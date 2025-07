SAP nutzt Tricentis als Testautomatisierungs-Engine für SAP Cloud ALM

AUSTIN, TX / ACCESS Newswire / 7. Juli 2025 / Wir freuen uns bekannt zu geben, dass SAP Tricentis Test Automation (TTA) für SAP in Kombination mit SAP Cloud ALM einsetzt – ein Meilenstein, der nach drei Jahren intensiver Zusammenarbeit zwischen SAP und Tricentis erreicht wurde. Diese Integration bietet SAP-Kunden das Beste aus Application Lifecycle Management und Testautomatisierung.

Warum TTA Für SAP?

Wir haben uns entschieden, Tricentis‘ neueste SaaS-basierte Testautomatisierungstechnologie zu standardisieren und unseren Kunden anzubieten, da sie perfekt zu unserem Anspruch passt, innovative Lösungen bereitzustellen, die Effizienz und Effektivität fördern“, sagte Marc Thier, SVP Application Lifecycle Management, SAP. Die Testautomatisierungslösungen von Tricentis bieten zahlreiche Vorteile, die für den Erfolg unserer Kunden in einer sich rasant entwickelnden digitalen Welt entscheidend sind.“

TTA für SAP, integriert mit SAP Cloud ALM, steht allen SAP-Kunden mit SAP Enterprise Support ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und ermöglicht die Testorchestrierung innerhalb von SAP Cloud ALM. Unterstützt werden alle browserbasierten SAP-Produkte und -Anwendungen, z. B. FIORI, ARIBA, SuccessFactors usw.

Unternehmen, die SAP-Lösungen nutzen, können die Continuous Testing- Lösungen von Tricentis einsetzen, um mit der beschleunigten Update-Kadenz von SAP Schritt zu halten. Weitere Services, die wir diesen Unternehmen bieten, umfassen Produkt-Roadmaps, kontinuierliche Innovation, frühzeitige Unterstützung neuer SAP-Oberflächen und -Technologien sowie eine enge Integration in SAP-Lösungen.

In SAP Enterprise Support enthalten

TTA für SAP, integriert mit SAP Cloud ALM, umfasst den Zugang für bis zu 5 Nutzer mit bis zu 5 Agents und ermöglicht die Automatisierung jeder webbasierten SAP-Anwendung. Weitere Automatisierungsfunktionen sind für SAP-APIs, SAP GUI-basierte Anwendungen sowie für Testdatenmanagement verfügbar.

Warum Testautomatisierung?

In der Welt von DevOps und agiler Softwarebereitstellung spielt Testautomatisierung eine zentrale Rolle in CI/CD-Pipelines. Sie gewährleistet die funktionale Korrektheit von Anwendungen auf Unit- und Systemebene sowie die Einhaltung von Performance-, Sicherheits- und sonstigen geschäftskritischen Anforderungen, die erfüllt sein müssen, bevor eine Anwendung produktiv eingesetzt wird. Durch den Einsatz von Testautomatisierung kann das Testen als Engpass in der Bereitstellungskette beseitigt werden – neue Funktionen lassen sich schneller ausliefern und Unternehmensanwendungen sicherer bereitstellen.

Testautomatisierung bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen, die ihre Testprozesse optimieren möchten:

– Zeitersparnis: Die Automatisierung ersetzt manuelle Tests und reduziert dadurch die Testdauer bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung.

– Fehlerreduktion: Automatisierte Tests gewährleisten eine konsistente Ausführung und minimieren menschliche Fehler.

– Skalierbarkeit: Testautomatisierung lässt sich problemlos skalieren, um wachsenden Testanforderungen gerecht zu werden.

– Wiederholbarkeit: Tests können beliebig oft automatisiert ausgeführt werden.

– Effiziente Durchführung: Automatisierte Regressionstests ermöglichen eine schnelle Identifikation und Behebung von Fehlern und sorgen so für stabile Softwaresysteme.

Alle diese Vorteile der Automatisierung sind jetzt in SAP Cloud ALM mit nur wenigen Klicks verfügbar.

Blick nach vorn

Tricentis Test Automation für SAP, integriert mit SAP Cloud ALM, stellt einen wichtigen Meilenstein in der Welt der Testautomatisierung dar. Mit diesem leistungsstarken Angebot können Unternehmen ihre Testprozesse optimieren, höhere Effizienz und Genauigkeit erreichen und die Vorteile kontinuierlicher Testautomatisierung in der Cloud mit nur wenigen Klicks nutzen.

