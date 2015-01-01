Rückläufer aus Kundenbefragungen sind ideale Quelle für Qualitätsauftritt im Handwerk

Im Handwerk, wo Vertrauen und Empfehlungen das Fundament des Geschäfts bilden, sind Kundenrückmeldungen (Rezensionen, Feedbackbögen) wichtig für das Marketing und die Prozessoptimierung.

Hier ist eine Analyse, warum Rückläufer der ideale Hebel für den Qualitätsauftritt sind und wie man sie strategisch nutzt:

1. Social Proof: Vertrauen durch echte Stimmen

Im Handwerk kaufen Kunden oft die „Katze im Sack“, da das Ergebnis erst nach der Arbeit sichtbar ist. Einsehbare Rückläufer reduzieren dieses Risiko.

o Authentizität: Ein ehrliches Zitat eines Kunden über die Pünktlichkeit oder Sauberkeit der Baustelle wiegt schwerer als jeder Hochglanzprospekt.

o Spezifisches Lob: Wenn ein Kunde schreibt: „Der Fliesenleger hat die Fugen perfekt getroffen“, adressiert das genau die Qualitätsängste neuer Kunden.

2. Die „Stille Post“ professionalisieren

Viele Handwerker verlassen sich auf Mundpropaganda. Rückläufer machen diese messbar und sichtbar.

o Zertifizierte Qualität: Wer Kundenfeedback systematisch sammelt (z. B. über Portale wie Google), baut eine digitale Reputation auf, die 24/7 für den Betrieb arbeitet.

o Referenzmarketing: Aus einem positiven Rückläufer lässt sich mit Erlaubnis des Kunden schnell eine Case Study auf der Website erstellen („Projekt Badumbau Familie Müller – Zufriedenheitsgrad 100%“).

3. Feedback als Werkzeug zur Fehlerkultur

Qualität entsteht nicht durch Fehlerfreiheit, sondern durch den Umgang mit Fehlern.

o Blinde Flecken finden: Oft sind es Kleinigkeiten (z. B. „Handwerker hat nach der Arbeit nicht gefegt“), die den Gesamteindruck trüben. Rückläufer legen diese offen.

o Einwandbehandlung: Wenn ein Rückläufer kritisch ist, zeigt eine souveräne Reaktion darauf („Vielen Dank für den Hinweis, wir haben unseren Prozess bereits angepasst“), dass der Betrieb echte Qualitätsansprüche hat.

Strategische Umsetzung – So nutzt du die Rückläufer:

Methode Effekt für den Qualitätsauftritt

Testimonials Kurze Zitate auf der Startseite schaffen sofortiges Vertrauen.

Vorher-Nachher-Storys Verknüpfung von Kundenlob mit visuellen Beweisen der Arbeit.

Gütesiegel „98% Kundenzufriedenheit“ als Siegel auf dem Firmenwagen

oder Briefkopf.

Mitarbeiter-Motivation Lob direkt an das Team weitergeben steigert die Arbeitsmoral

und damit die Ausführungsqualität.

Tipp für die Praxis:

Warte nicht darauf, dass Kunden von sich aus schreiben. Ein kleiner Flyer bei der Rechnungsstellung oder eine kurze Nachfass-E-Mail mit dem Link zur Bewertung erhöht die Rücklaufquote massiv.

Mehr Fachinformationen zum Thema hier: WWW.BAUHERREN-PORTAL.COM

Theo van der Burgt (Geschäftsführer BAUHERRENreport GmbH)

Kontakt: 021 31-742 789-0 oder 0172-213 26 02 Mail: vdb@bauherrenreport.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 02131 – 74 27 890

fax ..: 02131 – 74 27 894

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Im Handwerk bilden Vertrauen und Empfehlungen das Fundament des Geschäftes ab. Deshalb sind Kundenrückmeldungen (in welcher Form auch immer) sehr relevant für den dauerhaften Geschäftserfolg.

Pressekontakt:

Bauherrenreport GmbH

Herr Theo van der Burgt

Ludwig-Erhard-Straße 30

41564 Kaarst

fon ..: 02131 – 74 27 890

web ..: http://www.bauherrenreport.de

email : vdb@bauherrenreport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Festplatten shreddern in Leipzig mit ProCoReX: Datenschutz trifft auf Umweltbewusstsein Leinberger Media unterstützt Jeannette Lenz im Wahlkampf: CI, Web, Social Media & Print