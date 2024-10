Saturn Oil & Gas Inc. belegt Platz 4 in der sechsten jährlichen Rangliste der „Canada’s Top Growing Companies“ von The Globe and Mail

CALGARY, ALBERTA – 1. Oktober 2024 /IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Platz 4 in der Rangliste 2024 der Canadas Top Growing Companies des Magazins Report on Business belegt hat, nachdem es ein Dreijahres-Umsatzwachstum von über 9.200 % verzeichnet hat. Das Unternehmen hat zudem das zweite Jahr in Folge die Auszeichnung des am schnellsten wachsenden Öl- und Gasunternehmens auf der Liste erhalten.

Mit einer Mannschaft und Strategie, die dazu konzipiert ist, den Status Quo zu hinterfragen und sich von herkömmlichen Branchenstandards zu trennen, hat Saturn seinen Erfolg fortgesetzt, indem es mutige strategische Akquisitionen getätigt, effiziente Bohrprogramme ausgeführt und sich auf einen profitablen Betrieb konzentriert hat, so John Jeffrey, CEO von Saturn. Durch eine stetige Erweiterung unserer Landposition, Reserven und Produktionsvolumina während der letzten vier Jahre haben wir rasant expandiert, was uns für das zweite Jahr in Folge als das am schnellsten wachsende Öl- und Gasunternehmen Kanadas positioniert hat.

Canadas Top Growing Companies ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 eingeführt wurde und kanadische Unternehmen nach ihrem Umsatzwachstum über drei Jahre bemisst, um so die Leistungen innovativer kanadischer Unternehmen hervorzuheben. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten Unternehmen einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Insgesamt haben sich 416 Unternehmen einen Platz in der diesjährigen Rangliste gesichert.

Die vollständige Liste der Gewinner von 2024 samt redaktionellem Beitrag ist in der Oktoberausgabe des Report on Business-Magazins veröffentlicht. Die Liste steht online hier zur Verfügung. Das Unternehmen wird zudem in einem Online-Artikel vorgestellt, der das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung von Saturn beschreibt.

Unser jährliches Ranking in Canadas Top Growing Companies spiegelt die branchenübergreifende Innovationskraft der Unternehmer und Führungskräfte dieses Landes wider, sagt Dawn Calleja, Editor des Magazins Report on Business. Und wir denken, dass es wichtig ist, ihre Geschichte zu erzählen und die nächste Generation an Talenten im gesamten Land zu inspirieren.

The Globe and Mail gratuliert den Gewinnern von Canada’s Top Growing Companies 2024 zu ihrem außergewöhnlichen Wachstum und ihrer Anpassungsfähigkeit, sich geschäftlichen Herausforderungen zu stellen, so Andrew Saunders, CEO von The Globe and Mail. Es belegt ihr Engagement, ihr strategisches Vorstellungsvermögen und ihren innovativen Tatendrang.

Über The Globe and Mail

The Globe and Mail ist Kanadas führendes Nachrichtenunternehmen. Seit 1844 führt es die nationale Diskussion an und löst Politikwandel durch mutigen und unabhängigen Journalismus aus. Mit unserer prämierten Berichterstattung in geschäftlichen, politischen und nationalen Angelegenheiten hat die Zeitung The Globe and Mail in Druck- oder Digitalformat 6,3 Millionen Leser pro Woche. Das Report-on-Business-Magazin hat in gedruckter und digitaler Form 2,8 Millionen Leser pro Ausgabe. Unser Investment in innovative Datenwissenschaft bedeutet, dass sich The Globe weiter zusammen mit der Welt verändern kann. The Globe and Mail ist Besitz von Woodbridge, dem Investmentzweig der Thomson Family.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Mit einem attraktiven Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta aufgebaut. Saturn verfügt über langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen. Angetrieben von einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf das Unternehmen sowie auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und an der OTCQX unter dem Kürzel OILSF notiert.

Weitere Informationen und unsere Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

Cindy Gray, MBA – VP Investor Relations

Tel: +1 (587) 602-6514

info@saturnoil.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

