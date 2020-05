Rundum sicher: Secure-Ex plant und installiert hochwertige Sicherheitstechnik in Mainz und Umgebung

Alarmanlagen, Einbruchschutz, Schließanlagen und Videoüberwachung bietet Secure-Ex Alarm- & Sicherheitstechnik aus Mainz. Die Profis planen und realisieren modernste Sicherheitstechnik.

Alles für die Sicherheit bietet Secure-Ex Alarm- & Sicherheitstechnik. Das Unternehmen aus Mainz setzt mit seinem Portfolio aus Alarmanlagen, Einbruchschutz, Schließanlagen und Videoüberwachung innovative Sicherheitskonzepte um. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Profis liegt auf der sorgfältigen Konzeption und nachhaltigen Umsetzung modernster Sicherheitstechnik. Das Höchstmaß an Qualität gehört dabei zum obersten Gebot. So beziehen sie Alarmanlagen unter anderem von Daitem, einem renommierten Hersteller von Funk- und Sicherheitstechnik.

Vom Türschloss bis zur Überwachungskamera findet Secure-Ex optimale Sicherheitslösungen für individuelle Ansprüche. Maßgeschneiderte Alarmanlagenkonzepte, dauerhafte Sicherheit durch Einbruchschutz an Fenstern und Türen, Rauchwarnmelder, Gebäudeüberwachung durch Videokameras sowie unterschiedliche Schließanlagensysteme gehören zum vielfältigem Angebot des Mainzer Unternehmens. Vom ersten Beratungsgespräch an bis zur Installation stehen die Mainzer Sicherheitsexperten ihren Kunden zur Seite. Ihre Dienstleistungen bieten sie im Raum Mainz, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach und Umgebung an.

Sofortige Hilfe bietet der 24h-Schlüsselnotdienst von Secure Ex Alarm- & Sicherheitstechnik. Seriös, kompetent, transparent und zu fairen Preisen helfen die Profis in der Not bei zugefallenen Türen, Schlossdefekten oder der Erstellung von Nachschlüsseln. Handwerkliches Können und die Kundennähe zeichnen den zuverlässigen Service aus.

Secure-Ex aus Mainz bietet professionelle Alarmanlagen und Sicherheitstechnik. Die sorgfältige Konzeption und nachhaltige Umsetzung modernster und hochwertiger Sicherheitstechnik ist Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens.

