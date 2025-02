Salzmann und Hartung (Roman)

Bekanntmachung der Erscheinung des Romans Salzmann und Hartung. Es geht um die Gefährdung unserer liberalen Demokratie und um Maßnahmen, mit denen Demokratiefeinde gestoppt werden können.

Salzmann und Hartung (Roman)

Wolfgang Macheleidt

1. Auflage, Erscheinungsdatum 3. März 2025, 266 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag,

Format: 13,5 cm x 21,5 cm

BoS – Books of Demand

In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tel.: +49 40 – 53 43 35 -11

info@bod.de

www.bod.de

ISBN Print 978-3-7693-2626-0 23,99 EUR

ISBN E-Book 978-3-7693-7248-6 9,99 EUR

Für Rezensionsexemplare wenn Sie sich bitte an presse@bod.de

Zum Buch

Ist unsere Demokratie gefährdet? Wie können die Demokratiefeinde gestoppt werden? Diese Fragen untersuchen Lukas und Markus gemeinsam mit ihren Kollegen im Ohlsenteam der Akademie für politische Bildung. Zeitgleich fällt Kukas an der Gewerbeschule im brandenburgischen Bredow der Steinsetzerlehrling Stefan Hartung auf, der in seinem rechtsradikalen Umfeld mutig Haltung zeigt. Lukas ist beeindruckt und versucht, den Werdegang des Lehrlings im Auge zu behalten. Jahre später rettet Hartung während eines Unwetters dem Unternehmer, Hochschullehrer und radikalen Rechtspopulisten Eduard Salzmann an einer Weddinger Straßenkreuzung das Leben. Salzmann fühlt sich zu Dank verpflichtet. Er fördert ihn großzügig, schickt ihn auf teure Lehrgänge und stellt ihn nach einigen Wochen als Mischmeister in einem seiner Betonwerke ein. Er zahlt gut und verschafft ihm und seiner Freundin eine Wohnung in Wilmersdorf. Als Gegenleistung erwartet er uneingeschränkte Loyalität und die Unterordnung der Privatsphäre unter die Interessen der Bewegung. Anfangs fügt sich Hartung widerwillig. Er fürchtet den Verlust von Arbeit und Wohlstand und seines Status als anerkannter Betonfachmann. Schließlich begehrt er auf gegen Lügen, Rassismus und Gewaltbereitschaft, denen er bei Salzmanns Seminaren, Bürgerdialogen, Wahlveranstaltungen und Wochenendcamps ausgesetzt ist. Er sitzt mit simplen Zeitgenossen, brutalen Kampfsportlern, Nazis und Imaginären am Tisch oder am Lagerfeuer im Wald. Große Angst machen ihm die interlektuellen Strategen, deren Vorträge er nur teilweise versteht. Er sucht Rat bei Lukas und Markus, nimmt sich private Freiräume heraus und widerspricht. Salzmann duldet keine Eigenmächtigkeiten und er hat Zuträger. Unerbittlich treibt er den verzweifelten Hartung in eine dranmatische Handlungsweise.

Zum Autor

Der Autor, Wolfgang Macheleidt, ist im Mai 1950 in Thüringen geboren. Aufgewachsen ist er in Hamburg-Winterhude und in Quickborn in Schleswig-Holstein. Nach seinem Ingenieurstudium in Berlin arbeitete Macheleidt bis 2015 als Baudirektor im Brückenbau. Er lebt und schreibt in Berlin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BoD – Books on Demand GmbH

Herr Wolfgang Macheleidt

Homburger Str. 6

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 0170 9638669

web ..: https://www.bod.de

email : hanswolfgang.macheleidt@t-online.de

Pressekontakt:

BoD – Books on Demand GmbH

Herr Wolfgang Macheleidt

Homburger Str. 6

14197 Berlin

fon ..: 0170 9638669

email : hanswolfgang.macheleidt@t-online.de

