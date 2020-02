SABBATICAL 3 Wochenenden-Retreat

ein wirksamer Weg zu sich selbst

Aufgabe dieses Retreat

Die Teilnehmer benutzen diesen Rückzug, um – unbeeinflusst durch andere – Klarheit über ihre

gegenwärtige Situation und die Umstände, die sie dorthin geleitet haben, zu gewinnen. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen entscheiden sie, ob und was sie in ihrer Lebensführung ändern wollen, um ihr Leben erfolgreich und erfüllt zu führen.

Sie beginnen mit der Umsetzung ihres neuen Weges während des Sabbaticals und lernen, wie sie diesen Prozess lebendig halten.

Durchführung

? Die Teilnehmerzahl ist auf sechs begrenzt. Das ermöglicht sowohl eine intensive individuelle Begleitung als auch einen erweiternden Austausch der Beobachtungen untereinander.

? Jede/jeder erarbeitet ein eigenes Arbeitsprotokoll, das für künftige Beobachtungen erhalten bleibt.

? Zwei erfahrene Mentoren leiten das Sabbatical und stehen zur persönlichen Unterstützung

bereit.

? Im Sabbatical sind für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer 8 h Einzelcoaching enthalten, die außerhalb der Wochenenden mit einer/einem der beiden Mentoren gehalten werden.

? Nach dem zweiten Retreat-Wochenende werden in zwei Webinaren zusätzliche Aufgaben zum Bearbeiten gestellt.

? Die Verteilung der Retreat-Wochenenden über mehrere Monate dient der Integration der Beobachtungen, Erkenntnisse und Einsichten, für die das Nervensystem Zeit braucht.

Terminplan und Veranstaltungsort in 2020

Die Termine wurden festgesetzt auf:

1. Retreat-Wochenende 15. – 17.05.2020

2. Retreat-Wochenende 19. – 21.06.2020

3. Retreat-Wochenende 13. – 15.11.2020

Veranstaltungsort ist ein Bauernhaus in einem Ortsteil von Zimmern ca. 8 km westlich von Rottweil entfernt. Die nächste Autobahnanschlussstelle befindet sich ca. 5 km entfernt.

Die Räumlichkeiten sind großzügig bemessen und eignen sich bestens für die Arbeitssitzungen und auch Ruhepausen zwischendurch. Der genau Ort wird mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben.

Für die Übernachtung ist jede/jeder selbst zuständig. Eine Liste mit Hotels in unmittelbarer Nähe wird ebenfalls mit der Anmeldebestätigung versandt.

Im Arbeitspreis enthalten sind die Mahlzeiten sowie Getränke. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, gibt dies bitte bei der Anmeldung an.

Preis des Retreat

Der Preis für dieses Retreat beträgt EUR 11.900,- und ist nach bestätigter Anmeldung innerhalb von 10 Tagen auf das in der Rechnung angegebene Konto zu überweisen.

Die Anmeldung erfolgt per Mail über den Menüpunkt Anmeldung Retreat auf unserer Website www.ledstein.com

Zur Abklärung besonderer Fragen und einem ersten Kennenlernen führen wir nach der Voranmeldung per Mail ein Telefonat. Erst wenn Sie nach diesem Telefonat Ihre Entscheidung zur Teilnahme bestätigen, erhalten Sie von uns eine Rechnung mit den ausstehenden Informationen.

Eine detaillierte Prozessbeschreibung können Sie sich auf unserer Website www.ledstein.com unter dem Menüpunkt „Termine“ downloaden.

Zusätzliche Informationen

www.ledstein.com/Termine und www.claudia-elizabeth-huber.de

Weiterführende Literatur bei Amazon bestellbar:

? „Dein Sabbatical“ als Taschenbuch https://amzn.to/2lZgVb4

oder als E-Book https://amzn.to/2Y3QnUK

? „Vivid Pulse – Einstieg in die organisationale Schwarmintelligenz“

als Taschenbuch https://amzn.to/2P3S1mA

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LEDSTEIN AG

Herr Harald Aliter

Föhrenweg 14

9496 Balzers

Liechtenstein

fon ..: 0041787407529

web ..: http://www.ledstein.com

email : ah@ledstein.com

