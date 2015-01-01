Sandra Weckert offiziell als parteilose Direktkandidatin im Landtagswahlkreis 20 zugelassen

Die gebürtige Warenerin tritt ohne Parteibuch an und möchte ihre langjährige Erfahrung aus Bildung, Führung und Projektentwicklung in die Landespolitik einbringen.

Der Kreiswahlausschuss hat Sandra Weckert offiziell als parteilose Direktkandidatin für den Landtagswahlkreis 20 (Mecklenburgische Seenplatte III) zur Landtagswahl am 20. September 2026 zugelassen.

Die gebürtige Warenerin tritt ohne Parteibuch an und möchte ihre langjährige Erfahrung aus Bildung, Führung und Projektentwicklung in die Landespolitik einbringen.

„Ich kandidiere nicht, weil ich Politikerin werden möchte. Ich kandidiere, weil ich Verantwortung übernehmen möchte – dort, wo sie gebraucht wird.“, sagt Sandra Weckert.

Nach über 25 Jahren beruflicher Tätigkeit in Berlin kehrte sie 2023 nach Waren (Müritz) zurück. Seitdem baut sie gemeinsam mit Schulen, Unternehmen, Vereinen und Ehrenamtlichen Bildungs- und Musikprojekte in Mecklenburg-Vorpommern auf. Ihr Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und konkrete Lösungen dort zu entwickeln, wo Herausforderungen entstehen.

Diese Haltung begleitet sie seit ihrer Kindheit.

„Meine Eltern und Großeltern hatten einen Satz, den hier in Waren viele noch kennen: _’Red nich so long. Mok.’_ Nicht lange reden. Machen. Genau so bin ich aufgewachsen. Genau so arbeite ich bis heute.“

Im Mittelpunkt ihrer Kandidatur stehen drei Schwerpunkte:

* Bildung, die funktioniert.

* Jugendliche, die in Mecklenburg-Vorpommern bleiben wollen.

* Eine Region, die hält, was sie verspricht.

Sandra Weckert betont, dass sie Politik nicht als Selbstzweck versteht.

„Ich glaube nicht daran, dass man die besten Ideen ausschließlich in Schwerin entwickelt. Die besten Lösungen entstehen dort, wo Menschen täglich Verantwortung übernehmen – in Schulen, Unternehmen, Vereinen und Gemeinden. Dort möchte ich zuhören und gemeinsam mit den Menschen anpacken.“

Bereits heute setzt sie zahlreiche Projekte in Mecklenburg-Vorpommern um. Dazu gehören Bildungsprojekte an Schulen sowie das landesweite Mitmachprojekt „MV macht Musik“, das Musikerinnen und Musiker aller Altersgruppen zusammenbringen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken soll.

Mit ihrer Kandidatur möchte Sandra Weckert zeigen, dass politische Verantwortung auch außerhalb klassischer Parteikarrieren entstehen kann.

„Ich möchte Vertrauen nicht durch Versprechen gewinnen, sondern durch das, was bereits heute entsteht. Politik beginnt für mich nicht nach der Wahl. Sie beginnt dort, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen.“

Weitere Informationen, Termine und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte unter:

www.sandraweckert.de/politik

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Sandra Weckert

Parteilose Direktkandidatin Landtagswahlkreis 20

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Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

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