Sankamap Metals: Starke Bohrsignale heizen Fantasie auf riesiges Kupfer-Gold-System an

Sankamap Metals treibt Kuma und Fauro parallel voran: Laborergebnisse, starke Alterationshinweise und vollständig finanzierte Feldprogramme sollen neue Bohrziele auf den Salomonen präzisieren.

Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN: A413DA) forciert die Exploration seiner beiden großflächigen Kupfer-Gold-Projekte auf den Salomonen. Während das Unternehmen auf dem 4.500 Hektar großen Kuma-Projekt eine geplante Bohrpause zur Datenauswertung nutzt, starten auf Kuma sowie dem 550 Kilometer entfernten Fauro-Projekt (24.100 Hektar) systematische Oberflächen- und Gesteinsprobennahmen. Beide Explorationsprogramme sind vollständig finanziert und sollen neue Zielgebiete für die anstehenden Bohrungen exakt definieren.

Für Kuma wartet der Markt bereits gespannt auf die ersten Analyseergebnisse: Aus dem ersten Bohrloch (KU26-001), das tieferliegende geophysikalische Anomalien unterhalb einer sogenannten Lithocap testet, wurden bereits 365 Proben der oberen 559 Bohrmeter ins Labor geschickt.

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