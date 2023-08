Runaway The Label arbeitet mit Adcore zusammen, um das jährliche Werbebudget von CAD $1.75M-$2.5M zu verwalten

TORONTO, ON / 22. August 2023 / Adcore Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adcore“) (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und -Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht, freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über die Bereitstellung digitaler Werbetechnologie und -dienstleistungen für einen der führenden australischen Online-Kleiderhändler, Runaway The Label, geschlossen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Adcore das Werbebudget von Runaway The Label („Runaway“) verwalten, das in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich zwischen 1,75 und 2,5 Mio. CAD für Werbung ausgeben wird. Adcore wird die Werbekampagnen auf Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen verwalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Meta, Google, Snap, TikTok und Pinterest. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, sind alle medienverwaltenden Dienstleistungen, einschließlich der Nutzung der Adcore-eigenen Feed-Optimierungs-App Feeditor, in den Bedingungen dieser Vereinbarung enthalten.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentiert: „Ich bin begeistert, den neuesten Kunden von Adcore, Runaway The Label, vorzustellen. Als Trendsetter in der Bekleidungsindustrie bietet Runaway The Label eine breite Palette von Bekleidungsoptionen für die It-Girls und die mühelos stilvollen Fashionistas, die nicht nur den Stil und die fortschrittliche Mode lieben, sondern auch die erschwinglichen Preise, die mit diesen außergewöhnlichen Kleidungsstücken verbunden sind. Ich bin zuversichtlich, dass unser Team die globale Reichweite von Runaway The Label ausbauen wird, während es seine Reise fortsetzt, um eines der bekanntesten Bekleidungsunternehmen der Welt zu werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um beiden Teams, die unermüdlich daran gearbeitet haben, diese Zusammenarbeit Wirklichkeit werden zu lassen, meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Gemeinsam setzen wir einen neuen Standard in der digitalen Werbung, und ich freue mich auf die bemerkenswerten Erfolge, die wir erzielen werden“, so Brill abschließend.

Prem Patel, CEO von Runaway The Label, erklärte: „Runaway The Label freut sich, eine inspirierende Partnerschaft mit Adcore bekannt zu geben. Durch diese Zusammenarbeit erwarten wir unschätzbare Einblicke, die unsere derzeitigen Möglichkeiten übertreffen und uns erlauben, neue Höhen in unseren E-Commerce-Bemühungen zu erreichen. Gemeinsam wollen wir unser volles Potenzial ausschöpfen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten.“

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Unternehmen für KI-gestütztes Marketing und Online-Lerntechnologie.

Durch die Kombination umfangreicher Branchenkenntnisse und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Adcore betreibt auch Amphy, den weltweit vielfältigsten 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Lernende können aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten auszubauen und die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu hochwertigem, personalisiertem Unterricht, der rund um die Uhr zugänglich ist, und schließen sich gleichzeitig einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden an.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte www.adcore.com/investors/, www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/adcoreinc/

ZUKUNFSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ADCORE INC.

ISIN: CA00654B1040

www.adcore.com/investors/

Martijn van den Bemd,

Chief Partnerships Officer

Telefon: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

Investor Relations

Glen Akselrod

Bristol Capital

Telefon: 905-326-1888 ext 1

Email: info@bristolir.com

Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

Quelle: Adcore Inc.

Die englische Originalmeldung wurde am 22.08.2023 veröffentlicht. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: finance.yahoo.com/news/runaway-label-partners-adcore-manage-120000116.html?guccounter=1

Für die deutsche Übersetzung dieser englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

Kanada

email : info@adcore.com

Pressekontakt:

Adcore Inc.

Omri Brill

100 King St W Suite 1600

M5X 1G5 Toronto, Ontario

email : info@adcore.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Power Nickel beginnt Herbstbohrprogramm mit tiefem Zielbohrloch 23-H2-01 Dr. Reuter Investor Relations – CleanTech Lithium erhöht Ressource und wird interessant für strategische Partner!