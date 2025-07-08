  • Sankamap Metals bestätigt markante Ring-Anomalie auf Kupfer- und Goldprojekt

    Sankamap Metals: Ring-Anomalie auf dem Kuma-Projekt (Salomonen) bestätigt – Geophysik deckt sich mit Alteration & Geochemie; priorisierte Bohrziele, Start der Erstbohrungen ab Januar 2026.

    BildDer kanadische Gold- und Kupferexplorer Sankamap Metals (CSE SCU / WKN A413DA) hat die Auswertung einer im Juli 2025 geflogenen Magnetotellurik-Messung („Mobile MT“) auf dem Kuma-Projekt auf den Salomonen (Südpazifik) abgeschlossen. Die Untersuchung über 374 Linienkilometer deckte rund 3.500 der insgesamt 4.500 Hektar ab und zwar rund 37 Kilometer südöstlich von Honiara auf Guadalcanal – und sie brachte vielversprechende Ergebnisse!

    Laut Unternehmen nämlich stehen die neuen Daten mit zuvor kartierten Alterationszonen sowie Geochemie an der Oberfläche in Zusammenhang und schärfen damit die Planung der ersten Bohrziele. CEO John Florek spricht von Hinweisen, die auf Porphyr-Systeme deuten und eine Kontinuität der Mineralisierung in die Tiefe stützen würden.

    Sankamap Metals bestätigt markante Ring-Anomalie auf Kupfer- und Goldprojekt

