Verpackungsmittel und Verpackungsmaschinen

Herr Michael Felzmann

Jaxstraße 7

4020 Linz

fon ..: +43 / 0732 / 651271 – 0

web ..: https://www.felzmann.at/

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aluminium oder Edelstahl: Materialvergleich bei Leitsystemen für Orientierung und Beschilderung Hygienemythen rund um die Holzbadewanne im Faktencheck