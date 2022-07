RupertusTherme der Bereich Familienbad schließt vorübergehend – Thermen- und Saunabereiche nicht betroffen

BAD REICHENHALL. Wegen akutem Fachkräftemangel in systemrelevanten Arbeitsbereichen der RupertusTherme schließ der Bereich Familienbad vom 1. August bis voraussichtlich zum 30. September.

„Der akute Fachkräftemangel in der Region hat nun auch die RupertusTherme in Bad Reichenhall erreicht. Uns fehlen in systemrelevanten Bereichen Mitarbeiter*innen, vor allem Fachangestellte für Bäderbetriebe für die Wasseraufsicht und Empfangs- und Rezeptionsmitarbeiter, aber auch Restaurantfachkräfte. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, das spüren auch andere Unternehmen in der Dienstleistungsbranche, jeder sucht Mitarbeiter*innen. Uns bleibt deshalb nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen und den Bereich Familienbad vorübergehnd zu schließen, um wenigstens den Thermenbetrieb mit all seinen Gesundheitsleistungen und Angeboten sicherstellen zu können“, erklärt Geschäftsführer der Bay. Staatsbad Bad Reichenhall Kur GmbH Bad Reichenhall/Bay. Gmain Dirk Sasse.

Derzeit sind ein Viertel der 90 zum Teil systemrelevanten Planstellen im Spa & Familien Resort RupertusTherme unbesetzt. Trotz eines eingeführten, umfangreichen Vergütungs- und Leistungspaketes und verstärkten Maßnahmen zur Akquise von neuen Mitarbeiter*innen, kämen seit Jahresanfang weniger Bewerbungen ins Haus, so der Kur-GmbH Geschäftsführer Dirk Sasse. Nicht einmal Leihfirmen könnten noch Personal stellen. Seit Juli greifen deswegen bereits einige Einschränkungen im laufenden Betrieb: Das Saunarestaurant ist geschlossen, genauso wie das Bistro im Familienbad, das Thermenrestaurant mit Terrasse ist in Betrieb. „Wir mussten auch zum Wohle unseres noch vorhandenen Personals reagieren, das auf Anschlag arbeitet und natürlich auch Anrecht auf Urlaub und Freizeitausgleich hat. Die Schulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen in die Komplexität der Thermenabläufe bindet nochmals Personalkapazitäten“, sagt Dirk Sasse.

Ab August werden nun alle Angestellten ausschließlich im Thermenbereich eingesetzt und das Familienbad vorrübergehend für das Publikumsschwimmen geschlossen. Dafür kann der Teilbereich Therme mitsamt der Saunalandschaft und dem AlpGym FitnessCenter uneingeschränkt und ganztägig geöffnet bleiben. Im Rahmen der Daseinsvorsorge wird der Vereinssport weiterhin stattfinden, genauso wie der Schulschwimmunterricht nach dem Ende der Sommerferien.

„Wir haben leider keine Wahl, wir mussten eine Entscheidung treffen. Nachdem das Familienbad in der Ferienzeit von Haus aus weniger frequentiert ist und es im Umkreis einige gute Freibäder, Badeseen und eine weitere Therme gibt, erscheint uns diese Lösung vertretbar und wir bitten unsere Gäste um Verständnis“, sagt Dirk Sasse. Der Kur-GmbH Geschäftsführer bleibt trotz der angespannten Lage zuversichtlich, dass sich die Personalsituation bis zum Herbst der beginnenden Hauptsaison wieder gebessert hat und dass das Familienbad ab 1. Oktober wieder zu den regulären Öffnungszeiten in Betrieb gehen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RupertusTherme Bad Reichenhall

Herr Geschäftsführer Dirk Sasse

Friedrich Ebert Allee 21

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: +49(0) 8651 7622 200

web ..: http://www.rupertustherme.de

email : d.sasse@kurgmbh.de

Das Thermenkonzept, mit separaten Zugängen und räumlicher und funktionaler Trennung der Bereiche „Therme & Wellness“ und „Sport & Familie“ – mit seinen fünf Quellen AlpenSole ThermenLandschaft- die „Quelle des Salzes“, Alpine Saunalandschaft – die „Quelle des Feuers“, WellnessCenter – die „Quelle der Muße“ FitnessCenter – die Quelle der Energie und Familienbad – die „Quelle der Freude“ – , garantiert das harmonische Miteinander.

Genießen Sie mit der wohltuenden Wirkung 32° – 37° warmer Bad Reichenhaller AlpenSole aus dem Meer der Urzeit eine Pause vom Alltag. Erfahren Sie, wie sich Körper und Geist erholen. Im Einklang mit der Natur erwartet Sie ein einzigartiges Wohlfühlamniente und Familienspaß pur.

Pressekontakt:

RupertusTherme Bad Reichenhall

Herr Geschäftsführer Dirk Sasse

Friedrich Ebert Allee 21

83435 Bad Reichenhall

fon ..: +49(0)8651 7622 200

web ..: http://www.rupertustherme.de

email : d.sasse@kurgmbh.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aktie vor Megarallye: Unmittelbar vor Übernahme – Massives Kaufsignal. Stark Kaufen. Diese Uran-Aktie jetzt kaufen nach 1.324% mit Isoenergy ($ISO.V), 1.390% mit Uranium Energy ($UEC), 3.496% mit NexGen Energy ($NXE) und 8.050% mit EnCore Energy ($EU.V)