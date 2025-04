SAP Fiori: Moderne UX

SAP Fiori bietet moderne, intuitive Oberflächen für effizientere Geschäftsprozesse. Weniger Komplexität, mehr Nutzerfreundlichkeit.

Was ist SAP Fiori?

SAP Fiori ist eine innovative Designphilosophie und Benutzeroberfläche, die von SAP entwickelt wurde, um die Interaktion mit Unternehmenssoftware intuitiver, effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Ursprünglich eingeführt im Jahr 2013, verfolgt SAP Fiori das Ziel, komplexe und oft unübersichtliche ERP-Oberflächen durch moderne, rollenbasierte Anwendungen zu ersetzen. Dabei steht nicht nur die Funktionalität im Vordergrund, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit – ganz im Sinne der „Consumer-Grade Experience“ in der Business-Welt.

Vom klassischen GUI zur rollenbasierten Benutzeroberfläche

Traditionell war SAP-Software bekannt für ihre Funktionalität, jedoch auch für eine hohe Komplexität und wenig intuitive Bedienung. SAP Fiori bricht mit dieser Vergangenheit und bietet eine moderne, responsive Oberfläche, die sich auf die Bedürfnisse und Rollen der einzelnen Nutzer konzentriert. Ob Manager, Buchhalter oder Lagerist – jeder bekommt genau die Funktionen, die er für seine tägliche Arbeit braucht, übersichtlich und ansprechend dargestellt.

Technologische Grundlage: SAPUI5 und das SAP Business Technology Platform (BTP) Ökosystem

SAP Fiori basiert technologisch auf SAPUI5, einem Framework, das HTML5, CSS3 und JavaScript nutzt. Dies erlaubt eine plattformunabhängige Darstellung – auf Desktop, Tablet und Smartphone. Die Integration in die SAP Business Technology Platform (BTP) ermöglicht eine tiefgreifende Einbindung in bestehende Systemlandschaften, inklusive S/4HANA, SAP Cloud Services und On-Premise-Lösungen.

Ein besonderer Fokus liegt auf responsivem Design, Performanceoptimierung und Skalierbarkeit. Die Kachelstruktur (Fiori Launchpad) bietet einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Anwendungen und erlaubt es Unternehmen, individuelle Startbildschirme für unterschiedliche Rollen zu definieren.

Vorteile für Unternehmen und Anwender

Die Einführung von SAP Fiori bringt eine Reihe klarer Vorteile:

Produktivitätssteigerung: Dank intuitiver Bedienung und rollenbasierter Navigation wird Zeit gespart und Fehler reduziert.

Erhöhte Nutzerzufriedenheit: Die Benutzeroberfläche orientiert sich an modernen Web- und App-Standards.

Mobilität und Flexibilität: Mitarbeiter können über jedes Gerät auf ihre Anwendungen zugreifen.

Zukunftssicherheit: SAP Fiori ist der zentrale UX-Standard in S/4HANA und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Kosteneffizienz: Weniger Schulungsaufwand, bessere Akzeptanz und vereinfachte Prozesse bedeuten langfristige Einsparungen.

Einführung und Herausforderungen in der Praxis

Die Implementierung von SAP Fiori erfordert sorgfältige Planung. Zwar sind viele Fiori-Apps bereits vorgefertigt in S/4HANA enthalten, doch Unternehmen stehen oft vor Fragen wie:

Welche Rollen benötigen welche Apps?

Wie können bestehende Prozesse sinnvoll migriert werden?

Welche Erweiterungen oder kundenspezifischen Entwicklungen sind nötig?

Darüber hinaus ist die Integration von SAP Fiori in hybride Systemlandschaften – also Kombinationen aus Cloud- und On-Premise-Lösungen – ein zentrales Thema. Hier kommt die SAP BTP als Bindeglied ins Spiel, die sowohl Standardservices wie auch individuelle Entwicklungen erlaubt.

