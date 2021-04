Runen erwachen – Die Höheren Ebenen – Band 2 des spirituellen Ratgebers

Stefan Klitzsch macht den Lesern mit „Runen erwachen“ die Arbeit mit Runen verständlich und zugänglich.

Nachdem im ersten Buch die Grundlagen der energetischen Runenarbeit auf der Körperebene vermittelt wurden, bezieht sich dieses Buch nun auf den geistig-seelischen Ausgleich der höheren Ebenen aufgrund biophysikalischer Medizin. Etliche Themenbereiche wie Ahnenlinie, Energiebänder, Energiekörper, Hausreinigung, Schutz, Chakren, Affirmationen, Fernheilung oder Geistige Begleiter werden hier von dem Autor aufgegriffen und intensiv behandelt. Dabei werden den Lesern viele neue Runen und Methoden an die Hand gegeben. Mit deren Unterstützung können die jeweiligen energetischen Dysbalancen ausgeglichen werden, um somit unter anderem die Reinheit in sich wieder herzustellen.

Die in dem Buch „Runen erwachen“ von Stefan Klitzsch aufgezeigte Abfolge ermöglicht den Lesern ein besseres Erfassen der komplexen Vorgänge (und Schwingungen) in der Metaphysik. Das dadurch erworbene Wissen macht das Arbeiten in diesem Bereich für die Logik greifbar. Es ist wichtig, dass man vor der Arbeit mit diesem Buch das erste Buch aus der Reihe gelesen und verstanden hat (ISBN: 978-3-7482-9607-2 bei tredition erschienen), denn darin werden die notwendigen Grundlagen vermittelt.

„Runen erwachen" von Stefan Klitzsch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6981-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

