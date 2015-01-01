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SAP Systemlandschaft im Überbsicht: Die wichtigsten Module und ihre Funktionen
SAP-Module vernetzen zentrale Unternehmensbereiche wie Finanzen, Logistik und Personal in einem integrierten System. So entstehen effiziente, durchgängige Geschäftsprozesse ohne Medienbrüche.
SAP ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und bietet eine Vielzahl integrierter Module, die Geschäftsprozesse in Organisationen digital abbilden und steuern. Die SAP-Module sind so aufgebaut, dass sie verschiedene Unternehmensbereiche miteinander verbinden und einen durchgängigen Datenfluss ermöglichen Module Übersicht .
Finanzwesen und Controlling (SAP FICO)
Das Modul SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) gehört zu den zentralen Bestandteilen der SAP-Landschaft.
FI (Financial Accounting): Verwaltung der externen Rechnungslegung, Buchhaltung, Bilanzierung und Berichterstattung
CO (Controlling): Interne Kostenrechnung, Budgetierung, Kostenstellen- und Profitcenter-Analyse
Dieses Modul ermöglicht Unternehmen eine transparente finanzielle Steuerung und gesetzeskonforme Berichterstattung.
Materialwirtschaft (SAP MM)
SAP MM (Materials Management) steuert alle Prozesse rund um Beschaffung und Lagerhaltung.
Bestellprozesse und Lieferantenmanagement
Wareneingang und -ausgang
Lagerbestandsführung
Materialplanung und Disposition
Es sorgt dafür, dass Materialien effizient verfügbar sind und Kosten optimiert werden.
Vertrieb und Distribution (SAP SD)
SAP SD (Sales and Distribution) unterstützt sämtliche Vertriebsprozesse.
Angebotserstellung und Auftragsabwicklung
Preisgestaltung und Konditionen
Versand und Lieferung
Fakturierung und Rechnungsstellung
Dieses Modul ist besonders wichtig für Unternehmen mit komplexen Verkaufsstrukturen.
Personalwirtschaft (SAP HCM / SAP SuccessFactors)
Die Personalverwaltung wird durch SAP HCM oder die cloudbasierte Lösung SAP SuccessFactors abgedeckt.
Personalstammdaten
Gehaltsabrechnung
Zeitwirtschaft und Abwesenheiten
Recruiting und Talentmanagement
Der Fokus liegt auf effizientem Personalmanagement und Mitarbeiterentwicklung.
Produktion und Planung (SAP PP)
SAP PP (Production Planning) unterstützt die Fertigungsprozesse.
Produktionsplanung und -steuerung
Stücklistenverwaltung
Kapazitätsplanung
Materialbedarfsplanung
Dieses Modul ist entscheidend für Industrie- und Produktionsunternehmen.
Lager- und Logistikprozesse (SAP LE / EWM)
SAP LE (Logistics Execution) und SAP EWM (Extended Warehouse Management) optimieren die Lager- und Transportprozesse.
Lagerplatzverwaltung
Kommissionierung und Verpackung
Transportsteuerung
Echtzeit-Lagerüberwachung
Vor allem EWM bietet hochkomplexe Funktionen für große Logistikzentren.
Customer Relationship Management (SAP CRM)
SAP CRM unterstützt Unternehmen bei der Pflege von Kundenbeziehungen.
Kundenhistorie und Interaktionen
Marketingkampagnen
Service- und Supportprozesse
Vertriebssteuerung
Ziel ist eine stärkere Kundenbindung und bessere Vertriebschancen.
Erweiterte Module und moderne SAP-Lösungen
Neben den klassischen Modulen entwickelt SAP zunehmend cloudbasierte und datengetriebene Lösungen:
SAP S/4HANA als moderne ERP-Plattform
SAP Analytics Cloud für Datenanalyse und Reporting
SAP Ariba für Einkaufsnetzwerke
SAP BTP (Business Technology Platform) für Integrationen und Apps
Diese Lösungen erweitern die klassische SAP-Welt in Richtung Cloud und künstliche Intelligenz.
Zusammenspiel der Module
Der besondere Vorteil der SAP-Architektur liegt in der Integration:
Daten werden nur einmal erfasst und systemweit genutzt
Prozesse laufen durchgängig über mehrere Abteilungen hinweg
Entscheidungen basieren auf Echtzeitinformationen
Fehlerquellen werden reduziert
Durch diese Vernetzung entsteht ein ganzheitliches Unternehmenssystem.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Anna Jacobs
Frau Anna Jacobs
Darmstadter Landstrasse 123
20149 Hamburg
Deutschland
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