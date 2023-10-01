SAGA Metals startet im Vorfeld der Bohrungen im Projekt Wolverine mit schweren Seltenerdmetallen in Labrador mit dem Bau eines Camps

VANCOUVER, B.C. / 2. August 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Mineralien konzentriert, freut sich, die Mobilisierung von Personal, Ausrüstung und sämtlichen erforderlichen Versorgungsgütern an den Standort sowie die Errichtung von Camp-Einrichtungen und der dazugehörigen Infrastruktur zu bestätigen; dies dient der Vorbereitung des geplanten Diamantbohrprogramms über 4.000 bis 5.000 Meter in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Wolverine mit schweren Seltenerdmetallen (REE), einem Royalty-freien Projekt mit schweren Seltenen Erden in der Nähe der Küste von Zentral-Labrador, Kanada.

Das Programm baut auf den starken Ergebnissen des 25-Bohrloch-Reverse-Circulation- (RC-) Bohrprogramms von 2025 auf und konzentriert sich auf die Gewinnung von Bohrkernen für eine detaillierte geologische, strukturelle, mineralogische, dichtebezogene und metallurgische Analyse wie auch auf die weitere genauere Bestimmung der kontrollierenden Faktoren der Mineralisierung und der Anreicherung mit schweren Seltenen Erden.

Einzelheiten zum Programm

Die Teams transportieren derzeit die Versorgungsgüter und errichten die vollständige Infrastruktur des Camps, die für einen sicheren und effizienten Betrieb erforderlich ist. Das Programm umfasst vier Komponenten, die vollständig integriert sind: 1) detaillierte Kartierung der bereits identifizierten mineralisierten Zone zur Definition der vulkanischen Stratigraphie und der Alteration, die mit der Mineralisierung mit schweren Seltenen Erden vergesellschaftet ist; 2) Diamantkernbohrungen in Streichrichtung und neigungsabwärts in der gesamten mineralisierten Zone; 3) Evaluierung weiterer hochprioritärer Prospektionsgebiete und 4) Bestimmung der Eigenschaften des mineralisierten Gesteins, der Geochemie und metallurgische Untersuchungen, um das Projekt in Richtung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 voranzubringen.

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Abbildung 1: Es wurden weiß-blaue Zelte des Quonset-Typs und temporäre Anlagen errichtet, die das operative Explorationsbasislager für das bevorstehende Diamantbohrprogramm über 4.000 bis 5.000 Meter im Projekt Wolverine mit schweren REE in Labrador bilden.

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Abbildung 2: Das Team von SAGA transportiert mit Unterstützung durch einen Hubschrauber Material von Hopedale zum Standort des REE-Projekts Wolverine.

Highlights des REE-Projekts Wolverine:

· Das REE-Projekt Wolverine befindet sich innerhalb der peralkalischen Flower Lake Igneous Suite, einem intrusiv-vulkanischen Komplex, der Teil der 1,28 bis 1,13 Milliarden Jahre alten Riftzone Gardar ist, in der sich weltweit bedeutende REE-Lagerstätten befinden: Tanbreez innerhalb des alkalischen Intrusivkomplexes Ilímaussaq und Strange Lake innerhalb von peralkalischem Granit.

· Das Projekt, das eine zusammenhängende Fläche von 29.450 Hektar umfasst, verfügt über Potenzial in Distriktgröße, eine Anreicherung an schweren Seltenen Erden (HREE), eine oberflächennahe Mineralisierung und eine Tier-1-Jurisdiktion und ist damit ein potenziell bedeutendes strategisches REE-Projekt.

· Die Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) von 2025 bestätigten eine breite, oberflächennahe REE-Mineralisierung über ein Gebiet von 1,7 km × 1,2 km, die in einem bedeutenden peralkalischen Caldera-System gelagert ist.

· 537 Proben aus dem Programm von 2025 ergaben eine durchgängige Mineralisierung, was auf eine ausgeprägte Kontinuität im gesamten gebohrten Bereich hindeutet. Die wichtigsten Abschnitte umfassen:

o WOLRC25-003: 48,8 m mit 0,77 % Gesamtkonzentration an Seltenerdoxiden (TREO) ab 1,5 m, einschließlich 18,3 m mit 1,06 % TREO

o WOLRC25-006: 38,1 m mit 0,71 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 4,6 m mit 1,53 % TREO

o WOLRC25-002: 51,8 m mit 0,52 % TREO ab der Oberfläche, einschließlich 33,5 m mit 0,67 % TREO

· Die Spitzen-Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms lagen bei 2,03 % TREO (WOLRC-006-25 – Probe 2355079 von 1,5-3 m) mit einem durchschnittlichen Anteil an schweren Seltenerdoxiden (HREO) von ca. 24-28 %, was eine starke Anreicherung an schweren Seltenen Erden unterstreicht.

· Das großflächige Potenzial wird durch 26 km² an der Oberfläche freiliegenden mineralisierten Tuff untermauert, der sich in einer Tiefe von nur 25-50 m befindet, wobei bisher weniger als 10 % des vielversprechenden Bereichs bebohrt wurden.

· Die Mineralisierung bleibt offen und untererkundet, wobei Zonen mit einer TREO-Anreicherung von über 1 % identifiziert wurden.

· Im südwestlichen Gebiet des Projekts wurden sieben (7) REE-haltige peralkalische Pegmatite identifiziert (Abbildung 3).

o Neununddreißig (39) Stichproben ergaben Untersuchungsergebnisse von bis zu 21,6 % TREO.

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Abbildung 3: Lokale geologische Karte mit Kennzeichnung der Konzessionen von SAGA, die den gesamten Caldera-Komplex von Nuiklavik umgeben.

Michael Garagan, CGO und Direktor von SAGA Metals, nahm dazu wie folgt Stellung:

Die Mobilisierung schreitet gut voran, wobei das Lager und die unterstützende Infrastruktur bereitstehen, sodass Mitte August mit allen Teilen des Programms begonnen werden kann. Dieses Programm wird es uns ermöglichen, die Kontinuität des Erzgehalts und die oberflächennahe Mineralisierung, die in den beiden vorangegangenen Bohrprogrammen identifiziert wurde, systematisch zu erkunden und die wesentliche Datengrundlage zu schaffen, um das Projekt in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung voranzutreiben.

Überblick über das REE-Projekt Wolverine:

Das REE-Projekt Wolverine umfasst inzwischen neun (9) zusammenhängende Minerallizenzen mit einer Gesamtfläche von etwa 294,5 km², die sich ca. 50 km westlich von Hopedale und 12 km landeinwärts von der Küste Labradors befinden. Das Projekt ist mit einem Starrflügelflugzeug bis zur Schotterlandebahn in Hopedale erreichbar; von dort aus geht es mit dem Hubschrauber weiter zum Standort. Zu den infrastrukturellen Vorteilen gehören kommerzielle Flugverbindungen, Fährverbindungen und Straßenanbindungen in den Ortschaften Natuashish und Hopedale, und die Gemeinden haben Vereinbarungen mit der nahegelegenen Mine Voisey’s Bay von Vale abgeschlossen. Das Projekt liegt nur 12 km von schiffbarem Meer entfernt und bietet somit logistische Unterstützung für einen potenziell ganzjährigen Zugang.

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Abbildung 4: Regionale Karte mit Kennzeichnung der Lage des Projekts Wolverine mit schweren REE in Küstennähe und im Verhältnis zu bedeutenden Projekten in Labrador, unter anderem zum REE-Projekt Strange Lake in Québec.

Die Flowers River Igneous Suite (FRIS):

Das gesamte Konzessionsgebiet befindet sich im Bereich der Flowers River Igneous Suite (FRIS), einer 1,28 Milliarden Jahre alten peralkalischen magmatischen Zone aus dem Mesoproterozoikum, die einen der größten bekannten peralkalischen intrusiv-vulkanischen Komplexe in Labrador darstellt. Die FRIS umfasst den peralkalischen Granit des Flowers River, den vulkanischen Caldera-Komplex von Nuiklavik und vergesellschaftete Ringgang-Intrusionen, die ein erhebliches Gebiet entlang der zentralen Küste von Labrador einnehmen.

Eine 2018 durchgeführte luftgestützte Gesamtfeld-Magnetmessung im Hopedale-Block zeigt die geophysikalische Ausprägung der Flowers River Igneous Suite (FRIS) innerhalb der umfassenderen Nain Plutonic Suite (NPS) (Abbildung 3). Die FRIS äußert sich als ausgeprägte, hochintensive kreisförmige magnetische Anomalie, die mit der magnetitreichen peralkalischen bis alkalischen Zusammensetzung der Sequenz im Einklang steht. Diese starke magnetische Reaktion steht in scharfem Kontrast zu den eher gedämpften und variablen magnetischen Signaturen der umgebenden NPS-Lithologien; sie zeichnet die Grenze des Caldera-Komplexes nach und unterstreicht die besondere Beschaffenheit der FRIS gegenüber der übrigen NPS. Das REE-Projekt Wolverine befindet sich innerhalb dieses magnetischen Hochs.

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Abbildung 5: Gesamtfeld-aeromagnetische Karte des Gebiets von Flowers River. Die FRIS äußert sich als markantes, kreisförmiges magnetisches Hoch innerhalb der umgebenden plutonischen Suite von Nain.

Seltenerdmetalle: Strategische Bedeutung, Angebotskonzentration und wachsendes geopolitisches Risiko(1-3)

Seltenerdmetalle (REE) sind eine Gruppe von 17 kritischen Metallen, die für moderne Verteidigungssysteme, Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und hochentwickelte Elektronik unverzichtbar sind. Aufgrund ihrer einzigartigen magnetischen und leistungsbezogenen Eigenschaften sind sie in High-Tech-Anwendungen nur schwer zu ersetzen. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur weisen Seltene Erden eine der geografisch am stärksten konzentrierten Lieferketten aller kritischen Mineralien auf.

China übt eine beherrschende Kontrolle über diesen Sektor aus und deckt ca. 60-69 % der weltweiten Minenproduktion und etwa 90-91 % der Raffinierungs- und Trennkapazitäten ab. Das Land produziert außerdem etwa 94 % der weltweit hergestellten Permanentmagnete aus Seltenen Erden. Diese vertikale Integration verschafft China erhebliche Preismacht, Einfluss auf die Versorgung und geopolitisches Gewicht, während die Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas trotz der steigenden Produktion aus Projekten in Australien und den Vereinigten Staaten nach wie vor begrenzt bleiben.

Die Nachfrage nach Seltenen Erden steigt rasant an, angetrieben durch den weltweiten Umstieg auf Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien sowie durch den anhaltenden Bedarf der Sektoren Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen Hochleistungsmagnete in Kampfflugzeugen (wie beispielsweise in der F-35), präzisionsgelenkte Munition, Radarsysteme, Satellitentechnik, Strahltriebwerke und Offshore-Windkraftanlagen. Branchenanalysten prognostizieren bis 2035 einen starken Anstieg der Nachfrage nach Seltenerdmagneten außerhalb Chinas, insbesondere aufgrund von Elektrifizierung und Modernisierungsprogrammen im Verteidigungsbereich.

China hat in Zeiten geopolitischer Spannungen bereits den Willen bekundet, die Exporte von Seltenen Erden zu beschränken. Zu den bemerkenswerten Beispielen zählen die drastische Reduzierung der Exporte nach Japan im Jahr 2010 und die Einführung neuer Exportkontrollen für schwere Seltenerdelemente und Permanentmagnete im Jahr 2025, die zu Störungen der Lieferketten in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie führten. Diese Maßnahmen unterstreichen die strategischen Risiken, die mit einer starken Abhängigkeit von einem einzigen marktbeherrschenden Lieferanten verbunden sind.

Westliche Regierungen und Unternehmen arbeiten aktiv daran, die Lieferketten durch neue Bergbau- und Verarbeitungsprojekte, staatliche Fördermittel und Abnahmevereinbarungen zu diversifizieren.

Anhaltende Unterstützung seitens der Regierung

Die Absichtserklärung von SAGA für das Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar und die Absichtserklärung von Catalyst Rare Metals, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SAGA, für das Projekt Wolverine mit schweren REE wurden im Rahmen des Programms Junior Exploration Assistance (JEA) der Provinz und des Programms Critical Mineral Assistance (CMA) von 2026 des Bundes als primäres Explorationsziel für kritische Mineralien genehmigt; damit wurde anerkannt, dass das Projekt im Einklang mit den Prioritäten der Provinz und des Bundes zur Sicherung der inländischen Versorgung mit wichtigen Metallen steht.1, 2, 3 Da bereits nicht verwässernde Fördermittel von bis zu 143.949 $ je Projekt bewilligt wurden, trägt diese Unterstützung weiter zur Deckung der Explorationskosten bei und steigert gleichzeitig den Shareholder-Value.

Neueste Unternehmensmeldungen

Das Unternehmen meldet ferner, dass es eine erneuerte Vereinbarung über digitale Marketingdienstleistungen mit Datum vom 1. August 2026 (die Marketingvereinbarung) mit Machai Capital Inc. (Machai) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Marketingvereinbarung wird Machai dem Unternehmen unter anderem bestimmte digitale Marketingdienstleistungen erbringen, um die Bekanntheit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bei Investoren zu steigern und mit der Investment-Community zu kommunizieren (die Dienstleistungen von Machai). Als Gegenleistung für die Dienstleistungen von Machai und gemäß den Bedingungen der Marketingvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, an Machai ein Honorar in Höhe von 400.000 C$ (zuzüglich anfallender Steuern) über einen Zeitraum von 120 Tagen zu zahlen, das aus dem verfügbaren Working Capital des Unternehmens gezahlt wird. Die Marketingvereinbarung kann jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen beider Parteien gekündigt werden.

Die Dienstleistungen von Machai werden in erster Linie online über verschiedene Kommunikationskanäle für Nachrichten und Investment-Communities erbracht. Suneal Sandhu, President von Machai – ansässig unter der Adresse 101 – 17565 – 58 Avenue, Surrey, BC, V3S 4E3 – wird an der Durchführung der Dienstleistungen von Machai beteiligt sein. Machai und Herr Sandhu halten weder direkt noch indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren noch haben sie das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Darüber hinaus hat das Unternehmen 200.000 Optionen zu einem Preis von 0,50 $ mit einer Laufzeit von zwei (2) Jahren gewährt, die über einen Zeitraum von 12 Monaten vierteljährlich unverfallbar werden, wobei das erste Unverfallbarkeitsdatum auf den Tag drei Monate nach Vertragsabschluss fällt.

Die Bedingungen der Marketingvereinbarung unterliegen weiterhin der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Quellen:

1. www.iea.org/reports/rare-earth-elements

2. www.weforum.org/stories/2023/10/japan-rare-earth-minerals/

3. www.csis.org/analysis/chinas-new-rare-earth-and-magnet-restrictions-threaten-us-defense-supply-chains

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P. Geo., PEGNL ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Eine Vermessung der bisherigen Explorationsbohrlöcher wurde mithilfe eines Differential-Global-Positioning-Systems (DGPS) unter Verwendung eines Emlid Reach RS2+ durchgeführt. Der RS2+ ist ein Empfänger für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS), der eine hochpräzise Positionsbestimmung ermöglicht. GNSS ist ein Begriff, der sich auf das internationale Multi-Konstellations-Satellitensystem bezieht, zu dem GPS, GLONASS, Baidu, Galileo und alle anderen Konstellationssysteme gehören. GPS bezieht sich traditionell auf das amerikanische globale Positionierungssystem. Differentialkorrekturverfahren werden eingesetzt, um die Qualität der mit GNSS- oder GPS-Empfängern erfassten Standortdaten zu verbessern. Diese Daten sind nützlich, um Bohrkragen genau und präzise zu lokalisieren, frühere Arbeiten zu verifizieren sowie das Vertrauen in Mineralressourcenschätzungen zu stärken.

Die GT-RC-Bohranlage wurde von zwei Luftkompressoren angetrieben. Je nach Bodenverhältnissen konnten Bohrlöcher bis zu einem Neigungswinkel von -60° und einer Tiefe von 60 m gebohrt werden, wobei die Bohrlöcher 2025 bei einer Neigung von -80° gebohrt wurden. Der Durchmesser des verrohrten Bohrlochs beträgt 4½ und der des offenen Bohrlochs 3 ¾. Der operative Betrieb der Bohranlage erfolgte durch eine zweiköpfige Besatzung im Schichtbetrieb mit einer 12-Stunden-Schicht pro Tag.

Die Geologen der Compass Group, Michael Ives-Ruyter und Alex Ovas, waren vor Ort, um Bohrstellen zu markieren und Bohrgut (drill chips) zu dokumentieren. Die Proben wurden vor Ort mit einem Splitter vorbereitet und in Beutel verpackt. Das Archivmaterial wurde in Bohrgutschalen sowie in kleinen Kraftpapiertüten gesammelt. Große Archivproben wurden in 1-2-kg-Säcken gesammelt und in Happy Valley-Goose Bay, Labrador, gelagert. Die Proben zur Analyse wurden an Activation Laboratories Ltd (ActLabs) in Ancaster, Ontario, versandt. Die Überprüfung der Bohrgutprotokolle wurde von Clinton Davis in Ottawa, Ontario, durchgeführt.

Insgesamt wurden 536 Splitterproben, 13 Standards (STD CDN-RE-1203) und 35 Blindproben entnommen. Der für die QA/QC verwendete Standard war CDN-RE-1203, zertifiziert von CDN Resource Laboratories Ltd und hergestellt aus Erz, das von Canadian International Minerals aus dem Konzessionsgebiet Carbo in der Copley Range im Zentrum von British Columbia bereitgestellt wurde. Blindproben wurden am Ende jedes Bohrlochs sowie alle 50 Proben in der Reihenfolge versetzt zu den Standardproben eingefügt. Standardproben wurden alle 50 Proben eingefügt sowie zusätzlich nach dem Zufallsprinzip verteilt, sodass in jedem zweiten Bohrloch mindestens eine Standardprobe enthalten war.

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Tabelle 1: Zusammenfassung der RC-Bohrungen 2025

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Rucksackbohrungen 2023 auf dem Projekt Shilti

* = Alle Konzentrationen sind in ppm angegeben. ** TREO = La2O3 + Ce2O3 + Pr2O3 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb2O3 + Dy23 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 20.850 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km² erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

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SAGA Metals Corp.

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Die Exploration und Erschließung von Bodenschätzen sind mit einem hohen Maß an Spekulation verbunden und durch eine Reihe erheblicher inhärenter Risiken gekennzeichnet, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich erschlossen werden können oder – falls sie erfolgreich erschlossen werden – aufgrund eines der vorgenannten Gründe während ihrer gesamten Lebensdauer nicht wirtschaftlich rentabel bleiben. Es gibt keine Gewähr dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, positive Explorationsergebnisse im Rahmen des Wolverine-REE-Projekts zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss angesichts des frühen Stadiums des operativen Betriebs berücksichtigt werden, da das Unternehmen bislang keine eigenen Explorationsarbeiten im Rahmen des Projekts durchgeführt hat. Ebenso basieren die hierin enthaltenen Verweise auf Projekte, die ähnliche Merkmale wie das Wolverine-REE-Projekt aufweisen oder aufweisen könnten, auf der Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen durch Saga; diese Projekte befinden sich in deutlich fortgeschritteneren Entwicklungsstadien und unterliegen dementsprechend unbekannten Unsicherheiten hinsichtlich ihrer tatsächlichen Vergleichbarkeit.

Die Fähigkeit des Unternehmens, wertvolle Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um die Fortsetzung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu rechtfertigen, sowie seine Fähigkeit, Erschließungsarbeiten aufzunehmen und abzuschließen und/oder den kommerziellen Abbau aufzunehmen und/oder aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen. Dazu gehören der Erfolg der Exploration, die Beschaffung von Finanzmitteln für alle Phasen der Exploration, Erschließung und des kommerziellen Abbaus, die Angemessenheit der Infrastruktur, geologische Eigenschaften, die metallurgischen Eigenschaften einer Lagerstätte, die Verfügbarkeit von Aufbereitungstechnologie und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Seltenen Erden und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit der für die Aufnahme und den Abschluss der Erschließung erforderlichen Ausrüstung und Anlagen, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie für Bergbau- und Aufbereitungsausrüstung, technologische und technische Probleme, Unfälle oder Sabotageakte oder Terrorismus, zivile Unruhen und Proteste, Währungsschwankungen, Änderungen der Vorschriften, die Verfügbarkeit von Wasser, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften, den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Veränderungen in Regierungen oder der Regierungspolitik in Bezug auf Explorations-, Erschließungs- und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Probenwerte sind naturgemäß nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtgehalte der mineralisierten Bereiche. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung genannten Untersuchungsergebnisse zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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