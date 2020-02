Rundpool aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium

Schon im April sind es 30 Grad, die Sonne lockt, die Nachbarn schwitzen und der Pool lockt. Was für eine traumhafte Vorstellung, einfach in den Garten gehen und in den Pool springen.

29.02.2020 – Die Qual der Wahl – Rundpool aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium

Vor dem Kauf eines Swimmingpools lohnt sich ein zweiter Blick. Denn Sie sollten nicht einfach nach dem erstbesten greifen, sondern den Rundpool zunächst genauer betrachten. Schnell werden die Unterschiede deutlich, die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Für welchen Swimmingpool entscheiden Sie sich?

Von der Größe über das Material und die Nutzung unterscheidet sich der Swimmingpool für den Garten. Unangefochten gehört der Rundpool wohl zu den beliebtesten Formen. Er lässt sich wunderbar in den Garten integrieren, bietet viel Platz beim Badespaß und ist in unterschiedlicher Ausführung erhältlich: Zwischen dem aufstellbaren Rundpool und dem vollversenkten, runden Swimmingpool liegen aus qualitativer Sicht kaum Unterschiede. Wichtig zu wissen ist, dass der aufstellbare Pool mit Edelstahlwandbecken äußerst robust ist und sich für die langfristige Nutzung bestens eignet.

Nicht einfach einen Rundpool kaufen. Fragen klären und bewusst entscheiden

Dabei müssen erhöhte Kosten für den Erdaushub und Vorbereitung beachtet werden. Um den Rundpool auch im Erdreich zu schützen, ist eine Ausfüllung mit Beton empfehlenswert. Ebenso sollten Sie über eine Beton-Bodenplatte nachdenken, sofern Sie sich nicht für einen anderen Swimmingpool entscheiden.

Denn aufstellbare Pools mit Stahlwand oder Holzverkleidung sind durchaus eine Alternative. Familien, die ihren Sommerurlaub gern Zuhause verbringen und deshalb in einen Gartenpool investieren möchten, werden mit vielen ausgelassenen Badetagen entlohnt. Deshalb sollte die Auswahl für einen Swimmingpool immer nach seinem Verwendungszweck entsprechend ausgewählt werden. Besonders interessant ist, dass Sie bei pool.net nicht nur die Rundform sondern auch die Farbe des Pools bzw. das Material auswählen können.

Das Sortiment entspricht den Wünschen der Kunden

Mit der vielfältigen Auswahl an Swimmingpools für den Garten bietet pool.net nicht nur ein umfassendes Sortiment, sondern auch die fachliche Beratung zur Entscheidungsfindung. Oftmals ist die Aufregung um den Gartenpool so groß, dass bestimmte Aspekte nicht in Betracht gezogen werden. Handwerklich Begabte können sich für den Selbstaufbau vom Rundpool entscheiden und sparen hier Kosten. Alle aufkommenden Fragen beantwortet das Service-Team von pool.net fachlich ausgewogen und kompetent. So werden alle Aspekte zum Selbstaufbau für den Swimmingpool im Vorfeld besprochen. Ein klarer Vorteil gegenüber dem Baumarkt, in dem der Gartenpool einfach in den Korb gelegt wird.

Schon die Auswahl an Rundpools ist beeindruckend. Die hier erhältlichen Angebote sind direkt für den Selbstaufbau konzipiert, was das Aufstellen erleichtert. Die Montageanleitung ist klar und deutlich auf pool.net beschrieben. Hier wird deutlich, dass zwischen unterschiedlicher Tiefe und Ausführung gewählt werden kann.

So hat der klassische Rundpool den Vorteil, dass er mit selbsttragender Konstruktion aufgestellt wird. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch, um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten: Den eigenen Swimmingpool zum Selbstaufbau!

