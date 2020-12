RYU Apparel Inc. benennt den in der Bekleidungsindustrie sehr erfahrenen Chris White zum Sales Manager für den Westen Kanadas

Großhandelsstrategie startet mit Ausbau der Vertriebskanäle im Westen Kanadas

Vancouver, BC, Kanada – 1. Dezember 2020 – RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, Chris White als Sales Manager für den Westen Kanadas begrüßen zu können.

Chris White verfügt über 20 Jahre Verkaufserfahrung in der Sport- und Lifestyle-Bekleidungsindustrie mit Hauptfokus auf hochrangigen, globalen Bekleidungsmarken. Im Laufe seiner professionellen, kundenorientierten Karriere war Herr White bei Unternehmen wie Fox Racing, Converse, DC Shoes, Dickies, Burton Snowboards, Skull Candy und Vissla tätig.

Über seine Agentur Heavy Weight Sales wird Herr White als unabhängiger Sales Agent tätig sein und RYUs branchenführende Bekleidung bei Sportgeschäften sowie Skateboard- und Lifestyle-Geschäften in Manitoba, Saskatchewan, Alberta und British Columbia einführen.

Herr White wird sofort mit den Vertriebsaktivitäten beginnen.

Dazu sagte Chris White: Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, zum Erfolg einer kanadischen Marke mit einer so positiven Botschaft, die von außergewöhnlichen Produkten untermalt wird, beitragen zu können. Das Team von RYU zu unterstützen, passt perfekt zu meinem Lifestyle und ich freue mich auf das, was die Zukunft für mich bereit hält.“

Ich heiße Chris in unserem Team willkommen, sagte RYUs CEO Cesare Fazari. Seine Beziehungen zu und sein Engagement beim Abenteuer & Sportkultur und im Bereich qualitativ hochwertiger Bekleidung sind eine enorme Bereicherung für RYU. Wir freuen uns darauf, unseren Großhandel in den großen Provinzen von Westkanada voranzutreiben.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, PINK: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt – RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: ryu.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung auch Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftigen Leistungen von RYU. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die Erneuerung der RYU-Marke; Verkäufe in Westkanada, Ladenwachstum oder Umsatzsteigerungen durch die Ergänzung des Teams durch Herrn Whites.. Es gibt eine Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, wie zum Beispiel: (i) ungünstige Marktbedingungen, einschließlich Bedingungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie und anderen Gründen ergeben; (ii) die Unfähigkeit, die RYU-Marke zu erneuern, strategische Ziele umzusetzen und in die Gewinnzone zurückzukehren; (iii) die Unfähigkeit, die angezielten Umsatzprognosen wie erwartet zu erreichen; (iv) die Unfähigkeit, das erwartete Beraterabkommen abzuschließen; und (v) die Unfähigkeit, die geplante Wiedereröffnung des Flagshipstores oder die Erprobung des RYU Studio-Konzepts durchzuführen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

