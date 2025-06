SAP S/4HANA: Zukunft sichern

SAP S/4HANA steht für Echtzeit, Effizienz und digitale Zukunft. Wer jetzt umsteigt, sichert sich Wettbewerbsvorteile von morgen.

Transformation durch Innovation

SAP S/4HANA ist weit mehr als nur ein technisches Upgrade. Es ist die zentrale digitale Plattform für Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse neu denken und automatisieren wollen. Die Software-Suite basiert auf der In-Memory-Datenbank SAP HANA und bietet eine radikal vereinfachte Datenarchitektur, die Echtzeitanalysen und -transaktionen auf einer gemeinsamen Plattform ermöglicht. Damit eröffnet sie Unternehmen neue Möglichkeiten zur Optimierung ihrer operativen und strategischen Abläufe.

Echtzeitfähigkeit als Gamechanger

Einer der größten Vorteile von SAP S/4 HANA liegt in seiner Echtzeitverarbeitung von Daten. Klassische ERP-Systeme arbeiteten in der Regel mit getrennten Datenbanken für operative Transaktionen und Analysen – ein Flaschenhals für moderne Unternehmen, die schnell reagieren müssen. S/4HANA vereint diese Welten: Geschäftsentscheidungen können auf Basis aktueller Daten getroffen werden, ohne zeitverzögerte Batchprozesse. Das ermöglicht nicht nur agilere Entscheidungsfindung, sondern erhöht auch die Prognosegenauigkeit und Effizienz.

Modulare Struktur und Branchenvielfalt

Die modulare Architektur von SAP S/4HANA erlaubt eine gezielte Anpassung an unterschiedliche Industrien. Ob Fertigung, Logistik, Finanzwesen, Gesundheitswesen oder Energie – S/4HANA bietet branchenspezifische Lösungen, die individuell skalierbar sind. Besonders hervorzuheben ist der zentrale Core („Digital Core“), der durch branchenspezifische Add-ons erweitert werden kann. Dies erleichtert nicht nur den Umstieg, sondern fördert auch die Integration neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, Internet of Things (IoT) und Machine Learning.

Cloud, On-Premise oder Hybrid: Flexibilität in der Bereitstellung

SAP S/4HANA kann sowohl in der Cloud als auch lokal („On-Premise“) oder in hybriden Szenarien betrieben werden. Während die Cloud-Variante vor allem durch schnelle Implementierung, niedrigere Betriebskosten und kontinuierliche Updates punktet, bevorzugen einige Unternehmen aus regulatorischen oder sicherheitsrelevanten Gründen eine lokale Installation. Die hybride Variante kombiniert das Beste aus beiden Welten und erlaubt eine schrittweise Migration.

Der Weg zur intelligenten ERP-Umgebung

S/4HANA ist nicht nur ein ERP-System, sondern Teil einer übergreifenden Strategie hin zum „Intelligent Enterprise“. Dabei werden Prozesse durch Technologien wie Robotic Process Automation (RPA), Business Intelligence und Advanced Analytics automatisiert und optimiert. Über die SAP Business Technology Platform lassen sich zudem Drittanbieter-Lösungen nahtlos integrieren und Innovationspotenziale voll ausschöpfen.

Migration als strategisches Projekt

Der Wechsel von klassischen SAP-Systemen wie ECC 6.0 auf S/4HANA ist ein komplexes Vorhaben, das strategische Planung erfordert. SAP bietet unterschiedliche Migrationspfade – vom „Greenfield“-Ansatz (kompletter Neuaufbau) über „Brownfield“ (technische Konvertierung) bis zu hybriden Modellen. Der Support für SAP ECC läuft offiziell 2027 aus (mit optionaler Verlängerung bis 2030), was den Handlungsdruck erhöht. Eine frühzeitige Roadmap, begleitet durch ein Change-Management, ist daher essenziell.

Praxisbeispiele: Mehrwert durch Transformation

Zahlreiche Unternehmen berichten bereits von konkreten Vorteilen nach der Umstellung auf S/4HANA. Ein international tätiger Automobilzulieferer konnte durch Echtzeitanalysen seine Lagerbestände um 20 % reduzieren, während ein Energiekonzern seine Abrechnungsprozesse durch automatisierte Workflows deutlich beschleunigen konnte. Diese Beispiele zeigen, dass der Nutzen weit über die reine IT-Ebene hinausgeht – er reicht bis zur fundamentalen Neuausrichtung von Geschäftsmodellen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Jacobs

Frau Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 6563832

fax ..: 040 6563831

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Pressekontakt:

Anna Jacobs

Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

fon ..: 040 6563832

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Ungleichgewicht am Silbermarkt