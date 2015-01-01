SAP Systemlandschaft im Überbsicht: Die wichtigsten Module und ihre Funktionen

SAP-Module vernetzen zentrale Unternehmensbereiche wie Finanzen, Logistik und Personal in einem integrierten System. So entstehen effiziente, durchgängige Geschäftsprozesse ohne Medienbrüche.

SAP ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und bietet eine Vielzahl integrierter Module, die Geschäftsprozesse in Organisationen digital abbilden und steuern. Die SAP-Module sind so aufgebaut, dass sie verschiedene Unternehmensbereiche miteinander verbinden und einen durchgängigen Datenfluss ermöglichen Module Übersicht .

Finanzwesen und Controlling (SAP FICO)

Das Modul SAP FICO (Financial Accounting & Controlling) gehört zu den zentralen Bestandteilen der SAP-Landschaft.

FI (Financial Accounting): Verwaltung der externen Rechnungslegung, Buchhaltung, Bilanzierung und Berichterstattung

CO (Controlling): Interne Kostenrechnung, Budgetierung, Kostenstellen- und Profitcenter-Analyse

Dieses Modul ermöglicht Unternehmen eine transparente finanzielle Steuerung und gesetzeskonforme Berichterstattung.

Materialwirtschaft (SAP MM)

SAP MM (Materials Management) steuert alle Prozesse rund um Beschaffung und Lagerhaltung.

Bestellprozesse und Lieferantenmanagement

Wareneingang und -ausgang

Lagerbestandsführung

Materialplanung und Disposition

Es sorgt dafür, dass Materialien effizient verfügbar sind und Kosten optimiert werden.

Vertrieb und Distribution (SAP SD)

SAP SD (Sales and Distribution) unterstützt sämtliche Vertriebsprozesse.

Angebotserstellung und Auftragsabwicklung

Preisgestaltung und Konditionen

Versand und Lieferung

Fakturierung und Rechnungsstellung

Dieses Modul ist besonders wichtig für Unternehmen mit komplexen Verkaufsstrukturen.

Personalwirtschaft (SAP HCM / SAP SuccessFactors)

Die Personalverwaltung wird durch SAP HCM oder die cloudbasierte Lösung SAP SuccessFactors abgedeckt.

Personalstammdaten

Gehaltsabrechnung

Zeitwirtschaft und Abwesenheiten

Recruiting und Talentmanagement

Der Fokus liegt auf effizientem Personalmanagement und Mitarbeiterentwicklung.

Produktion und Planung (SAP PP)

SAP PP (Production Planning) unterstützt die Fertigungsprozesse.

Produktionsplanung und -steuerung

Stücklistenverwaltung

Kapazitätsplanung

Materialbedarfsplanung

Dieses Modul ist entscheidend für Industrie- und Produktionsunternehmen.

Lager- und Logistikprozesse (SAP LE / EWM)

SAP LE (Logistics Execution) und SAP EWM (Extended Warehouse Management) optimieren die Lager- und Transportprozesse.

Lagerplatzverwaltung

Kommissionierung und Verpackung

Transportsteuerung

Echtzeit-Lagerüberwachung

Vor allem EWM bietet hochkomplexe Funktionen für große Logistikzentren.

Customer Relationship Management (SAP CRM)

SAP CRM unterstützt Unternehmen bei der Pflege von Kundenbeziehungen.

Kundenhistorie und Interaktionen

Marketingkampagnen

Service- und Supportprozesse

Vertriebssteuerung

Ziel ist eine stärkere Kundenbindung und bessere Vertriebschancen.

Erweiterte Module und moderne SAP-Lösungen

Neben den klassischen Modulen entwickelt SAP zunehmend cloudbasierte und datengetriebene Lösungen:

SAP S/4HANA als moderne ERP-Plattform

SAP Analytics Cloud für Datenanalyse und Reporting

SAP Ariba für Einkaufsnetzwerke

SAP BTP (Business Technology Platform) für Integrationen und Apps

Diese Lösungen erweitern die klassische SAP-Welt in Richtung Cloud und künstliche Intelligenz.

Zusammenspiel der Module

Der besondere Vorteil der SAP-Architektur liegt in der Integration:

Daten werden nur einmal erfasst und systemweit genutzt

Prozesse laufen durchgängig über mehrere Abteilungen hinweg

Entscheidungen basieren auf Echtzeitinformationen

Fehlerquellen werden reduziert

Durch diese Vernetzung entsteht ein ganzheitliches Unternehmenssystem.

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