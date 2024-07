Satellitendatengestütztes Ertrags- und Schadensmanagement für Agrarversicherer

Die CORAmaps GmbH strebt im ZIM-Innovationsprojekt „SAFRIS“ die Entwicklung eines datenbasierten Instruments zur Unterstützung von Agrarversicherungen im Risiko- und Schadensmanagement an.

In ihrem Innovationsprojekt „SAFRIS“ strebt die CORAmaps GmbH die Entwicklung eines datenbasierten Instruments zur Unterstützung von Agrarversicherungen im Risiko- und Schadensmanagement an, um Kosten zu verringern und attraktive Versicherungs-Policen bereitzustellen. Hierfür soll auf Satellitendaten zurückgegriffen werden. Gefördert wird das Einzelprojekt „SAFRIS“ mit einem Gesamtvolumen von rund 243.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM).

Die CORAmaps GmbH ist ein im Jahr 2019 gegründetes Unternehmen, welches aus Forschungsarbeiten an der TU Darmstadt hervorging. Es besteht eine umfassende Expertise im Bereich der Entwicklung von computerbasierten Algorithmen zur vollautomatischen Verarbeitung und Interpretation von Fernerkundungsdaten mit zahlreichen selbst entwickelten Programmcodes. Das Unternehmen besitzt zudem bereits starke Partner und liefert Daten an nationale und internationale Kunden.

Unwetter bedrohen die Landwirtschaft

Die landwirtschaftliche Produktion ist ständigen Gefahren ausgesetzt. Umweltfaktoren wie Hagel, Stürme, Hochwasser, Frost oder Dürren, aber auch regulatorische Hindernisse wie Ernteverbote z.B. bei Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) können die Ernte massiv beeinträchtigen und gehen mit hohen Verlusten für Landwirte einher. Insbesondere durch den Klimawandel bedingte Dürreperioden und extreme Wetterereignisse werden in Zukunft an Häufigkeit zunehmen und Landwirte deutlich wachsenden finanziellen Risiken aussetzen. Dies geht einher mit einer steigenden Nachfrage nach einem modernen Risikomanagement, weshalb die Bedeutung von Versicherungen für landwirtschaftliche Nutzflächen und Viehbestände gegen Witterungsschäden und Naturkatastrophen stetig zunimmt.

Satellitendaten geben Aufschluss über Schäden

Satellitendaten haben das Potenzial, ohne Ortsbegehungen Schäden individueller Felder zu quantifizieren und darüber hinaus Risiken für einen Ertragsausfall kundenspezifisch für individuelle Felder abzuschätzen. Die CORAmaps GmbH entwickelt im Rahmen des ZIM-Einzelprojekts „SAFRIS“ ein Instrument zur Erfassung von Ertragsschäden durch die Versicherer und zur Abschätzung des Risikos für das Auftreten von Witterungsschäden, was zukünftig als Basis für neue Policenmodelle dienen könnte. Hierfür kommen innovative KI-Modelle zum Einsatz, die aktuelle und historische Satellitendaten aus der Copernicus-Mission analysieren. Durch den Einsatz von White-Box-Modellen sollen die Entscheidungen der KI-Modelle hinsichtlich der Risikoabschätzung nachvollziehbar gemacht werden.

Die Idee zum Projekt „SAFRIS“ ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks SEEDS – Smarte und effiziente Landwirtschaft durch den Einsatz digitaler Schlüsseltechnologien entstanden, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Im Zuge der Mitgliedschaft werden die Partner:innen aktiv bei der Realisierung von F&E-Projekten sowie der Sicherstellung der Finanzierung unterstützt. Betreut wird SEEDS von der IWS GmbH, die auch das Antragsmanagement der Projekte übernimmt und die Mitglieder intensiv bei der Entwicklung neuer Technologien begleitet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.seeds-zim.de

Projektbeteiligte „SAFRIS“

CORAmaps GmbH | Darmstadt

