  • SAP Systemlandschaft im Überbsicht: Die wichtigsten Module und ihre Funktionen

    SAP-Module vernetzen zentrale Unternehmensbereiche wie Finanzen, Logistik und Personal in einem integrierten System. So entstehen effiziente, durchgängige Geschäftsprozesse ohne Medienbrüche.

    SAP ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und bietet eine Vielzahl integrierter Module, die Geschäftsprozesse in Organisationen digital abbilden und steuern. Die SAP-Module sind so aufgebaut, dass sie verschiedene Unternehmensbereiche miteinander verbinden und einen durchgängigen Datenfluss ermöglichen Module Übersicht .

    Finanzwesen und Controlling (SAP FICO)

    Das Modul SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) gehört zu den zentralen Bestandteilen der SAP-Landschaft.

    FI (Financial Accounting): Verwaltung der externen Rechnungslegung, Buchhaltung, Bilanzierung und Berichterstattung
    CO (Controlling): Interne Kostenrechnung, Budgetierung, Kostenstellen- und Profitcenter-Analyse

    Dieses Modul ermöglicht Unternehmen eine transparente finanzielle Steuerung und gesetzeskonforme Berichterstattung.

    Materialwirtschaft (SAP MM)

    SAP MM (Materials Management) steuert alle Prozesse rund um Beschaffung und Lagerhaltung.

    Bestellprozesse und Lieferantenmanagement
    Wareneingang und -ausgang
    Lagerbestandsführung
    Materialplanung und Disposition

    Es sorgt dafür, dass Materialien effizient verfügbar sind und Kosten optimiert werden.

    Vertrieb und Distribution (SAP SD)

    SAP SD (Sales and Distribution) unterstützt sämtliche Vertriebsprozesse.

    Angebotserstellung und Auftragsabwicklung
    Preisgestaltung und Konditionen
    Versand und Lieferung
    Fakturierung und Rechnungsstellung

    Dieses Modul ist besonders wichtig für Unternehmen mit komplexen Verkaufsstrukturen.

    Personalwirtschaft (SAP HCM / SAP SuccessFactors)

    Die Personalverwaltung wird durch SAP HCM oder die cloudbasierte Lösung SAP SuccessFactors abgedeckt.

    Personalstammdaten
    Gehaltsabrechnung
    Zeitwirtschaft und Abwesenheiten
    Recruiting und Talentmanagement

    Der Fokus liegt auf effizientem Personalmanagement und Mitarbeiterentwicklung.

    Produktion und Planung (SAP PP)

    SAP PP (Production Planning) unterstützt die Fertigungsprozesse.

    Produktionsplanung und -steuerung
    Stücklistenverwaltung
    Kapazitätsplanung
    Materialbedarfsplanung

    Dieses Modul ist entscheidend für Industrie- und Produktionsunternehmen.

    Lager- und Logistikprozesse (SAP LE / EWM)

    SAP LE (Logistics Execution) und SAP EWM (Extended Warehouse Management) optimieren die Lager- und Transportprozesse.

    Lagerplatzverwaltung
    Kommissionierung und Verpackung
    Transportsteuerung
    Echtzeit-Lagerüberwachung

    Vor allem EWM bietet hochkomplexe Funktionen für große Logistikzentren.

    Customer Relationship Management (SAP CRM)

    SAP CRM unterstützt Unternehmen bei der Pflege von Kundenbeziehungen.

    Kundenhistorie und Interaktionen
    Marketingkampagnen
    Service- und Supportprozesse
    Vertriebssteuerung

    Ziel ist eine stärkere Kundenbindung und bessere Vertriebschancen.

    Erweiterte Module und moderne SAP-Lösungen

    Neben den klassischen Modulen entwickelt SAP zunehmend cloudbasierte und datengetriebene Lösungen:

    SAP S/4HANA als moderne ERP-Plattform
    SAP Analytics Cloud für Datenanalyse und Reporting
    SAP Ariba für Einkaufsnetzwerke
    SAP BTP (Business Technology Platform) für Integrationen und Apps

    Diese Lösungen erweitern die klassische SAP-Welt in Richtung Cloud und künstliche Intelligenz.

    Zusammenspiel der Module

    Der besondere Vorteil der SAP-Architektur liegt in der Integration:

    Daten werden nur einmal erfasst und systemweit genutzt
    Prozesse laufen durchgängig über mehrere Abteilungen hinweg
    Entscheidungen basieren auf Echtzeitinformationen
    Fehlerquellen werden reduziert

    Durch diese Vernetzung entsteht ein ganzheitliches Unternehmenssystem.

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