Ruiz Büroreinigung in Hamburg sorgt für Wohlbefinden

Hamburg, den 07.09.2021. Das Familienunternehmen Ruiz in Hamburg betreibt Gebäudereinigung und wird mittlerweile in zweiter Generation geführt.

Bei der Gebäudereinigung in Hamburg kennt man keine zeitliche Vertragsbindung. Der Kunde kann jederzeit kündigen. Die Büroreinigung in Hamburg verfügt über keine Subunternehmen. Die Gebäudereinigung in Hamburg hat ausschließlich eigene festangestellte Mitarbeiter.

Zufriedene Kundschaft ist das Ziel des Familienunternehmens Ruiz

Die Kunden der Ruiz Büroreinigung in Hamburg erhalten eine Zufriedenheitsgarantie. Sie zahlen die Rechnung nur dann, wenn sie voll und ganz zufrieden sind. Die Firma hat gut funktionierende Vertretungen für die Urlaubszeit und Krankheitstage. Diese kennen meistens die Objekte von früheren Tätigkeiten und müssen nicht erst eingearbeitet werden, was dem Kunden eine Menge an Zeit und Kosten spart. Die Firma haftet für eventuell auftretende Schäden. Die Gebäudereinigung in Hamburg hat einen Versicherungsschutz bis zu 5.000.000 Euro. Ruiz Büroreinigung in Hamburg benutzt nur sorgfältig ausgewählte Reinigungsprodukte von namhaften Herstellern.

Qualität und Vertrauen sind das Ziel der Gebäudereinigung in Hamburg

Das Familienunternehmen Ruiz in Hamburg hat drei Prinzipien, auf denen der Erfolg der Büroreinigung in Hamburg basiert: Der Kunde steht an erster Stelle, gefolgt von Qualität und Vertrauen. Die Gebäudereinigung in Hamburg führt mit jedem neuen Kunden ein Gespräch vorab. Hier wird festgelegt, was zu reinigen ist und in welchem Zeit Intervall dies zu geschehen hat. Saubere Büroräume wirken sich positiv auf die Mitarbeiter und die Kunden einer Firma aus. Wenn alles sauber ist, fühlen sich die Menschen wohl und geborgen. Dafür sorgt die Gebäudereinigung in Hamburg. Nehmen Sie bei Interesse unverbindlich Kontakt auf und lassen sich beraten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ruiz Gebäudereinigung Hamburg

Herr J. Ruiz

Neuer Wall 80

20354 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 54 814 832

web ..: https://xn--broreinigung-ruiz-22b.de

email : jonathan@bueroreinigung-ruiz.de

Mit unserem Online-Preisrechner können Sie sich einen Überblick über die Reinigungskosten Ihrer Büroräume machen. Geben Sie Ihre individuellen Anforderungen an und kalkulieren Sie Ihren Preis ganz einfach online in weniger als zwei Minuten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

